Tamna čokolada odlaže biološku starost: Nova studija otkriva neočekivanu prednost teobromina
Crna čokolada već godinama važi za bolju opciju kada poželite nešto slatko, ali novo istraživanje objavljeno u časopisu Aging-US pokazuje da ona može da uradi mnogo više od pukog zadovoljavanja apetita. Zahvaljujući visokom nivou teobromina, tamna čokolada bogata kakaom može i da uspori biološko starenje.
U studiji je učestvovalo 509 žena bliznakinja, jednojajčanih i dvojajčanih, čiji su se metabolomi (kompletni set malih-molekulskih metabolita) i način ishrane pratili tokom dužeg perioda. Naučnici su identifikovali šest metabolita koji potiču iz kakaa (dakle, iz tamne čokolade) i kafe, među kojima su teobromin, kofein, paraksantin i teanin. Pokazalo se da upravo teobromin najjače povezuje ishranu sa dužim životnim vekom i povoljnijim epigenetskim profilom, odnosno stanjem koje pokazuje kako se geni aktiviraju tokom života.
Kako teobromin utiče na dugovečnost
Epigenetske promene, proces u kome se određeni geni „uključuju“ i „isključuju“, imaju ključnu ulogu u tome kako starimo. Savremena nauka razvila je takozvane epigenetske satove, koji prilično precizno procenjuju biološku starost, rizik od bolesti i ukupni tempo starenja. Upravo ti „satovi“ pomažu da se proceni kako određeni sastojci iz hrane utiču na organizam.
Istraživači nisu davali ispitanicima određene količine teobromina, već samo merili njegov nivo u krvi i upoređivali ga sa epigenetskim „satovima“. Sto grama tamne čokolade sarži približno 500-1.000 mg teobromina, a jedna red (30 g) oko 200-230 mg. Nivo varira u zavisnosti od procenta kakaa.
Pošto i kakao i kafa sadrže teobromin, istraživači su ih koristili kao markere i uporedili njihove efekte. Analiza je pokazala da teobromin ima ubedljivo najjaču vezu sa usporenim biološkim starenjem. U jednoj od ranijih studija, skromna suplementacija teobrominom kod miševa dovela je do boljeg rada mozga, a veće doze poboljšavale su lipidni status, snižavale krvni pritisak i pozitivno delovale na mikrobiom creva.
Posebna korist za pušače
Neka istraživanja ukazuju i na to da teobromin posebno koristi pušačima: prestanak pušenja u kombinaciji sa unosom teobromina može da poboljša epigenetsku starost. Takođe, teobromin pojačava dejstvo flavonola, biljnih jedinjenja kojih najviše ima u kakau.
Iako je potrebno još studija da bi se potpuno razumele sve njegove uloge, trenutni podaci pokazuju da redovan unos teobromina, kroz komadić kvalitetne tamne čokolade, može da bude deo formule za duži i zdraviji život.
Izvor: Realsimple.com/Zdravlje.kurir.rs