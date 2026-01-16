Najbolje je raditi ih po preporuci lekara, kako bi se izbegla nepotrebna testiranja

Budući da tokom zime u ishrani je manje svežeg voća i povrća, pa se zalihe vitamina u organizmu prirodno smanjuju upravo kada nam je jak imunitet neophodan. Zato je analiza vitamina iz krvi koristan korak pre uvođenja suplemenata ili promena u ishrani, jer pruža jasnu sliku o tome šta organizmu zaista nedostaje. Ove analize najčešće se rade po preporuci lekara, jer tako izbegavate nepotrebna testiranja i fokusirate se na parametre koji zaista mogu da objasne vaše tegobe.

Ko bi trebalo da razmisli o testiranju?

Nutritivni deficit često ne daje uvek jasne i burne simptome. Neki se javljaju postepeno, pa ih mnogi zanemaruju ili pripisuju stresu, lošem spavanju ili smeni godišnjih doba. Međutim, postoje znaci koji mogu da ukažu na nedostatke:

lomljiva, krta kosa i nokti koji se listaju

ranice u ustima ili pucanje kože u uglovima usana

krvarenje desni

slabiji noćni vid ili bele naslage na očima

uporne suve, ljuspaste regije na koži ili perutanje

opadanje kose

sitni crveni ili beli ispupčeni čvorići na koži

sindrom nemirnih nogu

Učestale infekcije takođe mogu da budu posledica nutritivnog disbalansa, naročito ako traju duže, ponavljaju se ili se javljaju uz izražen umor i spor oporavak. Nedostatak vitamina D, C, A, kao i pojedinih vitamina B grupe (B6, B12), može da oslabi imunološki odgovor.

Manjak vitamina D je čest tokom zimskih meseci, posebno kod starijih ljudi Foto: Shutterstock

Čak i ako ne postoji nijedan od ovih simptoma, moguće je da organizmu ipak nedostaje određeni vitamin, što je posebno česta situacija kod vitamina D tokom zimskih meseci.

Koje se analize vitamina mogu uraditi

U većini naših laboratorija dostupne su analize:

vitamina A

vitamina D (25-OH), najpouzdaniji marker za status vitamina D

vitamina E i K

vitamina B kompleksa (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12)

vitamina C (u laboratorijama koje imaju uslove za brzu obradu uzorka)

Uz njih se često rade i prateći parametri poput homocisteina, magnezijuma, cinka, selena i koenzima Q10, jer mogu da dopune sliku nutritivnog statusa.

Vitamin B12 je jedini vitamin rastvorljiv u vodi koji se može skladištiti u ljudskom telu Foto: Shutterstock

Zašto je pametno testirati se

Suplementi na prvi pogled deluju bezbedno, ali prekomeran unos, posebno vitamina rastvorljivih u mastima poput D i E, može da napravi problem ako se uzimaju bez potrebe.