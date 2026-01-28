DA LI STE ZNALI?

Lečenje crvenog nosa zavisi od uzroka, a dermatolog može dijagnostikovati stanje i preporučiti odgovarajući tretman

Crvenilo nosa može pogoditi svakoga i ima mnogo različitih uzroka. Dok kod nekih prolazi samo od sebe, kod drugih može biti hronično i povezano sa zdravstvenim problemima. Evo najčešćih uzroka crvenog nosa:

Vremenske prilike

Hladno vreme, jak vetar ili sunčeve opekotine mogu izazvati privremeno crvenilo nosa. Osetljiva koža reaguje na ekstremne temperature, što se najčešće smiri kada se vratite u toplije okruženje.

Alergije

Kontakt sa alergenima ili česta iritacija zbog brisanja nosa može izazvati crvenilo i upalu. Ovo crvenilo je često praćeno svrabom i curenjem nosa.

Rozacea

Rozacea je hronična inflamatorna bolest kože koja uzrokuje crvenilo, proširene krvne sudove i osip na licu, uključujući nos. Osobe sa rozaceom treba da izbegavaju stres, UV zračenje, začinjenu hranu i alkohol.

Perioralni dermatitis

Ovo stanje se obično pojavljuje oko usta, ali može zahvatiti i nos. Često se pogoršava korišćenjem kortikosteroidnih krema i zahteva specifičnu lokalnu terapiju i promene u nezi kože.

Perioralni dermatitis je upalno stanje kože koje se najčešće pojavljuje oko usta, ali može zahvatiti i nos, izazivajući crvenilo i osip Foto: Shutterstock

Prekomerna konzumacija alkohola

Redovno konzumiranje alkohola može hronično proširiti krvne sudove u nosu, što dovodi do trajnog crvenila. U težim slučajevima potrebni su oralni lekovi ili hirurški zahvati.

Nazalni vestibulitis

Ova infekcija unutrašnjeg dela nosa izaziva crvenilo i otok. Leči se lokalnim antibioticima, a po potrebi i oralnim antibioticima. Topli oblozi pomažu u ublažavanju iritacije.

Emocije i stres

Jaka osećanja, ljutnja, sram ili stres mogu privremeno proširiti krvne sudove, izazivajući crvenilo nosa. Tehnike opuštanja i vežbe mogu pomoći u smanjenju ovih epizoda.

Akne

Upala kože i bubuljice na nosu izazivaju crvenilo i iritaciju. Lečenje uključuje lokalne preparate poput salicilne kiseline, benzoi peroksida, retinoida ili, u težim slučajevima, izotretinoin.

Lupus

Lupus je autoimuna bolest koja izaziva osip i crvenilo nosa i obraza, poznato kao osip u obliku leptira. Simptomi se kontrolišu lekovima za imunološki sistem, kortikosteroidima i antimalarijskim lekovima.

Lupus je autoimuna bolest koja izaziva osip i crvenilo nosa i obraza Foto: Shutterstock

Lečenje crvenog nosa

Lečenje zavisi od uzroka crvenila.

Crvenilo izazvano vremenskim prilikama obično prolazi samo, ali umirujuće kreme i gelovi mogu ubrzati oporavak.

obično prolazi samo, ali umirujuće kreme i gelovi mogu ubrzati oporavak. Alergijske reakcije leče se uklanjanjem alergena, antihistaminicima ili hidrokortizon kremom.

leče se uklanjanjem alergena, antihistaminicima ili hidrokortizon kremom. Rozacea i perioralni dermatitis zahtevaju specifične lokalne kreme, antibiotike ili svetlosnu terapiju.

i perioralni dermatitis zahtevaju specifične lokalne kreme, antibiotike ili svetlosnu terapiju. Alkoholni nos može zahtevati kombinaciju lokalnih tretmana, oralnih lekova, a ponekad i hiruršku korekciju.

može zahtevati kombinaciju lokalnih tretmana, oralnih lekova, a ponekad i hiruršku korekciju. Nazalni vestibulitis leči se antibioticima, a topli oblozi smanjuju iritaciju.

leči se antibioticima, a topli oblozi smanjuju iritaciju. Lupus zahteva lekove za regulaciju imunološkog sistema i kontrolu simptoma.

zahteva lekove za regulaciju imunološkog sistema i kontrolu simptoma. Stres i emocionalno izazvano crvenilo smanjuju tehnike opuštanja i vežbe.

i emocionalno izazvano crvenilo smanjuju tehnike opuštanja i vežbe. Akne se tretiraju lokalnim preparatima ili, u težim slučajevima, izotretinoinom.

Važno je da dugotrajno ili intenzivno crvenilo, svrab, ljuskanje, krvarenje ili bolovi budu pregledani kod dermatologa. Pravilna dijagnoza je ključna za izbor odgovarajuće terapije i sprečavanje dugoročnih problema. Umirujuće kreme, hipoalergene hidratantne kreme i prilagođena nega kože lica pomažu u očuvanju zdravog izgleda i smanjenju crvenila nosa.