12 zdravstvenih mitova u koje lekari ne žele da verujete: Evo kako mogu da ozbiljno ugroze vaše zdravlje
Mnogi dugogodišnji zdravstveni saveti nisu naučno tačni, a neki čak mogu biti štetni.
Verovatno ste popili antacid zbog gorušice, izbegavali mleko tokom prehlade ili posegnuli za aspirinom da biste zaštitili srce. To deluju kao razumne zdravstvene odluke - stvari koje svi jednostavno znaju.
Ova uobičajena verovanja oblikuju šta jedemo, kako vežbamo i kako lečimo bolesti ili povrede. Ali dok mnoge ideje koje se prenose imaju stvarnu vrednost, neke nemaju.
Mnoga dugogodišnja zdravstvena „pravila“ nisu naučno tačna. Neka su pogrešno protumačena, dok su druga jednostavno pogrešna i mogu čak biti štetna.
Evo nekih uobičajenih mitova koje bi trebalo razjasniti...
Goznica je uvek loša
Umerena groznica je prirodan deo imunog odgovora i može pomoći telu da brže pobedi infekciju. Lekove za snižavanje temperature treba koristiti samo ako postoji velika nelagodnost ili kod beba mlađih od 3 meseca.
Antacidi rešavaju gorušicu
Gorušicu često izaziva opuštanje mišića kod donjeg jednjaka, a ne višak kiseline. Prečesto korišćenje antacida, lekova koji neutrališu želudačnu kiselinu, može smanjiti kiselost želuca i otežati varenje.
Izbegavajte mleko kada ste prehlađeni
Mleko ne povećava proizvodnju sluzi, ali može učiniti da sluz u ustima ili grlu bude gušća.
Svakodnevni aspirin sprečava srčani udar
Novije smernice ne preporučuju redovno uzimanje aspirina kod zdravih odraslih, zbog rizika od krvarenja. Koristi nadmašuju rizike samo kod osoba sa postojećim srčanim bolestima ili visokim rizikom.
Trbušnjaci izravnavaju stomak
Vežbe za stomak jačaju mišiće, ali ne sagorevaju lokalnu masnoću. Za vidljive rezultate potrebno je smanjiti masnoću celog tela kombinacijom ishrane i vežbanja.
Samo intenzivni treninzi su korisni
Umerena aktivnost, poput hodanja, značajno poboljšava zdravlje i može smanjiti rizik od srčanih bolesti i visokog pritiska.
Bezglutenska ishrana je uvek zdravija
Osobe bez celijakije ili alergije na gluten ne dobijaju značajne zdravstvene koristi od izbegavanja glutena, a dijeta bez glutena može dovesti do nutritivnih nedostataka.
Tamna čokolada je uvek zdrava
Zdravstvene prednosti pruža čokolada sa ≥70% kakaa. Čokolada sa manje kakaa ima više šećera i masti i manje je zdrava.
Trčanje oštećuje zglobove
Rekreativno trčanje ne povećava rizik od artritisa i jača mišiće i zglobove. Rizik dolazi samo od prethodnih povreda, genetike ili gojaznosti.
Nakon potresa mozga ne smete spavati
San je ključan za oporavak mozga. Spavanje pomaže u čišćenju otpada i regeneraciji neurona. Hitnu medicinsku pomoć treba potražiti samo ako se pojave ozbiljni simptomi.
Otok nakon povrede je uvek loš
Otok je prirodna reakcija tela i pomaže izlečenju. Preterano leđenje ili upotreba antiinflamatornih lekova može usporiti oporavak.
Hronične bolesti su neizlečive
Promene načina života, poput zdrave ishrane, redovnog kretanja i kontrole stresa, mogu dovesti do poboljšanja ili čak remisije stanja poput dijabetesa tip 2 ili ranih srčanih bolesti.
Izvor: theepochtimes.com/zdravlje.kurir.rs