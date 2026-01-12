Često trljate oči? Evo zbog čega to može biti opasno
Jedna od prvih stvari koju mnogi ljudi rade ujutru jeste trljanje očiju. Blag pritisak može pomoći da se razbudite, a pokreti preko kapaka su često pokušaj uklanjanja sluzi ili ostataka koji su se nakupili u očima tokom noći. Mnogi ljudi trljaju oči zbog sezonskih alergija ili suvih očiju, stanja koje često izaziva svrab i nelagodnost.
Ljudi sa blefaritisom, upalom ivica kapaka i žlezda, takođe imaju tendenciju da trljaju oči, jer iritacija može biti izraženija. Trljanje očiju privremeno ublažava iritaciju i pruža osećaj olakšanja, ali može imati ozbiljne posledice. Pored kozmetičkih problema i povećanog rizika od infekcije, trljanje očiju može dovesti i do ozbiljnih poremećaja koji utiču na vid.
Oftalmolozi kažu da postoje dokazi koji povezuju trljanje očiju sa razvojem keratokonusa, ozbiljnog stanja rožnjače. Pacijenti sa keratokonusom mogu razviti astigmatizam, a korekcija vida naočarima ili tvrdim kontaktnim sočivima je često neophodna. Ovo stanje se može zaustaviti, ali promene koje su se već dogodile ne mogu se potpuno poništiti, a u nekim slučajevima mogu doći do infekcija.
Kako možete olakšati tegobe i svrab?
Nežno tapkajte ivicu kosti koja okružuje očnu duplju (orbitalnu kost). Ovo može pomoći u stimulisanju cirkulacije i smanjenju zadržavanja tečnosti, što često uzrokuje otok. Nežno tapkajte područje oko očiju jagodicom kažiprsta dok ne osetite olakšanje.
Ako osećate svrab ili peckanje, hladan oblog može pružiti brzo olakšanje. Potopite meku krpu u hladnu vodu i stavite je preko zatvorenih očiju na nekoliko minuta. Ovo može pomoći u smanjenju upale, umirivanju svraba i smanjenju nelagodnosti.
Ako provodite previše vremena ispred ekrana, vaše oči mogu postati suve. Svesno treptanje pomaže u ravnomernoj raspodeli suznog filma i smanjenju suvoće. S vremena na vreme zatvorite oči na nekoliko sekundi, a zatim nežno trepnite nekoliko puta zaredom.
Suvo okruženje može dodatno pogoršati osećaj suvih očiju. Ako provodite puno vremena u klimatizovanim prostorima, razmislite o upotrebi ovlaživača vazduha kako biste održali udoban nivo vlažnosti. Ako je potrebno, možete koristiti i veštačke suze kako biste održali oči svežim i hidriranim.
Briga o zdravlju očiju
Istraživanja su pokazala da trljanje očiju može povećati pritisak u oku. Pacijentima koji uzimaju lekove za glaukom, Fondacija za istraživanje glaukoma preporučuje da ne trljaju oči, čak i ako lek može izazvati svrab ili zamagljen vid. Takođe, kod ljudi sa miopijom, trljanje očiju može dodatno pogoršati i oslabiti vid. Takođe može prouzrokovati pucanje sitnih krvnih sudova u očima, što vam daje izgled krvavih očiju.
Trljanje očiju je navika koju nije lako prekinuti, ali uz svesni trud možete je postepeno smanjiti i time smanjiti rizik od gore navedenih problema. Pokušajte da izbegavate trljanje i vodite računa o higijeni ruku. Briga o zdravlju očiju je važna za dugoročno održavanje dobrog vida.
Izvor: tportal.hr/zdravlje.kurir.rs
