Mnogi lekovi koje svakodnevno koristimo mogu da ostave trag na usnoj duplji, od suvih usta, promena ukusa, pa sve do problema sa desnima. Zvuči iznenađujuće, ali čak i preparati koji se kupuju bez recepta mogu da izazovu tegobe, upozorava farmaceut Džigar Mehta iz bolnice Bet Izrael Dikonez, pridružene Univerzitetu Harvard.

Kako objašnjava, sluzokoža, pljuvačne žlezde i receptori za ukus veoma brzo reaguju na hemijske promene u organizmu. Zato lekovi za povišen pritisak, alergije, depresiju, anksioznost, dijabetes, astmu, pa i onkološki tretmani, mogu da izazovu različite nuspojave u ustima.

Suva usta 

Više od 500 lekova smanjuje lučenje pljuvačke, što dovodi do suvih usta. Pljuvačka štiti zube, neutrališe kiseline i sprečava razmnožavanje bakterija, pa se kod ljudi sa ovom tegobom češće javljaju karijes, zadah i otežano nošenje proteza.

- Suva usta mogu da naruše kvalitet života, jer otežavaju govor, ishranu i san. Suvoća je posebno česta kod starijih osoba, naročito onih koji koriste više lekova istovremeno - kaže Mehta. 

Suva usta mogu da naruše kvalitet života, jer otežavaju govor, ishranu i san Foto: Shutterstock

Najčešći "krivci" su antihistaminici, antidepresivi, anksiolitici, pojedini lekovi za bešiku i brojne terapije za povišen pritisak, uključujući beta-blokatore.

Promene ukusa

Određeni lekovi za pritisak, neki antibiotici i metformin (za lečenje dijabetesa) mogu da promene ukus hrane. Pacijenti najčešće opisuju metalni ili gorak ukus. Prema Mehtinim rečima, tegoba može da nestane promenom doze ili prelaskom na drugi lek, o čemu bi trebalo porazgovarati sa lekarom.

Uvećanje desni

Pojedini lekovi mogu da izazovu oticanje i zadebljanje desni, što otežava održavanje higijene i povećava rizik od zapaljenja. Najčešće se javlja kod terapija iz grupe blokatora kalcijumskih kanala, poput nifedipina i amlodipina, ali i kod pacijenata koji koriste fenitoin (antiepileptik) ili imunosupresiv ciklosporin.

Oticanje i zadebljanje desni otežava održavanje higijene i povećava rizik od upala Foto: Shutterstock

Gljivične infekcije u ustima

Inhalacioni kortikosteroidi za astmu i hroničnu opstruktivnu bolest pluća, kao i neki imunosupresivi, mogu da dovedu do pojave oralne kandidijaze - soora ili beličastih naslaga na jeziku i sluzokoži. Prema studijama, javlja se kod 5-10 odsto ljudi koji koriste ove lekove.

Kada bi trebalo da proverite šta se dešava?

Kombinacija više lekova može da pojača neželjene efekte. Ako primetite promene u ustima koje trajuduže od nekoliko dana, važno je da se javite lekaru ili posavetujete sa farmaceutom. Mehta savetuje da se terapija preispita bar jednom godišnje, a stomatolog obavezno obavesti o svim lekovima koje koristite, uz redovne kontrole i dobru higijenu.

Izvor: Health.harvard.edu/Zdravlje.kurir.rs

