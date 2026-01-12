Slušaj vest

Ova 2025. godina bila je ispunjena medicinskom izvrsnošću, naučnim rezultatima i izvanrednim dostignućima Acıbadem Zdravstvene grupacije u meri koja je znatno uticala na živote mnogih ljudi. Acıbadem se sa svojom međunarodnom zdravstvenom mrežom koja se neprestano povećava, najsavremenijim tehnologijama lečenja i cenjenim lekarima, istakao kao vodeći centar primarne zdravstvene zaštite ne samo u Turskoj već i širom sveta. Ova 2025. godina biće zapamćena po kliničkim otkrićima, pričama pacijenata koje menjaju živote, globalnim naučnim događajima i inovativnim tretmanima.

Neke od revolucionarnih priča iz 2025.

Izvanredna medicinska dostignuća, složeni slučajevi i priče pacijenata koje su odjeknule u međunarodnoj zdravstvenoj zajednici obeležili su 2025. godinu i ostavili jedinstven trag u okviru čitave Acıbadem Zdravstvene grupacije. Od transplantacija jetre koje spasavaju živote dece do naprednih onkoloških otkrića i inovativnih ortopedskih operacija, naši timovi ostvarili su rezultate koji odražavaju naučnu izvrsnost i nepokolebljivu predanost vrhunskoj nezi koju pružamo svojim pacijentima. Izdvajamo neke od trenutaka ove godine koji su ostavili snažan utisak:

Adrijana: Dete kojem je život spasila transplantacija jetre

Malenoj Adrijani, staroj tek 11 meseci, dijagnostikovan je hepatoblastom, tumor opasan po život koji se proširio po jetri. Kada u njenoj domovini nije bilo dostupnih mogućnosti lečenja, porodica ju je dovela u Acıbadem Zdravstvenu grupaciju. Naš multidisciplinarni tim u našoj bolnici uspešno je izvršio transplantaciju dela jetre njenog oca. Uprkos izuzetnoj tehničkoj složenosti transplantacije kod beba, Adrijana se ubrzo oporavila i vratila kući kao zdrava, nasmejana beba.

Foto: Promo

Dve bebe, jedno rešenje koje spasava živote

Dve bebe, jedna iz Libije i druga iz Gruzije, stigle su u Acibadem s teškim otkazivanjem jetre na transplantacije kojima su im spaseni životi u razmaku od samo nekoliko dana. Predvođeni profesorom Muratom Kılıčom i vanrednim profesorom Džahitom Jılmazom, naš tim je uspešno izvršio transplantaciju delova jetre od roditelja svake bebe. Oba deteta, Hatan i Saba, brzo su se oporavila, zahvaljujući vrhunskoj stručnosti lekara naše Grupacije i njihovim izuzetnim rezultatima u transplantaciji jetre kod dece.

Brača Keračli — Robotska preciznost za pobedu nad tumorom jetre

Nakon godina neizvesnosti zbog hronične bolesti jetre i sumnje na HCC, rumunski inženjer Brača Keračli podvrgnut je robotskoj resekciji jetre u bolnici Acıbadem Altunizade. Dr. Emre Bozkurt uklonio je tumor naprednom 3D vizuelizacijom i robotskom tehnologijom, što je rezultiralo minimalnim bolom, niskim rizikom i brzim oporavkom. Brača se brzo vratio svakodnevnom životu i pohvalio je Acıbademovu vrhunsku zdravstvenu njegu.

Đovani Gvideti — Povratak životu uz savremenu operaciju kuka

Međunarodno poznati odbojkaški trener Đovani Gvideti godinama se borio s jakim bolovima u kuku sve dok nije odabrao Acıbadem Zdravstvenu grupaciju za svoje lečenje. Profesor Džavad Parvizi izveo je direktnu prednju zamenu kuka, čime je izbegnuto rezanje mišića i Gvidetiju omogućeno hodanje uz pomoć štapa već u roku od 24 sata nakon operacije. Brzi oporavak nakon operacije omogućio je Gvidetiju da se vrati aktivnom načinu života bez bola.

Foto: Promo

Funda Ajata: Pobeda nad tumorom pankreasa uprkos svim šansama

Nakon godinu dana pogrešnih dijagnoza u inostranstvu, Funda Ajata konačno je saznala da ima rak pankreasa i to kada se vratila u Tursku. Podvrgnuta je Viplovoj (Whipple) operaciji 2009. godine, koja je zahtevala potpuno uklanjanje pankreasa, i već 16 godina živi zdravo, bez raka. Uz podršku napredne onkološke nege Acıbadem Zdravstvene grupacije i stručnosti profesora dr. Merta Erkana, njena priča dokazuje da se rak pankreasa može savladati ranom dijagnozom i odabirom pravog zdravstvenog centra.

Naučno vodstvo, globalno priznanje i akademska izvrsnost

U naučnom smislu, 2025. godina Acıbademu je donela i svetska priznanja. Tri lekara iz Acıbadema uvršćena su među 2% najuticajnijih naučnika na svetu, prema Univerzitetu Stanford i Elsevijer:

Prof. dr. Džavad Parvizi – Ortopedija i traumatologija (godišnji uticaj i uticaj na karijeru)

Prof. dr. Giralp Onur Čejhan – Opšta hirurgija (godišnji uticaj)

Prof. dr. Mert Erkan – Opšta hirurgija (godišnji uticaj i uticaj na karijeru)

Ove nagrade odražavaju sve veći akademski uticaj Acıbadema i njegovu predanost unapređenju globalnih medicinskih istraživanja.

Jedan od najprestižnijih naučnih događaja godine bio je Međunarodni simpozijum o raku gastrointestinalnog trakta, održan u bolnici Acıbadem Altunizade. Događaj je okupio vodeće stručnjake iz celog sveta i predstavio inovativne pristupe ranom i lokalno uznapredovalom raku gastrointestinalnog trakta, dodatno jačajući međunarodni uticaj Acıbadema u okviru naučne zajednice.

Foto: Promo

Korak napred u medicinskoj tehnologiji i inovacijama

Tokom 2025. godine, Acıbadem Zdravstvena grupacija dodatno je povećala svoja ulaganja u napredne medicinske tehnologije. Inovacije poput robotskih hirurških sistema, nano-artroskopske aplikacije, tehnika precizne onkologije, naprednih MRI i CT sistema kao i digitalnih platformi za negu pacijenata transformisale su dijagnostiku i lečenje.

Acıbadem je nastavio pionirski rad u terapiji CAR T-ćelijama, ostvarivši visoke stope uspešnosti kod rezistentnih hematoloških karcinoma. Labcell, Acıbademov centar za ćelijsku terapiju, ostao je jedini centar za proizvodnju CAR-T na Bliskom istoku i u istočnoj Evropi izvan Izraela, čime se Turska pozicionirala kao regionalni lider u biotehnologiji.

Mreža koja i dalje raste: Nove investicije i još veća pristupačnost

Acibadem je značajno proširio svoju zdravstvenu mrežu tokom 2025. godine:

• Bolnica Acıbadem İzmir Kent u potpunosti je obnovljena i modernizovana, i donosi iskustvo od 35 godina u radu Acıbadema u egejsku regiju uz napredne tehnologije, proširene kliničke usluge i ugledne lekarske timove.

• Bolnica Acıbadem Kartal, 25. bolnica grupacije savremene arhitekture, otvorila je svoja vrata inovativnim dijagnostičkim jedinicama i modelom zdravstvene nege usmerenim na bezbednost i udobnost pacijenata.

Ova ulaganja proširila su domet Acıbadema i ojačala njegovu misiju pružanja dostupne zdravstvene zaštite svetske klase širom Turske ali i šire.

Godina koju su zajednički ispisali nauka, ljudi i inovacije

Za Acibadem Zdravstvenu grupaciju, 2025. godina bila je prekretnica - naučno, klinički i globalno. Revolucionarna hirurška dostignuća, inspirativne priče pacijenata, pionirski tehnološki napredak i vredna međunarodna priznanja doprinela su jačanju globalnog prisustva grupacije. Dok Acıbadem ulazi u 2026. godinu, njegova vizija oblikovanja budućnosti zdravstvene zaštite nastavlja se, sa sve većim uticajem na šira geografska područja, dotičući više života nego ikada pre.