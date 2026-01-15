Osim bubrega, analgetici mogu da oštete i mnoge druge organe

Tablete protiv bolova mnogima deluju kao najbrže rešenje za svaku tegobu. Međutim, često i nekontrolisano uzimanje ovih lekova ne prolazi bez posledica. Osim rizika po želudac, srce i jetru, analgetici mogu da oštete i bubrege i to dugo bez ikakvih simptoma, objašnjava dr Tušar Tajal, specijalista interne medicine iz bolnice Si-Kej Birla u Gurgaonu (Indija).

- Dugotrajna ili česta upotreba analgetika, naročito nesteroidnih antiinflamatornih lekova kao što su ibuprofen, diklofenak i naproksen, može postepeno da ošteti bubrege. Rizik je veći kod starijih ljudi, osoba sa dijabetesom, hipertenzijom, hroničnom dehidracijom ili postojećom bubrežnom bolešću. Oštećenje se najčešće razvija tiho i otkrije tek kada laboratorijske analize pokažu odstupanja - navodi dr Tajal.

Mehanizam je jednostavan - mnogi analgetici smanjuju stvaranje prostaglandina, supstanci koje obezbeđuju normalan protok krvi kroz bubrege. Kada taj protok oslabi, bubrežna tkiva počinju da trpe oštećenja, što dugoročno vodi hroničnoj bubrežnoj bolesti.

Koje još posledice izaziva

Osim bubrega, analgetici mogu da oštete i druge organe, naglašava specijalista interne medicine.

- Ovi lekovi povećavaju rizik od želudačnih ulkusa, krvarenja, porasta pritiska, srčanih problema, alergijskih reakcija, pa i oštećenja jetre. Prekomerno korišćenje vodi i zavisnosti, smanjenoj toleranciji na bol i čak do pogoršanja glavobolja - dodaje dr Tajal.

Prekomerno korišćenje vodi i zavisnosti, smanjenoj toleranciji na bol Foto: Shutterstock

U praksi se često javljaju i sledeći problemi:

Jetra: višak toksina iz lekova opterećuje jetru i može da dovede do ozbiljnog oštećenja

Srce: dugotrajna zloupotreba analgetika povećava rizik od kardiovaskularnih problema

Stomak: nadutost, zatvor i iritacija sluzokože javljaju se već posle nekoliko dana korišćenja

Vene: ubrizgavanje analgetika veoma je opasno i vodi ka oštećenju vena i infekcijama Kako smanjiti rizik i zaštititi bubrege

Analgetici bi trebalo da se koriste samo kada je neophodno, u najnižoj efikasnoj dozi i nikako bez konsultacije sa lekarom, naglašava dr Tajal.

- Osobe sa dijabetesom, hipertenzijom ili bubrežnom bolešću moraju posebno da budi na oprezu i redovno proveravaju funkciju bubrega - dodaje doktor.

Osobe sa dijabetesom, hipertenzijom ili bubrežnom bolešću su u posebnom riziku Foto: Shutterstock

Da bi se smanjio rizik:

analgetici se uzimaju samo kada se to zaista mora

bira se najniža doza koja deluje

pije se dovoljno tečnosti

ne kombinuju se različiti analgetici

ne uzimaju se svakodnevno bez saveta lekara

povremeno se proverava funkcija bubrega Može li bubreg da se oporavi?

Neka oštećenja mogu da se povuku ako se analgetik ukine na vreme. Međutim, teža ili dugotrajna oštećenja često ostaju trajna. Nova istraživanja ukazuju da blokiranje određenih masnih molekula (ceramida) može da popravi bubrežnu funkciju, ali sve je još u fazi naučnih ispitivanja.