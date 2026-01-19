Slušaj vest

Kako je za TV Prva naveo kardiolog prof. dr Miljko Ristić običaj plivanja za Časni krst na Bogojavljenje je jedna tradicija o kojoj se mora razgovarati jer je ipak i problematična.

Srce na udaru u ledenoj vodi

- Podrazumeva da jedna grupa ljudi dobroljvono pliva za Časni krst u zimskim vremenskim uslovima, u kupaćem kostimu, napolju je ovih dana i -8. Nemoguće je pripremiti se za taj šok - rekao je dr Ristić i objasnio zašto je to opasno. Hladnoća usporava srčani rad, pravi poremećaj ritma, snižava krvni pritisak. Temperatura tela je 36, 37 stepeni, a već kad se ohladi na 33 dolazi do poremećaja ritma, a zamislite na toj hladnoći", naveo je kardiolog Miljko Ristić.

On je takođe skrenuo pažnju da zna slučajeve kada su mladići sedeli do kasno u izlasku, a ujutru rano otišli na plivanje za Časni krst, što nikako ne može biti zdravo i dobro.

"Život je u pitanju"

On je istakao da je bilo i smrtnih slučajeva te smatra da bi trebalo ozbiljno razmisliti o nekim promenama kada je u pitanju plivanje za Časni krst.

- Bilo je i smrtnih slučajeva i mislim da je došlo vreme da se nešto izmeni u tom načinu, da se izmene pravila da se omogući da se pliva u nekom zaštitnom odelu, život je u pitanju - istakao je prof dr Miljko Ristić za TV Prva.

VAŽNO Svima se savetuje da pre plivanja za časni krst obavezno obave i lekarski, kardiološki pregled.

Ekstremna hladnoća opterećuje srce plivača i može izazvati poremećaje ritma i ozbiljan zdravstveni rizik Foto: Shutterstock

Zdravstveni rizici

Uranjanje u hladnu vodu izaziva iznenadno, brzo povećanje disanja, otkucaja srca i krvnog pritiska poznato kao reakcija hladnog šoka. To može dovesti do davljenja osobe u roku od nekoliko sekundi ako nehotično udahne dok mu je glava potopljena. Šok takođe opterećuje srce i tera ga da radi jače.

Pored toga stručnjaci sa Cleveland klinike ističu pet glavnih rizika koji mogu ozbiljno ugroziti zdravlje srca:

Kardiovaskularni stres

Hladna voda sužava krvne sudove, što povećava krvni pritisak i primorava srce da radi jače. Prema Američkom udruženju za srce, hladno uranjanje može izazvati naglo povećanje disanja, otkucaja srca i krvnog pritiska. Ovo može biti opasno za ljude sa srčanim oboljenjima, hipertenzijom ili one koji su u riziku od moždanog udara.

Utrnulost i gubitak motoričke kontrole

Izlaganje hladnoj vodi može dovesti do utrnulosti i smanjene motoričke kontrole, što otežava bezbedan izlazak iz vode. U ekstremnim slučajevima može dovesti do grčeva mišića izazvanih hladnoćom.

Hipotermija

Dugotrajno izlaganje hladnoj vodi može sniziti telesnu temperaturu, što dovodi do hipotermije. Do toga dolazi kada vaše telo gubi toplotu brže nego što je može proizvesti, što uzrokuje drhtavicu, konfuziju i, u ekstremnim slučajevima, nesvesticu.

Uranjanje u ledenu vodu izaziva hladni šok koji ubrzava disanje i rad srca, što može dovesti do momentalnog davljenja Foto: Shutterstock

Oštećenje kože i nerava

Ponavljana ili preduga hladna plivanja mogu izazvati promrzline ili oštećenje kože u ekstremnim slučajevima, posebno ako ste izloženi temperaturama vode blizu smrzavanja.

Teškoće sa disanjem

Hladna voda može izazvati brzo, nekontrolisano disanje (hiperventilaciju). Ovo može biti opasno ako dovodi do vrtoglavice ili nesvestice, posebno dok ste u vodi.