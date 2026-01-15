VatanMed , jedan od vodećih turskih medicinskih brendova koji se istakao u oblasti transplantacije kose, brade i obrva, kao i estetske hirurgije, dostigao je značajan jubilej – više od 100.000 pacijenata koji su mu tokom 19 godina kontinuiranog rada ukazali poverenje. Ovaj rezultat predstavlja potvrdu kvaliteta i posvećenosti pacijentima, uz podršku tima odviše od 200 zaposlenih stručnjaka, zahvaljujući kojem VatanMed danas uspešno posluje kroz mrežu od 15 klinika u 12 zemalja širom sveta.

Ordinacija VatanMed u Srbiji posluje od 2022. godine, u saradnji sa međunarodnom VatanMed mrežom, primenjujući iste visoke medicinske standarde, protokole i savremene metode koje su dostupne u VatanMed klinikama širom sveta. Od početka rada, hiljade pacijenata iz Srbije i regiona odlučile su se upravo za VatanMed, prepoznajući kvalitet, sigurnost i profesionalan pristup.

Kampanja povodom jubileja – 100.000 pacijenata

Povodom jubileja od 100.000 pacijenata, VatanMed je pokrenuo posebnu promotivnu kampanju, u okviru koje je transplantacija kose dostupna po specijalnoj ceni od 1100 evra (redovna cena 1700 evra). Kampanja traje do 17. januara i ograničena je na prvih 100 prijava. Popunite formular na zvaničnom sajtu klikom OVDE i osigurajte svoje mesto! S obzirom da je ostao mali broj slobodnih termina u zimskom periodu, svi koji popune prijavu zahvat po specijalnoj ceni će moći da obave i tokom proleća / leta ove godine.