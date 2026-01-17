Da li se ekcem pogorsava zimi i zasto? Dermatolozi otkrivaju savete za ublažavanje simptoma
Ekcem se često pogoršava zimi jer hladne temperature, niska vlažnost i grejanje u zatvorenom prostoruisušuju kožu i slabe njenu barijeru, čineći je sklonijom iritaciji, svrabu i upalama. Konstantna hidratacija, blaga nega kože i tretmani koje preporučuju dermatolozi mogu da pomognu.
Ako ste zapazili da vaši simptomi ekcema jačaju tokom zime, niste jedini. Mnogi ljudi sa atopijskim dermatitisom osećaju i primećuju veći svrab, crvenilo i osip kako se godišnja doba menjaju. Slede uobičajeni zimski okidači koji pogoršavaju problem, kao i saveti šta možete učiniti povodom toga.
Suv, hladniji vazduh
Kako temperature padaju, tako se smanjuje i vlažnost. Zimski vazduh je obično suv, što dovodi do toga da koža brže gubi vlagu. Kod ljudi sa ekcemom, čija je kožna barijera već narušena, to dovodi do:
- suve, ispucale kože i osipa
- pojačanoj svraba
- povećane osetljivosti na alergene i iritanse
Savet: Tokom zimskih meseci pređite na jaču hidratantnu kremu i nanesite je odmah nakon kupanja kako biste zadržali hidrataciju.
Grejanje u zatvorenom prostoru
Kada uključimo grejanje, vazduh postaje još suvlji. Sistemi za centralnu ventilaciju u domovima i kancelarijama mogu brzo dehidrirati kožu i pogoršati simptome ekcema.
Savet: Koristite ovlaživače vazduha u spavaćoj ili dnevnoj sobi kako biste održali hidrataciju kože.
Više slojeva, više iritanasa
Zima znači nošenje džempera, šalova i jakni, ali nisu sve tkanine prijatne za kožu. Vuna i sintetički materijali mogu iritirati osetljivu kožu i izazvati upale. Pored toga, znoj zarobljen ispod slojeva odeće može dovesti do svraba i upale.
Savet: Držite se mekog, prozračnog pamuka kad god je moguće i izbegavajte preterano znojenje u zatvorenom prostoru.
Stres i promene rutine
Povratak u školu, planiranje praznika i kraći dani (manjak sunčeve svetlosti) mogu povećati nivo stresa. Stres je poznati okidač ekcema jer može poremetiti imuni odgovor i otežati obnovu kože.
Savet: Vežbajte tehnike smanjenja stresa poput dubokog disanja, meditacije ili laganih vežbi kako biste lakše upravljali nervozom.
Saveti za upravljanje zimskim pogoršanjima ekcema
- Koristite blaga sredstva za čišćenje i hidratantne kreme bez mirisa
- Tuširajte se kraće, mlakom vodom (ne vrućom)
- Nanesite hidratantnu kremu u roku od tri minuta nakon kupanja
- Izbegavajte iritirajuće tkanine i usku odeću
- Ostanite hidrirani i pazite na vlažnost u zatvorenom prostoru
- Razgovarajte sa dermatologom o dostupnim opcijama lečenja
Ako je vaš ekcem uporan, bolan ili ometa svakodnevni život, možda je vreme da istražite medicinske tretmane. Osim redovne nege kože i lokalete terapije, lekar po potrebi može da uvede antihistaminikeza ublažavanje svraba, a kod umerenih i težih oblika bolesti razmatra sistemska terapija.
Izvor: phothera.com/Zdravlje.Kurir.rs
