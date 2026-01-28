Devet uzroka crvenog nosa: Nije uvek samo hladnoća – mogu biti i ozbiljni zdravstveni problemi
Crvenilo nosa može pogoditi svakoga i ima mnogo različitih uzroka. Dok kod nekih prolazi samo od sebe, kod drugih može biti hronično i povezano sa zdravstvenim problemima. Evo najčešćih uzroka crvenog nosa:
Vremenske prilike
Hladno vreme, jak vetar ili sunčeve opekotine mogu izazvati privremeno crvenilo nosa. Osetljiva koža reaguje na ekstremne temperature, što se najčešće smiri kada se vratite u toplije okruženje.
Alergije
Kontakt sa alergenima ili česta iritacija zbog brisanja nosa može izazvati crvenilo i upalu. Ovo crvenilo je često praćeno svrabom i curenjem nosa.
Rozacea
Rozacea je hronična inflamatorna bolest kože koja uzrokuje crvenilo, proširene krvne sudove i osip na licu, uključujući nos. Osobe sa rozaceom treba da izbegavaju stres, UV zračenje, začinjenu hranu i alkohol.
Perioralni dermatitis
Ovo stanje se obično pojavljuje oko usta, ali može zahvatiti i nos. Često se pogoršava korišćenjem kortikosteroidnih krema i zahteva specifičnu lokalnu terapiju i promene u nezi kože.
Prekomerna konzumacija alkohola
Redovno konzumiranje alkohola može hronično proširiti krvne sudove u nosu, što dovodi do trajnog crvenila. U težim slučajevima potrebni su oralni lekovi ili hirurški zahvati.
Nazalni vestibulitis
Ova infekcija unutrašnjeg dela nosa izaziva crvenilo i otok. Leči se lokalnim antibioticima, a po potrebi i oralnim antibioticima. Topli oblozi pomažu u ublažavanju iritacije.
Emocije i stres
Jaka osećanja, ljutnja, sram ili stres mogu privremeno proširiti krvne sudove, izazivajući crvenilo nosa. Tehnike opuštanja i vežbe mogu pomoći u smanjenju ovih epizoda.
Akne
Upala kože i bubuljice na nosu izazivaju crvenilo i iritaciju. Lečenje uključuje lokalne preparate poput salicilne kiseline, benzoi peroksida, retinoida ili, u težim slučajevima, izotretinoin.
Lupus
Lupus je autoimuna bolest koja izaziva osip i crvenilo nosa i obraza, poznato kao osip u obliku leptira. Simptomi se kontrolišu lekovima za imunološki sistem, kortikosteroidima i antimalarijskim lekovima.
Lečenje crvenog nosa
Lečenje zavisi od uzroka crvenila.
- Crvenilo izazvano vremenskim prilikama obično prolazi samo, ali umirujuće kreme i gelovi mogu ubrzati oporavak.
- Alergijske reakcije leče se uklanjanjem alergena, antihistaminicima ili hidrokortizon kremom.
- Rozacea i perioralni dermatitis zahtevaju specifične lokalne kreme, antibiotike ili svetlosnu terapiju.
- Alkoholni nos može zahtevati kombinaciju lokalnih tretmana, oralnih lekova, a ponekad i hiruršku korekciju.
- Nazalni vestibulitis leči se antibioticima, a topli oblozi smanjuju iritaciju.
- Lupus zahteva lekove za regulaciju imunološkog sistema i kontrolu simptoma.
- Stres i emocionalno izazvano crvenilo smanjuju tehnike opuštanja i vežbe.
- Akne se tretiraju lokalnim preparatima ili, u težim slučajevima, izotretinoinom.
Važno je da dugotrajno ili intenzivno crvenilo, svrab, ljuskanje, krvarenje ili bolovi budu pregledani kod dermatologa. Pravilna dijagnoza je ključna za izbor odgovarajuće terapije i sprečavanje dugoročnih problema. Umirujuće kreme, hipoalergene hidratantne kreme i prilagođena nega kože lica pomažu u očuvanju zdravog izgleda i smanjenju crvenila nosa.
Izvor: verywellhealth.com/Zdravlje.Kurir.rs
