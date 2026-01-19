Snimanje ukazuje na to da li postoji mali tunel u pregradnom zidu između pretkomora

Ehokardiografija sa mikromehurićima, poznata kao balon-test (bubble test), jednostavan je pregled koji lekarima pomaže da otkriju da li u srcu postoji mali, skriveni otvor kroz koji krv može da pređe iz desne u levu pretkomoru. Takav prolaz često ne daje nikakve simptome, a može da utiče na cirkulaciju, nivo kiseonika ili sklonost ka formiranju tromba.

Ovaj pregled se radi tokom ultrazvuka srca i daje informacije koje običan UZ nekad ne može da pokaže. Lekari ga preporučuju u različitim situacijama: kada pacijent ima neobjašnjivo zamaranje, epizode pada kiseonika, određene aritmije, neke vrste migrena, prolazne neurološke simptome ili nalaze koji upućuju na to da krv možda prolazi "pogrešnim putem".

Kako izgleda testiranje

Balon test funkcioniše vrlo jednostavno. Pacijent dobija kratku injekciju sterilnog rastvora sa sitnim mehurićima vazduha. Na ekranu ultrazvuka mehurići se jasno vide dok ulaze u desnu pretkomoru, potom u desnu komoru i dalje prema plućima, gde se normalno filtriraju.

Ako se tokom snimanja mehurići pojave i na levoj strani srca, to ukazuje na postojanje malog tunela u pregradnom zidu između pretkomora. Reč je o ovalnom otvoru (FO), strukturi koja kod svakog fetusa omogućava cirkulaciju, ali bi posle rođenja trebalo da se zatvori. Kod oko četvrtine populacije ostane trajno poluotvoren, što se naziva perzistentni ovalni otvor (PFO).

Simptomi, kad ih ima, su zamaranje, nedostatak kiseonika, artimije, pa i migrene Foto: Shutterstock

Većina ljudi sa PFO-om nema nikakve smetnje i nikada ne sazna da ga ima. Ipak, kod određenih pacijenata ovaj otvor može da bude klinički važan: utiče na protok krvi, utiče na nivo kiseonika, može da pogorša određene glavobolje ili omogući da sitan tromb pređe na levu stranu srca i napravi problem u cirkulaciji.

Kod nekih osoba lekar može da preporuči i transkranijalni dopler - ultrazvuk krvnih sudova mozga koji pokazuje da li mehurići iz pregleda dospevaju sve do moždanih arterija. To pomaže da se proceni koliko je šant između pretkomora funkcionalno značajan.

Kako se rešava perzistentni otvor

Ako se otkrije veći PFO ili ako pacijent ima tegobe koje mogu da budu povezane sa ovim prolazom, kardiolog procenjuje da li je potrebno zatvaranje otvora specijalnom intervencijom. U drugim slučajevima, dovoljna je terapija koja smanjuje rizik od stvaranja trombova i redovan nadzor.