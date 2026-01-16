Teobromin, koji se nalazi u tamnoj čokoladi i kafi, ima ubedljivo najjaču vezu sa usporenim biološkim starenjem

Crna čokolada već godinama važi za bolju opciju kada poželite nešto slatko, ali novo istraživanje objavljeno u časopisu Aging-US pokazuje da ona može da uradi mnogo više od pukog zadovoljavanja apetita. Zahvaljujući visokom nivou teobromina, tamna čokolada bogata kakaom može i da uspori biološko starenje.

U studiji je učestvovalo 509 žena bliznakinja, jednojajčanih i dvojajčanih, čiji su se metabolomi (kompletni set malih-molekulskih metabolita) i način ishrane pratili tokom dužeg perioda. Naučnici su identifikovali šest metabolita koji potiču iz kakaa (dakle, iz tamne čokolade) i kafe, među kojima su teobromin, kofein, paraksantin i teanin. Pokazalo se da upravo teobromin najjače povezuje ishranu sa dužim životnim vekom i povoljnijim epigenetskim profilom, odnosno stanjem koje pokazuje kako se geni aktiviraju tokom života.

Kako teobromin utiče na dugovečnost

Epigenetske promene, proces u kome se određeni geni „uključuju“ i „isključuju“, imaju ključnu ulogu u tome kako starimo. Savremena nauka razvila je takozvane epigenetske satove, koji prilično precizno procenjuju biološku starost, rizik od bolesti i ukupni tempo starenja. Upravo ti „satovi“ pomažu da se proceni kako određeni sastojci iz hrane utiču na organizam.

Koliko teobromina ima u tamnoj čokoladi Istraživači nisu davali ispitanicima određene količine teobromina, već samo merili njegov nivo u krvi i upoređivali ga sa epigenetskim „satovima“. Sto grama tamne čokolade sarži približno 500-1.000 mg teobromina, a jedna red (30 g) oko 200-230 mg. Nivo varira u zavisnosti od procenta kakaa.

Pošto i kakao i kafa sadrže teobromin, istraživači su ih koristili kao markere i uporedili njihove efekte. Analiza je pokazala da teobromin ima ubedljivo najjaču vezu sa usporenim biološkim starenjem. U jednoj od ranijih studija, skromna suplementacija teobrominom kod miševa dovela je do boljeg rada mozga, a veće doze poboljšavale su lipidni status, snižavale krvni pritisak i pozitivno delovale na mikrobiom creva.

Nivo teobromina varira u zavisnosti od procenta kakaa u čokoladi Foto: Shutterstock

Posebna korist za pušače

Neka istraživanja ukazuju i na to da teobromin posebno koristi pušačima: prestanak pušenja u kombinaciji sa unosom teobromina može da poboljša epigenetsku starost. Takođe, teobromin pojačava dejstvo flavonola, biljnih jedinjenja kojih najviše ima u kakau.