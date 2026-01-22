Imate mučninu svako jutro, a niste trudni? Otkrijte pet mogućih razloga
Iako je lista dugačka, istakli smo pet koje možete pokušati da regulišete jer se odnose na vaše životne navike.
Jutarnja mučnina se obično povezuje sa prvih nekoliko nedelja trudnoće. Možda ste je i sami iskusili, rekavši nekome da se jutros ne osećate dobro, a on vam u šali kaže: „Trudna si". Jutarnja mučnina, naravno, može biti prvi znak trudnoće, ali nagon za povraćanjem i opšta slabost mogu se javiti i iz niza drugih razloga.
Ovde treba da napravimo razliku između akutne mučnine – onu koja se javlja zato što ste, na primer, imali trovanje hranom ili ste „pokupili“ stomačni virus, i hronične mučnine – onu koja se javlja tokom dužeg vremenskog perioda.
Moguće je da je vaša jutarnja mučnina uzrokovana određenim lekom, pa bi trebalo što pre da utvrdite uzrok mučnine i konsultujete se sa lekarom. Naravno, lekovi nisu jedini uzroci hronične mučnine.
U nastavku ih ističemo i napominjemo da je, u slučajevima kada ne možete da utvrdite uzrok, neophodno da se obratite lekaru. Ovo posebno važi ako povraćate, gubite na težini i imate bolove u stomaku. Nakon povraćanja, neophodno je nadoknaditi izgubljenu tečnost.
Evo pet mogućih uzroka koje i dalje možete pokušati da regulišete.
Loš kvalitet sna
Loš kvalitet sna, ili poremećen ciklus spavanja, može uticati na naš sistem za varenje. Nesanica, noćne smene i premalo sati dubokog sna često uzrokuju jutarnje mučnine i oslabljen apetit. Nedostatak sna remeti naš „biološki sat“, tj. cirkadijalni ritam, pa nedostatak odmora može dovesti do povećanja telesne težine, depresije i mučnine.
Kako i koliko spavamo je važnije nego što mislite. Zato se pobrinite da imate sedam do osam sati kvalitetnog sna noću, izbegavajte teške obroke neposredno pre spavanja i pokušajte da se ne budite tokom noći. Ako se ne naspavate dovoljno i vaš budilnik zvoni ujutru, vaše telo je u šoku, javlja se reakcija u nervnom sistemu i osećate mučninu.
Nizak nivo šećera u krvi
Još jedan uzrok hronične jutarnje mučnine može biti nizak nivo šećera u krvi. Prema Insajderu, nizak nivo šećera u krvi dovodi do nedostatka energije i mučnine. Nivo šećera može pasti zbog neuravnotežene ishrane ili ishrane sa premalo vlakana i ugljenih hidrata.
Takođe može biti zbog preskakanja obroka. Ako niste jeli od juče popodne ili ste samo preskočili večeru, sasvim je moguće da ćete ujutru osećati mučninu.
Prejedanje pre spavanja
Mučnina se može javiti ako ne jedete dovoljno, ali i ako se prejedete kalorijama pre spavanja. Veliki obrok pre spavanja može stvoriti osećaj „težine“ u želucu i izazvati refluks kiseline, a ponekad i probleme sa želucem.
Zato bi bilo najbolje da vaš poslednji obrok u danu bude tri do četiri sata pre spavanja kako bi vaše telo moglo da ga „preradi“ i odmori se. Naravno, preporučuje se izbegavanje tople, začinjene i pržene hrane neposredno pre spavanja. Ako već ujutru osećate mučninu, preispitajte svoje prehrambene navike.
Dehidracija
Koliko vode pijete je važno. Opšta preporuka je da pijete litar i po vode dnevno, mada to zavisi od individualnih potreba, doba godine, šta radite tog dana i koliko se znojite. Kada osetite žeđ, to je znak da vašem telu treba voda što je pre moguće.
Dehidracija je opasna i može biti praćena jutarnjim mučninama. Još je gore ako ste konzumirali alkohol prethodne noći i niste nadoknadili količinu vode. Nosite flašicu vode sa sobom - čak i noću.
Stres i anksioznost
Mentalno i fizičko zdravlje su povezani, pa se jutarnje mučnine mogu javljati danima jer ste anksiozni, nervozni ili pod stresom. Imate važne obaveze, rok ili stresnu porodičnu situaciju, sve to utiče na vaš centralni nervni sistem, a zatim i na creva.
Jednostavno rečeno: u trenucima stresa oslobađaju se određeni hormoni, koji kada „uđu“ u digestivni trakt mogu uticati na varenje i izazvati probleme sa želucem.
Svakako je preporučljivo pokušati da regulišete nivo stresa i da vežbate vežbe disanja, pozitivne misli ili da odete u kratku šetnju. Međutim, ako uz to patite i od napada panike i kvalitet vašeg života je narušen, trebalo bi da se konsultujete sa specijalistom. Bez stida i odlaganja.
Sasvim je moguće da se mučnina može javiti zbog drugih uzroka, pa ako ne prepoznajete ove znake, najbolje je da posetite lekara.
Izvor: zena.net.hr/zdravlje.kurir.rs
