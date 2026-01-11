Da li je bezbedno da sami određujemo doze vitamina D? Endokrinolog otkriva ko je u posebnom riziku
Iako mnogi u zimskim mesecima posežu za D vitaminom "na svoju ruku", internista-endokrinolog i magistar ishrane dr Tijana Dangubić upozorava da se ovim suplementom ne sme olako rukovati. Različiti oblici vitamina,interakcije sa lekovima i velike razlike u potrebama pacijenata čine da nepravilno doziranje lako pređe u predoziranje, naročito kod osoba sa hroničnim bolestima.
- Ono što je bitno naglasiti jeste, da nije svaki D vitamin koji se nudi na tržištu isti, postoje različiti oblici ovog vitamina. Bolesnici sa bubrežnom slabišću i nekim drugim poremećajima bi trebalo da uzimaju aktivni oblik ovog vitamina koji lako može da se predozira - navodi doktorka i dodaje:.
- Meni su dolazili pacijenti koji su uzimali svakodnevno čak 50000 IJ holekalciferola, jednog od oblika D vitamina, što je ogromna doza, koja može dovesti do intoksikacijeD vitaminom, jer on nije rastvorljiv i vodi već u mastima pa se samim tim teže izbacuje njegov višak.
Doziranje zavisi od deficita
Generalno se ne preporučuje više od 4000 IJ holekalciferola dnevno, ali naravno, doziranje zavisi od deficita vitamina i kod svakog pojedinca se dozira individualno, nakon što se proveri (25-OH) D vitamin iz krvi.
- D vitamin interaguje sa nekim lekovima, a i postoje različiti oblici ovog vitamina tako da se ne daje svima holekalciferol koji se najčešće propisuje, pa se i o tome mora razmišljati. Kao što vidite doziranje i odabir preparata su kompleksni i zahtevaju sagledavanje više faktora, zato je najbolje obratiti se lekaru koji će vam dati prave smernice u odnosu na vaše zdravstveno stanje - poručuje dr Dangubić.
Izvor: Instagram jedi_misli_zdravo/Zdravlje.kurir.rs