Način na koji srce, bubrezi i metabolizam utiču jedni na druge može da se prikaže na sledeći način:

• srce šalje krv kroz telo

• metabolizam koristi glukozu kao izvor energije

• otpadne materije iz tih procesa vraćaju se u krvotok

• bubrezi filtriraju otpad i regulišu nivo tečnosti, što utiče na pritisak

• krvni pritisak određuje koliko efikasno srce može da pumpa krv dalje