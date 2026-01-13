Slušaj vest

Osobama koje imaju zapušen nos savetuje se da upotrebu nazalnih dekongestivnih sprejeva ograniče na najviše sedam dana, jer produžena upotreba može dovesti do pogoršanja simptoma.

Nedavno istraživanje dodatno potvrđuje ovu zabrinutost – skoro šest od deset farmaceuta navodi da pacijenti nisu svesni opasnosti produžene upotrebe ovih preparata.

Može doći do ponovne zapušenosti nosa

Iako pružaju kratkotrajno olakšanje kod prehlade, alergija i sinusitisa, Kraljevsko farmaceutsko društvo (RPS) Velike Britanije upozorava da korišćenje sprejeva duže od sedam dana može izazvati takozvanu „ponovnu zapušenost nosa“.

Skoro dve trećine farmaceuta (63%) izjavilo je da su intervenisali u slučajevima sumnje na prekomernu upotrebu ovih sprejeva.

- Nazalni dekongestivni sprejevi mogu biti korisni za kratkotrajno olakšanje, ali njihova upotreba duža od sedam dana može značajno pogoršati zapušenost nosa - izjavila je prof. Amira Girdžis, glavna naučna savetnica RPS-a.

Ako zapušenost nosa traje duže od nedelju dana, obratite se svom farmaceutu Foto: Shutterstock

Važno je da postoje jasna upozorenja na pakovanjima

Naša istraživanja pokazuju da mnogi ljudi nisu svesni ovog rizika, što znači da mogu nastaviti da koriste sprejeve ne shvatajući da time zapravo produžavaju svoje tegobe.

Želeli bismo da vidimo jasnija upozorenja na pakovanjima, koja se ne mogu prevideti, kao i veću svest o ograničenju od sedam dana, istakli su stručnjaci.

Ako zapušenost nosa traje duže od nedelju dana, obratite se svom farmaceutu. Postoje bezbedne i efikasne alternativne opcije koje vam mogu pomoći u ublažavanju simptoma.

RPS je pozvao pacijente da se uvek pridržavaju uputstava navedenih na pakovanju nazalnih sprejeva i da potraže savet farmaceuta ukoliko zapušenost nosa potraje duže od sedam dana.

Ovo upozorenje dolazi nakon božićnih i novogodišnjih okupljanja, koja su dovela do talasa zimskih virusa.