U Srbiji je rak debelog creva je drugi najčešći zloćudni tumor u obolevanju i umiranju

Rak debelog creva i rektuma se sve više javlja i kod mladih ljudi. Dok su se ranije fokusirali na pušenje i genetiku, savremena istraživanja pokazuju da su način života i okolina važni faktori rizika. Ovi faktori su povezani sa stilom života koji mnogi ljudi praktikuju decenijama.

Previše ultra-prerađene hrane

Hrana poput pakovanih grickalica, gotovih obroka iz mikrotalasne, i drugih ultra-prerađenih proizvoda povezana je sa većim rizikom od kolorektalnog raka, posebno kod mlađih osoba.

Nasuprot tome, vlakna imaju zaštitno dejstvo — dodatnih 10 g vlakana dnevno (oko jedne šolje pasulja) povezano je sa oko 10 % manjim rizikom.

Slatka pića

U jednoj studiji, žene koje su tokom adolescencije i odraslog doba pile dva ili više slatkih pića dnevno imale su dvostruko veći rizik od dijagnoze kolorektalnog raka pre 50. godine u odnosu na one koje su pila manje od jednog takvog pića nedeljno.

Preporučuje se zameniti slatka pića čajem ili vodom sa voćem.

Rak debelog creva i rektuma se sve više javlja i kod mladih ljudi.

Crveno i prerađeno meso

Prerađeno meso kao što su hrenovke i slanina povezano je sa višim rizikom, ali veći unos i crvenog mesa kao što su steak ili burgere takođe može povećati rizik.

Stručnjaci preporučuju ograničiti crveno meso na najviše tri porcije nedeljno.

Mariniranje mesa i sporije kuvanje na nižim temperaturama može malo smanjiti stvaranje karcinogenih supstanci.

Previše vremena pred ekranom

Ljudi koji provode jedan do dva ili više sati dnevno sedeći pred televizorom imali su oko 12 % veći rizik od razvoja karcinomadebelog creva u mlađem dobu — nezavisno od ishrane, gojaznosti i drugih fizičkih aktivnosti.

Preporučuje se 150–300 minuta umerenog vežbanja nedeljno, ali i kratke intenzivne aktivnosti kao što je brzo penjanje uz stepenice može biti korisno.

Ljudi koji provode jedan do dva ili više sati dnevno sedeći pred televizorom imali su oko 12 % veći rizik od razvoja karcinoma debelog creva u mlađem dobu

Alkohol

Čak i jedan alkoholni napitak nedeljno povezan je sa povećanim rizikom za kolorektalni rak u mlađoj starosnoj grupi.

Alkohol se u telu pretvara u acetaldehid, jedinjenje koje može oštetiti DNK i povećati šanse za karcinom.

Preporuka je da, ako je teško potpuno izbaciti alkohol, makar smanjiti njegov unos.

Američki univerzitet u Kašmiru (ACS) predlaže ograničavanje alkohola na dva pića dnevno za muškarce i jedno za žene, iako istraživači sve više naglašavaju da je bezalkoholna ishrana najbolji način za smanjenje rizika od mnogih vrsta raka. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO), nijedna količina alkohola nije bezbedna za zdravlje.

Značaj kolonoskopije

Lekari ne rade kolonoskopije samo da bi detektovali rak — cilj je da ga spreče tako što se uklanjaju polipi pre nego što postanu rak.

Ako imate 45 + godina ili porodičnu anamnezu raka debelog creva, važno je da obavite kolonoskopiju na vreme.

Ako imate 45 + godina ili porodičnu anamnezu raka debelog creva, važno je da obavite kolonoskopiju na vreme

U Srbiji je rak debelog creva je drugi najčešći zloćudni tumor u obolevanju i umiranju. Svake godine od ovog raka oboli približno 4.500, a umre više od 3.000 ljudi.

Ukratko — glavni saveti za smanjenje rizika