Slušaj vest

Začepljen nos je posebno iritantan simptom alergija i respiratornih infekcija, i čini se da bi vam ovaj trik pritiskom na određene mišiće lica mogao pomoći da ga se rešite.

Sezona prehlade, gripa i kovida je u punom jeku. To su sve stanja čiji simptom može biti začepljen nos (uključujući i alergije), i iako nije opasan simptom, svakako je jedan od najiritantnijih. Kapi za nos su prilično efikasne u rešavanju ovog problema, ne bi trebalo da ih koristimo duže od tri dana zaredom, jer može doći do još intenzivnijeg začepljenja nosa.

Maser Džejms Mur pokazuje jednostavan trik pritiska na lice koji brzo ublažava pritisak u sinusima; video je pregledan više od 600.000 puta.

Kako otpušiti nos bez kapi?

Začepljenost nosa nastaje kada sluznica nosa oteče zbog upaljenih krvnih sudova. To može izazvati curenje iz nosa i ono što je poznato kao postnazalno curenje, stanje u kojem se višak sluzi sliva niz zadnji deo grla, izazivajući kašalj ili bol u grlu. Kapi za nos deluju tako što sužavaju otečene krvne sudove u nosu i otvaraju disajne puteve. S druge strane, ova tehnika je potpuno mehanička.

Mur objašnjava kako da ublažite začepljenje pomoću nekoliko jednostavnih pokreta:

Stavite dva prsta desne ruke na levu stranu nosa i pritisnite ga udesno.

Palcem leve ruke pritisnite predio obraza levo od nosa ka unutra i nagore.

Držite ovaj položaj 15 sekundi i duboko udahnite da biste otpustili začepljen nos, ponavljajući postupak na drugoj strani ako je potrebno.

Masaža lica može brzo olakšati začepljen nos bez upotrebe kapi, otpuštajući sinuse za nekoliko sekundi Foto: Shutterstock

Iako nema medicinskih dokaza za ovo, čini se da funkcioniše. Komentari ispod Murove objave puni su priča ljudi koji su isprobali ovaj trik i tvrde da zaista deluje. - Ova tehnika koristi masažu za ublažavanje pritiska na sinuse - kaže Mur za Shape. Kada imate pritisak u sinusima i bol, sinusi i mišići oko nosa mogu postati osetljivi i zategnuti. Pomicanje nosa, a zatim masiranje tih područja povećava protok krvi u lice - zaključio je.

Stimulacija nerva pritiskom može izazvati olakšanje

- Čini se da ova metoda koristi principe sinusne akupresure, što nije nešto što je dokazano efikasno u medicinskoj literaturi - objašnjava otorinolaringolog, dr Nikol Aronson, ali dodaje da sinusna akupresura nije potpuno opovrgnuta. Infraorbitalni nerv prolazi tačno kroz taj deo obraza gde se primenjuje pritisak. Stimulacija nerva pritiskom može izazvati neke promene u osećaju u delovima nosa koje taj nerv snabdeva. Ovo može objasniti privremeno olakšanje - kaže ona.

Ona objašnjava da bi ovaj trik trebalo da bude bezbedan sve dok ne vršite previše pritiska na živac i da je pored trenutnog olakšanja važno i tražiti uzrok začepljenosti nosa ako već nije poznat. - Koristno je pronaći osnovni uzrok začepljenosti nosa kako bismo znali koji je tretman najbolji - zaključila je.