Terapije za pritisak, dijabetes i pojedini antibiotici mogu da promene ukus hrane

Mnogi lekovi koje svakodnevno koristimo mogu da ostave trag na usnoj duplji, od suvih usta, promena ukusa, pa sve do problema sa desnima. Zvuči iznenađujuće, ali čak i preparati koji se kupuju bez recepta mogu da izazovu tegobe, upozorava farmaceut Džigar Mehta iz bolnice Bet Izrael Dikonez, pridružene Univerzitetu Harvard.

Kako objašnjava, sluzokoža, pljuvačne žlezde i receptori za ukus veoma brzo reaguju na hemijske promene u organizmu. Zato lekovi za povišen pritisak, alergije, depresiju, anksioznost, dijabetes, astmu, pa i onkološki tretmani, mogu da izazovu različite nuspojave u ustima.

Suva usta

Više od 500 lekova smanjuje lučenje pljuvačke, što dovodi do suvih usta. Pljuvačka štiti zube, neutrališe kiseline i sprečava razmnožavanje bakterija, pa se kod ljudi sa ovom tegobom češće javljaju karijes, zadah i otežano nošenje proteza.

- Suva usta mogu da naruše kvalitet života, jer otežavaju govor, ishranu i san. Suvoća je posebno česta kod starijih osoba, naročito onih koji koriste više lekova istovremeno - kaže Mehta.

Najčešći "krivci" su antihistaminici, antidepresivi, anksiolitici, pojedini lekovi za bešiku i brojne terapije za povišen pritisak, uključujući beta-blokatore.

Promene ukusa

Određeni lekovi za pritisak, neki antibiotici i metformin (za lečenje dijabetesa) mogu da promene ukus hrane. Pacijenti najčešće opisuju metalni ili gorak ukus. Prema Mehtinim rečima, tegoba može da nestane promenom doze ili prelaskom na drugi lek, o čemu bi trebalo porazgovarati sa lekarom.

Uvećanje desni

Pojedini lekovi mogu da izazovu oticanje i zadebljanje desni, što otežava održavanje higijene i povećava rizik od zapaljenja. Najčešće se javlja kod terapija iz grupe blokatora kalcijumskih kanala, poput nifedipina i amlodipina, ali i kod pacijenata koji koriste fenitoin (antiepileptik) ili imunosupresiv ciklosporin.

Gljivične infekcije u ustima

Inhalacioni kortikosteroidi za astmu i hroničnu opstruktivnu bolest pluća, kao i neki imunosupresivi, mogu da dovedu do pojave oralne kandidijaze - soora ili beličastih naslaga na jeziku i sluzokoži. Prema studijama, javlja se kod 5-10 odsto ljudi koji koriste ove lekove.

Kada bi trebalo da proverite šta se dešava?