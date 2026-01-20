DA LI STE ZNALI?

Pravi razlog gubitka težine na dijeti bez glutena leži u smanjenju kalorija i promeni prehrambenih navika, a ne u samom glutenom

Kada je Met Dejmon pripisao svoj gubitak kilograma prelasku na bezglutensku ishranu, ponovo se otvorila rasprava o tome da li je gluten „krivac“ za višak kilograma. Međutim, naučna objašnjenja ukazuju na znatno složeniju sliku.

Gluten je prirodni protein koji se nalazi u pšenici, ječmu i raži i deo je svakodnevne ishrane većine ljudi kroz hleb, testenine i žitarice. Kod zdrave populacije gluten ne izaziva zdravstvene probleme. Izuzetak su osobe sa celijakijom – autoimunim oboljenjem koje zahteva strogu bezglutensku dijetu, kao i ljudi sa necelijakijskom osetljivošću na gluten, kod kojih se javljaju simptomi poput nadimanja, refluksa, glavobolje ili osipa.

Brzo mršavljenje nije zbog glutena

Kod osoba bez ovih stanja, izbacivanje glutena samo po sebi ne dovodi do gubitka telesne masti. Istraživanja pokazuju da nema značajne razlike u telesnoj težini između ishrane sa i bez glutena kod zdravih odraslih osoba. Razlog zbog kog mnogi ipak primećuju pad na vagi leži u promeni strukture ishrane.

Naime, izbacivanjem glutena često se automatski eliminišu visokokalorične namirnice poput testenina, pice, peciva i brze hrane. Time se smanjuje unos ugljenih hidrata, što dovodi do pražnjenja zaliha glikogena u telu – a sa njim se gubi i voda. Upravo taj gubitak tečnosti stvara utisak brzog mršavljenja u prvim nedeljama.

Izbacivanjem glutena često se automatski eliminišu visokokalorične namirnice poput testenina, pice, peciva i brze hrane Foto: Shutterstock

Pored toga, izbacivanje pšeničnih proizvoda smanjuje unos fruktana, fermentabilnih ugljenih hidrata koji kod nekih ljudi izazivaju nadimanje i gasove. Kada ti simptomi nestanu, stomak može delovati ravnije, što se često pogrešno tumači kao gubitak masnog tkiva.

Rizici bezglutenske ishrane

Dugoročno, bezglutenska ishrana bez medicinske potrebe može imati i negativne posledice. Namirnice koje sadrže gluten važan su izvor vlakana i vitamina B, a industrijski proizvodi bez glutena često sadrže više šećera, zasićenih masti i manje proteina i vlakana.