Slušaj vest

Crvenilo nosa može pogoditi svakoga i ima mnogo različitih uzroka. Dok kod nekih prolazi samo od sebe, kod drugih može biti hronično i povezano sa zdravstvenim problemima. Evo najčešćih uzroka crvenog nosa:

Vremenske prilike

Hladno vreme, jak vetar ili sunčeve opekotine mogu izazvati privremeno crvenilo nosa. Osetljiva koža reaguje na ekstremne temperature, što se najčešće smiri kada se vratite u toplije okruženje.

Alergije

Kontakt sa alergenima ili česta iritacija zbog brisanja nosa može izazvati crvenilo i upalu. Ovo crvenilo je često praćeno svrabom i curenjem nosa.

Rozacea

Rozacea je hronična inflamatorna bolest kože koja uzrokuje crvenilo, proširene krvne sudove i osip na licu, uključujući nos. Osobe sa rozaceom treba da izbegavaju stres, UV zračenje, začinjenu hranu i alkohol.

Perioralni dermatitis

Ovo stanje se obično pojavljuje oko usta, ali može zahvatiti i nos. Često se pogoršava korišćenjem kortikosteroidnih krema i zahteva specifičnu lokalnu terapiju i promene u nezi kože.

shutterstock_2368497603.jpg
Perioralni dermatitis je upalno stanje kože koje se najčešće pojavljuje oko usta, ali može zahvatiti i nos, izazivajući crvenilo i osip Foto: Shutterstock

Prekomerna konzumacija alkohola

Redovno konzumiranje alkohola može hronično proširiti krvne sudove u nosu, što dovodi do trajnog crvenila. U težim slučajevima potrebni su oralni lekovi ili hirurški zahvati.

Nazalni vestibulitis

Ova infekcija unutrašnjeg dela nosa izaziva crvenilo i otok. Leči se lokalnim antibioticima, a po potrebi i oralnim antibioticima. Topli oblozi pomažu u ublažavanju iritacije.

Emocije i stres

Jaka osećanja, ljutnja, sram ili stres mogu privremeno proširiti krvne sudove, izazivajući crvenilo nosa. Tehnike opuštanja i vežbe mogu pomoći u smanjenju ovih epizoda.

Akne

Upala kože i bubuljice na nosu izazivaju crvenilo i iritaciju. Lečenje uključuje lokalne preparate poput salicilne kiseline, benzoi peroksida, retinoida ili, u težim slučajevima, izotretinoin.

Lupus

Lupus je autoimuna bolest koja izaziva osip i crvenilo nosa i obraza, poznato kao osip u obliku leptira. Simptomi se kontrolišu lekovima za imunološki sistem, kortikosteroidima i antimalarijskim lekovima.

lupus shutterstock_1902489136.jpg
Lupus je autoimuna bolest koja izaziva osip i crvenilo nosa i obraza Foto: Shutterstock

Lečenje crvenog nosa

Lečenje zavisi od uzroka crvenila.

  • Crvenilo izazvano vremenskim prilikama obično prolazi samo, ali umirujuće kreme i gelovi mogu ubrzati oporavak.
  • Alergijske reakcije leče se uklanjanjem alergena, antihistaminicima ili hidrokortizon kremom.
  • Rozacea i perioralni dermatitis zahtevaju specifične lokalne kreme, antibiotike ili svetlosnu terapiju.
  • Alkoholni nos može zahtevati kombinaciju lokalnih tretmana, oralnih lekova, a ponekad i hiruršku korekciju.
  • Nazalni vestibulitis leči se antibioticima, a topli oblozi smanjuju iritaciju.
  • Lupus zahteva lekove za regulaciju imunološkog sistema i kontrolu simptoma.
  • Stres i emocionalno izazvano crvenilo smanjuju tehnike opuštanja i vežbe.
  • Akne se tretiraju lokalnim preparatima ili, u težim slučajevima, izotretinoinom.

Važno je da dugotrajno ili intenzivno crvenilo, svrab, ljuskanje, krvarenje ili bolovi budu pregledani kod dermatologa. Pravilna dijagnoza je ključna za izbor odgovarajuće terapije i sprečavanje dugoročnih problema. Umirujuće kreme, hipoalergene hidratantne kreme i prilagođena nega kože lica pomažu u očuvanju zdravog izgleda i smanjenju crvenila nosa.

Izvor: verywellhealth.com/Zdravlje.Kurir.rs

Kada je neophodno uraditi bris grla i nosa? Epidemiolog otkriva zašto su bakterijske infekcije opasne

Ne propustiteZdravljeZašto nam nos curi čim zahladni? Nauka otkriva šta se zapravo dešava u disajnim putevima
mlada žena duva nos u maramicu napolju na zimi
ZdravljeDa li možete da dobijete grip samo udisanjem istog vazduha sa bolesnom osobom? Evo šta kažu lekari
mladi par oboleo od gripa pod ćebetom kija
ZdravljeDa li pogrešno duvate nos? Evo kako to utiče na trajanje prehlade i sinuse
Devojka sedi na krevetu i duva nos
Bolesti6 komplikacija hroničnih polipa u nosu: Od gubitka čula mirisa do meningitisa
krvarenje-iz-nosa-kao-znak-hipertenzije-shutterstock-2262366921.jpg