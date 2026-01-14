Magnezijum je ključan za telo i san; iako suplementi mogu pomoći kod lošeg sna, najbolje je unositi ga kroz hranu bogatu ovim mineralom

Magnezijum je uključen u više od 300 metaboličkih reakcija neophodnih za zdravlje, uključujući proizvodnju energije, regulaciju krvnog pritiska, prenos nervnih signala i kontrakciju mišića. Iako je magnezijum prisutan u mnogim namirnicama, čak dve trećine ljudi širom sveta ne zadovoljava svoje potrebe za magnezijumom samo ishranom.

Stoga se često koriste suplementi magnezijuma, a mnogo se govori o upotrebi magnezijuma za poboljšanje kvaliteta sna.

- U ovom trenutku, postojeća istraživanja ne garantuju da suplementi magnezijuma mogu da podstaknu san - kaže Šelbi Haris, psiholog i direktorka za zdravlje sna, licencirani klinički psiholog specijalizovan za medicinu spavanja. Suplementi magnezijuma mogu biti korisni za podsticanje sna, ali stvarnost je da to nije dokazano u istraživanjima i ne može se sa sigurnošću reći.

Ipak, studije koje postoje su obećavajuće. - Istraživanja pokazuju da suplementi magnezijuma mogu poboljšati kvalitet sna, posebno kod ljudi sa lošim snom - kaže dr Majkl Brojs, klinički psiholog. Dakle, magnezijum može biti koristan i za ljude koji pate od nesanice i za one koji samo povremeno imaju problema sa spavanjem.

- Magnezijum takođe može pomoći kod nesanice povezane sa poremećajem spavanja sindromom nemirnih nogu - kaže Brojs. Mnogi ljudi koji imaju manjak magnezijuma i prijavljuju nesanicu, kada uzimaju suplemente, prijavljuju poboljšan kvalitet sna.

Pozitivni aspekti magnezijuma

- Magnezijum je mineral koji se prirodno nalazi u telu i igra ulogu u brojnim telesnim funkcijama. Ovaj mineral igra ulogu u proizvodnji energije u telu, kardiovaskularnom i nervnom sistemu - kaže Haris, dodajući: „Pravilnu funkciju mišića i nerava takođe podržava magnezijum, koji može pomoći u ublažavanju bolova od grčeva u mišićima, menstrualnih grčeva i glavobolja.

- Magnezijum igra ulogu u podržavanju dubokog, regenerativnog sna održavanjem zdravih nivoa neurotransmitera koji podstiču san - kaže dr Majkl Brojs, objašnjavajući: „Ljudi sa niskim nivoom magnezijuma imaju nemiran san i često se bude tokom noći. Održavanje zdravih nivoa magnezijuma često dovodi do dubljeg, mirnijeg sna.

Nedostatak magnezijuma može se javiti zbog uzimanja hormonske terapije zamene ili uzimanja određenih vrsta lekova, kao što su oralni kontraceptivi, antibiotici, antacidi, kortikosteroidi i lekovi za krvni pritisak, napominje on. U ovim slučajevima, uzimanje suplemenata može poboljšati kvalitet sna.

Da li je bezbedno uzimati magnezijum svake noći?

- Generalno, uzimanje magnezijuma jednom dnevno se smatra bezbednim - kaže Haris. Trebalo bi da se konsultujete sa svojim lekarom koliko magnezijuma treba da uzimate, ali prosečna preporučena doza je 270 do 400 miligrama dnevno za odrasle muškarce i tinejdžere i 280 do 300 mg dnevno za odrasle žene i tinejdžere, prema Mejo klinici.

Prema Klivlendskoj klinici, idealno je uzimati suplement oko 30 minuta pre spavanja.

VAŽNO - Važno je napomenuti da uzimanje suplemenata može imati negativne efekte. Uzimanje više od 350 mg magnezijuma odjednom može izazvati tečnu stolicu i dijareju, a suplementi magnezijuma mogu ometati apsorpciju nekih lekova, poput antibiotika - napominje Brojs.

Ako vam nedostaje magnezijum, unos minerala putem hrane je bolji nego uzimanje suplemenata magnezijuma, a jedenje hrane bogate magnezijumom pre spavanja može vam pomoći da se opustite. Ove namirnice uključuju tamno lisnato zelenilo, orašaste plodove, semenke, brokoli, pomorandže i sardine.

- Najbolje je da vitamine i minerale (poput magnezijuma) unosite putem ishrane ako je moguće - savetuje Haris.