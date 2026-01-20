Topla kupka opušta telo i um, poboljšava cirkulaciju i doprinosi boljem opštem zdravlju

Slušaj vest

Možda će biti potrebno više truda i tople vode nego kratko tuširanje, ali malo duže vrelo kupanje čini mnogo više od samog pranja, kažu stručnjaci. Danas se sve manje ljudi kupa redovno, ali uranjanje u toplu kupku može dugoročno koristiti srcu, mišićima i mentalnom zdravlju.

Studije pokazuju da topla kupka može sniziti krvni pritisak i šećer, ublažiti bolove u mišićima i smanjiti stres, a u nekim slučajevima može imati sličan efekat kao umereno vežbanje.

Jača zdravlje srca

Pravljenje tople kupke pet ili više puta nedeljno može pomoći u prevenciji srčanih i moždanih udara, pokazuje studija japanskih naučnika. Redovno kupanje u vodi od 41°C poboljšava cirkulaciju i pomaže u smanjenju verovatnoće stvrdnjavanja i začepljenja arterija.

- Tople kupke mogu povećati broj otkucaja srca za 20 do 40 u minutu. Kupka širi krvne sudove, što aktivira sistem ‘bori se ili beži’ i deluje slično umerenom vežbanju. Redovno kupanje snižava broj otkucaja u mirovanju i poboljšava vaskularnu funkciju. Ipak, osobe sa srčanim problemima treba da se konsultuju sa lekarom - objašnjava dr Masarat Džilani.

Studije pokazuju da redovno kupanje može smanjiti rizik od srčanih bolesti kod ljudi srednjih i starijih godina i doprineti zdravijem krvnom pritisku i elastičnosti arterija.

Kupka širi krvne sudove, što aktivira sistem ‘bori se ili beži’ i deluje slično umerenom vežbanju Foto: Shutterstock

Snižava krvni pritisak i šećer u krvi

Novo istraživanje Univerziteta u Portsmouthu pokazuje da vrele kupke mogu poboljšati osetljivost na insulin i sniziti krvni pritisak, što je posebno korisno za osobe sa dijabetesom.

- Boravak u toploj vodi pokreće oslobađanje proteina toplotnog šoka (HSP) koji pomažu u regulaciji šećera u krvi. Za ljude sa dijabetesom, terapija toplom vodom može delovati kao relativno mala količina vežbe - objašnjava dr Ant Šeferd.

Duži boravak u vodi može pomoći telu da stvori više kapilara, što povećava protok krvi i kiseonika do ćelija, smanjujući pritisak u krvnim sudovima.

Stručnjaci upozoravaju da se ne ulazi u previše vruću vodu ili ne ostaje predugo, jer postoji rizik od nesvestice. Najbezbednije je kupanje u kontrolisanim uslovima, na primer u spa centrima.

Opušta

Topla kupka može biti efikasniji način za smanjenje depresije nego umerene vežbe, pokazuje studija Univerziteta u Frajburgu, koja je analizirala efekat termalnih kupki na 45 osoba sa depresijom. Redovno kupanje deluje brže i lakše nego vežbanje, kažu autori studije.

- Topla kupka smanjuje kortizol, povećava endorfine i poboljšava raspoloženje i kvalitet sna. Ako se uzima 1–2 sata pre spavanja, pomaže bržem uspavljivanju i dugoročno smanjuje stres - dodaje psihoterapeutkinja Suzi Masterton.

Kupka u vodi pruža osećaj sigurnosti i opuštanja, smanjujući fizički i emocionalni stres, posebno uz umirujuće svetlo i miris.

Topla kupka može biti efikasniji način za smanjenje depresije nego umerene vežbe Foto: Shutterstock

Umiruje bolne mišiće

Topla voda može ublažiti grčeve i bolove u mišićima, čak i bez dodatka soli ili eteričnih ulja.

- Toplota opušta napete mišiće i poboljšava protok krvi, što ubrzava oporavak i smanjuje umor. Pritisak vode smanjuje opterećenje mišića i zglobova, što je posebno korisno kod artritisa - kaže dr Džilani.

Tople kupke najbolje deluju kod starijih osoba. - Pomažu kod atrofije mišića i povećavaju funkciju mišića. Povećana cirkulacija doprinosi oporavku mišića - dodaje dr Šeferd.