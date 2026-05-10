Opadanje kose mnogi doživljavaju kao estetski problem, ali ono često može da bude prvi znak da u organizmu nešto nije u ravnoteži. Umesto da se odmah traže rešenja u preparatima i tretmanima, važno je najpre otkriti uzrok, jer kosa vrlo osetljivo reaguje na promene u telu.

Biohemijske analize

Zato se u dijagnostici opadanja kose najčešće preporučuju laboratorijske analize koje mogu da ukažu na skrivene probleme. Osnovu čine biohemijske analize, poput kompletne krvne slike, koje mogu da otkriju anemiju ili upalne procese, kao i provere nivoa vitamina i minerala. Posebno su važni gvožđe i feritin, jer njihov manjak često dovodi do pojačanog opadanja kose, ali i vitamin D, cink, bakar, kalcijum i drugi nutrijenti koji utiču na rast i kvalitet dlake.

Dodatne hormonske analize

Hormonski status je takođe ključan, jer hormoni direktno utiču na ciklus rasta kose. Zato se često proveravaju hormoni štitaste žlezde, poput TSH, T3 i T4, ali i reproduktivni hormoni, uključujući estrogen (estradiol), progesteron i androgene, kao i LH, FSH, 17 OH progesteron, prolaktin, DHEA i androstenedion. Poremećaji u njihovom balansu mogu da uspore rast kose ili da izazovu njeno proređivanje.

Svaki disbalans štitaste žlezde može da utiče na kosu Foto: Shutterstock

Bakteriološke i mikrobiološke analize

U pojedinim slučajevima, uzrok opadanja može da bude i lokalne prirode, pa se rade bakteriološke i mikološke analize kako bi se isključile infekcije kože glave, uključujući gljivične promene. Ako nalaz pokaže odstupanja, potrebno je obratiti se dermatologu, a po potrebi i endokrinologu.