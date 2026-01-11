Nije svaki D vitamin koji se nudi na tržištu isti

Iako mnogi u zimskim mesecima posežu za D vitaminom "na svoju ruku", internista-endokrinolog i magistar ishrane dr Tijana Dangubić upozorava da se ovim suplementom ne sme olako rukovati. Različiti oblici vitamina,interakcije sa lekovima i velike razlike u potrebama pacijenata čine da nepravilno doziranje lako pređe u predoziranje, naročito kod osoba sa hroničnim bolestima.

- Ono što je bitno naglasiti jeste, da nije svaki D vitamin koji se nudi na tržištu isti, postoje različiti oblici ovog vitamina. Bolesnici sa bubrežnom slabišću i nekim drugim poremećajima bi trebalo da uzimaju aktivni oblik ovog vitamina koji lako može da se predozira - navodi doktorka i dodaje:.

- Meni su dolazili pacijenti koji su uzimali svakodnevno čak 50000 IJ holekalciferola, jednog od oblika D vitamina, što je ogromna doza, koja može dovesti do intoksikacijeD vitaminom, jer on nije rastvorljiv i vodi već u mastima pa se samim tim teže izbacuje njegov višak.

Doziranje zavisi od deficita

Generalno se ne preporučuje više od 4000 IJ holekalciferola dnevno, ali naravno, doziranje zavisi od deficita vitamina i kod svakog pojedinca se dozira individualno, nakon što se proveri (25-OH) D vitamin iz krvi.

Doziranje zavisi od deficita vitamina D, koji se proverava analizom krvi Foto: Shutterstock