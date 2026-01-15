VATANMED JE IZBOR VIŠE OD 100.000 PACIJENATA ZA TRANSPLANTACIJU KOSE! Specijalna jubilejska ponuda – 1100e
VatanMed, jedan od vodećih turskih medicinskih brendova koji se istakao u oblasti transplantacije kose, brade i obrva, kao i estetske hirurgije, dostigao je značajan jubilej – više od 100.000 pacijenata koji su mu tokom 19 godina kontinuiranog rada ukazali poverenje. Ovaj rezultat predstavlja potvrdu kvaliteta i posvećenosti pacijentima, uz podršku tima odviše od 200 zaposlenih stručnjaka, zahvaljujući kojem VatanMed danas uspešno posluje kroz mrežu od 15 klinika u 12 zemalja širom sveta.
VatanMed u Srbiji
Ordinacija VatanMed u Srbiji posluje od 2022. godine, u saradnji sa međunarodnom VatanMed mrežom, primenjujući iste visoke medicinske standarde, protokole i savremene metode koje su dostupne u VatanMed klinikama širom sveta. Od početka rada, hiljade pacijenata iz Srbije i regiona odlučile su se upravo za VatanMed, prepoznajući kvalitet, sigurnost i profesionalan pristup.
Kampanja povodom jubileja – 100.000 pacijenata
Povodom jubileja od 100.000 pacijenata, VatanMed je pokrenuo posebnu promotivnu kampanju, u okviru koje je transplantacija kose dostupna po specijalnoj ceni od 1100 evra (redovna cena 1700 evra). Kampanja traje do 17. januara i ograničena je na prvih 100 prijava. Popunite formular na zvaničnom sajtu klikom OVDE i osigurajte svoje mesto! S obzirom da je ostao mali broj slobodnih termina u zimskom periodu, svi koji popune prijavu zahvat po specijalnoj ceni će moći da obave i tokom proleća / leta ove godine.
Transplantacija kose – Trajno rešenje za problem ćelavosti!
Zahvat transplantacije kose u VatanMed ordinacijama zasniva se na jasno definisanom principu – svakom pacijentu radi se najveći mogući broj graftova po fiksnoj ceni, bez skrivenih troškova. Procedura se obavlja ulokalnoj anesteziji i podrazumeva presađivanje graftova sa donorske regije na mesta gubitka kose. Sam zahvat se završava u jednom danu, dok se već nakon dan do dva pacijenti mogu vratiti svojim svakodnevnim aktivnostima.
VatanMed, zvanični partner EuroLeague
VatanMed je zvanični partner EuroLeague, jednog od najprestižnijih sportskih takmičenja u Evropi. Ovo partnerstvo dodatno potvrđuje vrednosti koje VatanMed neguje u svakodnevnom radu – vrhunske performanse, disciplinu, profesionalizam i dugoročno poverenje.
Popunite formu klikom OVDE i iskoristite ovu neverovatnu akcijsku ponudu, uživajte ponovo u gustoj kosi i vašim omiljenim frizurama!
Kontaktirajte nas
Za više informacija posetite naš zvanični veb sajt, zapratite nas na društvenim mrežama (Instagram / Facebook) ili nas kontaktirajte putem poziva, Viber-a ili WhatsApp-a na broj: +381643220022, +381668105580, +381658545405.
