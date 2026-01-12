Kod Gilbertovog sindroma jetra sporije prerađuje bilirubin, pa on povremeno blago poraste u krvi

Slušaj vest

Blago žutilo očiju ili tamnija boja urina često uplaši ljude, jer većina odmah pomisli na žuticu i bolest jetre. Međutim, prema rečima gastroenterologa i hepatologa dr Kavje Dendukuri, takve promene ne moraju da ukazuju na oštećenje jetre. Čest, potpuno bezopasan razlog krije se u Gilbertovom sindromu, naslednom, tihom i najčešće slučajno otkrivenom poremećaju metabolizma bilirubina.

Doktorka objašnjava da veliki broj pacijenata dolazi na pregled zbog povišenog bilirubina, uveren da ima žuticu, iako su svi drugi jetreni enzimi uredni.

- Najčešće se radi o indirektnoj hiperbilirubinemiji, stanju koje traje godinama i mnogi ga nose još od detinjstva. To često bude samo genetska osobenost i nema razloga za paniku - kaže dr Dendukuri.

Kod Gilbertovog sindroma jetra sporije prerađuje bilirubin, pa on povremeno blago poraste u krvi. Zbog toga se javlja blago žutilo beonjača, naročito ujutru ili kao posledica umora, stresnih dana, iscrpljenosti, neredovne ishrane ili infekcije. Neki osećaju i blagi umor ili mučninu, dok većina nema nikakve simptome. Iako zvuči dramatično, ovo stanje ne oštećuje jetru i ne smatra se bolešću.

Blago žutilo beonjača se naročito javlja ujutru ili kao posledica umora, stresa... Foto: Shutterstock

- Ovo nije nešto što bi trebalo da brine pacijente, ali uvek savetujem da se jetra proveri kako bi se isključili drugi uzroci i procenilo da li postoji nešto što može da napreduje - ističe dr Dendukuri.

Važnost životnih navika

Kako kaže, Gilbertov sindrom može da bude potpuno neprimetan decenijama. Mnogi ga otkriju slučajno, na rutinskoj analizi krvi. Upravo zato savetuje da ljudi ne ignorišu nalaze, ali i da se ne uplaše unapred. Ono što ipak pravi razliku jesu životne navike.