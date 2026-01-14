Predstavljena i nova, obrnuta piramida ishrane, u kojoj se proteini, mlečni proizvodi, zdrave masti, voće i povrće nalaze iznad integralnih žitarica

Uz smernice je predstavljena i nova, obrnuta piramida ishrane, u kojoj se proteini, mlečni proizvodi, zdrave masti, voće i povrće nalaze iznad integralnih žitarica.

- Nova grafička piramida je zbunjujuća jer daje isti značaj proteinima, voću i povrću, ali se čini da same smernice to zapravo ne poručuju.

Prethodni grafički prikaz, „Moj tanjir“, preporučivao je da četvrtina tanjira bude popunjena proteinima. Ukoliko se nove smernice pažljivo ne pročitaju, nova piramida ostavlja utisak da je na svakom pojedincu da sam odluči koliko proteina bi trebalo da jede.

Ukoliko se nove smernice pažljivo ne pročitaju, nova piramida ostavlja utisak da je na svakom pojedincu da sam odluči koliko proteina bi trebalo da jede Foto: Shutterstock/wee dezign

Nova piramida takođe u potpunosti promašuje kada je reč o kulturno uslovljenoj ishrani. Takođe, nije navedena soja, a gotovo da ne postoji razlika između različitih grupa proteina, poput morskih plodova.

Šta se podrazumeva pod „pravom hranom“?

Nove smernice stavljaju akcenat na konzumiranje „prave hrane“, ali šta se pod tim tačno podrazumeva? Većina ljudi jede pravu hranu, ističe Andrajd. Pomfrit je takođe prava hrana, samo je pripremljen na drugačiji način.

- Nije realno govoriti ljudima da jedu „pravu hranu“ dok kompanije zarađuju milione proizvodeći pileće medaljone i kafe sa dodacima. Moram, ipak, da kažem da mi je bilo drago što vidim raznovrsno voće i povrće prikazano u novoj piramidi: borovnice, grožđe, jabuke i banane. Kao dijetetičar, podstičem ljude da tanjir ispune raznobojnim voćem i povrćem, a nova piramida može da im da ideju koje namirnice da uključe u ishranu - ističe Andrajd.

Međutim, preporuke u vezi sa porcijama voća i povrća mogu dovesti do zabune. Nova piramida preporučuje dve porcije voća i tri porcije povrća dnevno, ali ne prikazuje šta se tačno smatra jednom porcijom.

Nova piramida postavlja integralne žitarice skroz na dno Foto: Shutterstock

Da li integralne žitarice treba da budu na dnu?

Stara piramida imala je jasno definisane nivoe, tako da je izgledalo kao da se penjemo uz piramidu. Integralne žitarice bile su osnova, jer nam je potrebno više energije, a najveći deo energije dobijamo iz skroba i žitarica.

Nova piramida postavlja integralne žitarice skroz na dno, iako se u samim smernicama zapravo naglašava ograničavanje rafinisanih žitarica, a ne integralnih.

Iskreno, ova nova piramida daje utisak kao da se vraćamo u devedesete godine, u eru niskougljenihohidratne, visokoproteinske Atkinsove dijete.