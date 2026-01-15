Dugotrajna upotreba analgetika tiho oštećuje bubrege: Lekar otkriva prve znake i najveće rizike
Tablete protiv bolova mnogima deluju kao najbrže rešenje za svaku tegobu. Međutim, često i nekontrolisano uzimanje ovih lekova ne prolazi bez posledica. Osim rizika po želudac, srce i jetru, analgetici mogu da oštete i bubrege i to dugo bez ikakvih simptoma, objašnjava dr Tušar Tajal, specijalista interne medicine iz bolnice Si-Kej Birla u Gurgaonu (Indija).
- Dugotrajna ili česta upotreba analgetika, naročito nesteroidnih antiinflamatornih lekova kao što su ibuprofen, diklofenak i naproksen, može postepeno da ošteti bubrege. Rizik je veći kod starijih ljudi, osoba sa dijabetesom, hipertenzijom, hroničnom dehidracijom ili postojećom bubrežnom bolešću. Oštećenje se najčešće razvija tiho i otkrije tek kada laboratorijske analize pokažu odstupanja - navodi dr Tajal.
Mehanizam je jednostavan - mnogi analgetici smanjuju stvaranje prostaglandina, supstanci koje obezbeđuju normalan protok krvi kroz bubrege. Kada taj protok oslabi, bubrežna tkiva počinju da trpe oštećenja, što dugoročno vodi hroničnoj bubrežnoj bolesti.
Koje još posledice izaziva
Osim bubrega, analgetici mogu da oštete i druge organe, naglašava specijalista interne medicine.
- Ovi lekovi povećavaju rizik od želudačnih ulkusa, krvarenja, porasta pritiska, srčanih problema, alergijskih reakcija, pa i oštećenja jetre. Prekomerno korišćenje vodi i zavisnosti, smanjenoj toleranciji na bol i čak do pogoršanja glavobolja - dodaje dr Tajal.
U praksi se često javljaju i sledeći problemi:
- Jetra: višak toksina iz lekova opterećuje jetru i može da dovede do ozbiljnog oštećenja
Srce: dugotrajna zloupotreba analgetika povećava rizik od kardiovaskularnih problema
Stomak: nadutost, zatvor i iritacija sluzokože javljaju se već posle nekoliko dana korišćenja
Vene: ubrizgavanje analgetika veoma je opasno i vodi ka oštećenju vena i infekcijama
Kako smanjiti rizik i zaštititi bubrege
Analgetici bi trebalo da se koriste samo kada je neophodno, u najnižoj efikasnoj dozi i nikako bez konsultacije sa lekarom, naglašava dr Tajal.
- Osobe sa dijabetesom, hipertenzijom ili bubrežnom bolešću moraju posebno da budi na oprezu i redovno proveravaju funkciju bubrega - dodaje doktor.
Da bi se smanjio rizik:
- analgetici se uzimaju samo kada se to zaista mora
bira se najniža doza koja deluje
pije se dovoljno tečnosti
ne kombinuju se različiti analgetici
ne uzimaju se svakodnevno bez saveta lekara
povremeno se proverava funkcija bubrega
Može li bubreg da se oporavi?
Neka oštećenja mogu da se povuku ako se analgetik ukine na vreme. Međutim, teža ili dugotrajna oštećenja često ostaju trajna. Nova istraživanja ukazuju da blokiranje određenih masnih molekula (ceramida) može da popravi bubrežnu funkciju, ali sve je još u fazi naučnih ispitivanja.
- Zato je rano prepoznavanje oštećenja bubrega, oprez sa analgeticima i redovna kontrola najbolja zaštita - zaključuje dr Tajal.
