Zimi je san važan jer pomaže telu da se zagreje i održi energiju.

Prema smernicama Britanske nacionalne zdravstvene službe (NHS), kvalitetan san je ključan za mentalno zdravlje jer poboljšava raspoloženje, smanjuje stres i pomaže kod anksioznosti, a odraslima se preporučuje da spavaju sedam do devet sati.

Dr Garet Naj, lekar i predavač biomedicinskih nauka na Univerzitetu u Salfordu, ukazao je na uobičajenu naviku koja mnogima remeti san. Reč je o pregrevanju spavaće sobe. Iako pojačavanje grejanja deluje logično tokom hladnih zimskih noći, ono može biti kontraproduktivno u spavaćoj sobi.

Greška koja remeti prirodni proces uspavljivanja

- Deo procesa spavanja je pad unutrašnje telesne temperature. Niže sobne temperature obično pogoduju boljem snu, ali nagli padovi temperature mogu poremetiti san izazivajući drhtavicu i nelagodnost - objasnio je dr Naj.

Kada su spavaće sobe pregrejane, telu je teško da se ohladi. - Ovo može ometati prirodni pad temperature jezgra koji signalizira mozgu da je vreme za spavanje. Soba koja je prijatna pre spavanja može dovesti do nemirnog sna kasnije, jer telo mora više da radi na regulisanju temperature. Rezultat je buđenje sa osećajem vrućine, znojenja ili nemira u ranim jutarnjim satima.

Nošenje čarapa na nogama može poboljšati cirkulaciju i pomoći da brže i dublje zaspite. Foto: Shutterstock

Idealna temperatura i grejanje kreveta

Naravno, to ne znači da treba da se smrzavate u spavaćoj sobi. Fibi Strit, stručnjakinja za san, kaže da je ključno da spavaća soba bude hladnija, a sam krevet topliji.

- Spavaće sobe su najudobnije za spavanje kada je hladnije, obično oko 16 do 18 stepeni. Grejanje samog kreveta funkcioniše bolje nego grejanje cele sobe cele noći. Termofor ispod jorgana na kratko pomaže u ublažavanju hladnoće. Nošenje dugih, prozračnih pidžama takođe vam pruža udobnost bez pregrevanja, a lakši slojevi posteljine vam daju veću kontrolu tokom noći.

Značaj toplih stopala

Dr Naj ističe da vaša stopala igraju veću ulogu nego što mnogi ljudi shvataju. - Kada vam se stopala zagreju, krvni sudovi se šire. Ovo pomaže vašem telu da oslobodi toplotu i omogućava da temperatura vašeg jezgra padne, što je signal koji koristi za pokretanje sna.

Navеo je studiju iz 2018. godine koja je otkrila da ljudi koji su nosili čarape u krevetu zaspe oko sedam minuta brže, spavaju duže i bude se ređe od onih koji to ne čine.

- Mehanizam je jednostavan; topla stopala podržavaju vazodilataciju i pomažu telu da se smiri. Čarape koje su napravljene od prirodnih vlakana i nisu previše uske najbolje funkcionišu. Sve što je usko smanjuje cirkulaciju, što ima suprotan efekat.