Malo poznat CKM sindrom pogađa skoro svakog: Šta povezuje srce, bubrege i metabolizam?
Srce, bubrezi i metabolizam predstavljaju jednu celinu, a kada se problemi pojave istovremeno, zdravlje ulazi u začarani krug. Upravo to opisuje CKM sindrom (cardiovascular-kidney-metabolic), novo definisano stanje koje povezuje bolesti srca, bubrežne smetnje, poremećaje šećera i gojaznost u jedinstven, visoko rizičan obrazac. Iako za ovaj sindrom malo ko zna, gotovo svi odrasli nose bar jedan od njegovih faktora rizika.
Najnovija anketa Američkog udruženja za srce pokazuje da većina Amerikanaca nikada nije čula za CKM sindrom, iako ga gotovo 90 odsto odraslih ima u nekoj formi. U pitanju je "kišobran" dijagnoza koja objedinjuje nekoliko najvećih savremenih zdravstvenih problema, od hipertenzije i povišenog šećera, do masne jetre, gojaznosti i smanjene funkcije bubrega. Ovi paralelni poremećaji značajno povećavaju rizik od infarkta, moždanog udara i srčane slabosti.
- Želimo da ljudi shvate koliko je uobičajeno da se faktori rizika za srce, bubrege i metabolizam jave zajedno. Ohrabruje podatak da je većina ispitanika odmah prepoznala važnost ovoga čim je objašnjeno šta CKM sindrom zapravo predstavlja - navodi dr Eduardo Sančez, glavni medicinski direktor za prevenciju u Američkom udruženju za srce.
Kako su srce, bubrezi i metabolizam povezani
CKM zdravlje se zasniva na međuzavisnosti tri sistema - srca i krvnih sudova, bubrega i metabolizma, koji zajedno regulišu protok krvi, krvni pritisak, nivo šećera i energiju. Ako jedan sistem počne da posustaje, drugi ulaze u stanje pojačanog opterećenja. Vremenom se formira začarani krug koji ubrzava razvoj CKM sindroma.
Način na koji srce, bubrezi i metabolizam utiču jedni na druge može da se prikaže na sledeći način:
• srce šalje krv kroz telo
• metabolizam koristi glukozu kao izvor energije
• otpadne materije iz tih procesa vraćaju se u krvotok
• bubrezi filtriraju otpad i regulišu nivo tečnosti, što utiče na pritisak
• krvni pritisak određuje koliko efikasno srce može da pumpa krv dalje
Upravo zato Američko udruženje za srce najavljuje prve kliničke smernice posvećene CKM sindromu, koje će biti objavljene početkom 2026. godine.
Šta je anketa pokazala
Veliki broj ljudi i dalje pogrešno veruje da se zdravstveni problemi moraju rešavati odvojeno i da se srce ne može značajno ugroziti poremećajima u drugim organima. Rezultati ukazuju na sledeće:
- samo 12% ispitanika čulo je za CKM zdravlje
79% smatra da bi trebalo da zna više o ovome
većinu zanima način dijagnostikovanja (71%) i lečenja (72%)
68% veruje da se bolesti moraju pratiti pojedinačno ili nije sigurno u pravilni pristup
42% misli da zdravo srce ne može biti ozbiljno pogođeno poremećajima metabolizma ili bubrega
- Srce, bubrezi i metabolizam funkcionišu zajedno i zato moraju da se leče na usklađen, koordinisan način. Ovi rezultati naglašavaju koliko je važno da ljudi razumeju tu povezanost - ističe dr Sančez.
Kako prepoznati problem na vreme
Stručnjaci naglašavaju da se CKM rizik najbolje sagledava kroz pet osnovnih parametara: krvni pritisak, nivo šećera, holesterol, telesnu težinu i funkciju bubrega. Kada se oni prate zajedno, mnogo se ranije uočavaju poremećaji koji mogu da dovedu do infarkta, moždanog udara ili srčane slabosti.
- Pravovremena provera ovih pokazatelja pomaže da se reaguje pre nego što se razvije ozbiljnije oštećenje srca, krvnih sudova ili bubrega. Posebno je važno da ljudi sa gojaznošću, hipertenzijom, dijabetesom ili porodičnom istorijom srčanih bolesti redovno kontrolišu ove vrednosti - poručuje dr Sančez.
Izvor: Sciencedaily.com/Zdravlje.kurir.rs
