Kalijum je ključan za pravilan rad srca i regulaciju krvnog pritiska

Kalijum igra ulogu u svakom otkucaju srca. Sto hiljada puta dnevno, on pomaže vašem srcu da istiskuje krv kroz vaše telo. Takođe pomaže vašim mišićima da se kreću, vašim živcima da rade i vašim bubrezima da filtriraju krv.

Izvori hrane bogate kalijumom

Najbolji način da unesete dovoljno kalijuma jeste da jedete voće i povrće. Takođe se nalazi u mlečnim proizvodima, integralnim žitaricama, mesu i ribi.

Drugi odlični izvori uključuju:

krompir

paradajz

avokado

sveže voće (banane, pomorandže i jagode)

sok od pomorandže

sušeno voće (grožđice, kajsije, suve šljive i urme)

spanać

pasulj i grašak

Kalijum igra važnu ulogu u očuvanju zdravog srca i može indirektno doprineti snižavanju holesterola Foto: Shutterstock

Prednosti

Kalijum ne leči niti sprečava srčana oboljenja. Ali njegov dovoljan unos može pomoći vašem srcu na mnogo načina:

Bolji krvni pritisak: Ishrana bogata voćem, povrćem i mlečnim proizvodima bez masti ili sa niskim sadržajem masti može smanjiti sistolni krvni pritisak za više od 10 poena kod ljudi sa visokim pritiskom. Ali ne bi trebalo da uzimate kalijumove tablete osim ako vam to lekar ne preporuči.

Niži holesterol: Iako ne postoji direktna veza između njih, mnoge dijete koje snižavaju holesterol takođe su bogate kalijumom. Ako smanjite LDL (loš holesterol), smanjiće se i šansa za srčana oboljenja.

Regulisan otkucaj srca: Kalijum omogućava srcu da kuca na zdrav način. Ako imate problema sa ritmom, kalijum može biti ključan. Vaš lekar može dati savete, a kontrola može biti deo rutinskih pregleda.

Koliko vam je kalijuma potrebno svakog dana?

Ministarstvo poljoprivrede SAD preporučuje 4.700 mg kalijuma dnevno za zdrave osobe. Najlakši način da se dostigne ova količina je dodavanjem voća i povrća bogatog kalijumom u ishranu.

Previše kalijuma može biti opasno, pa je važno konsultovati lekara, posebno ako imate problema sa bubrezima, pre nego što počnete sa suplementima Foto: Shutterstock

U ovim slučajevima trebalo bi se prvo konsultovati sa lekarom pre nego što počnete sa suplementima kalijuma ili menjate ishranu:

Ako imate otkazivanje bubrega ili druge probleme sa bubrezima, razgovarajte sa lekarom o količini kalijuma koju treba unositi.

Neki lekovi mogu povećati nivoe kalijuma, uključujući ACE inhibitore, spironolakton (Aldakton), triamteren i trimetoprim/sulfametoksazol (Bactrim).

Neki diuretici za srčanu insuficijenciju mogu dovesti do gubitka kalijuma putem urina. Ako ih uzimate, proverite nivoe i po potrebi ih podignite suplementima ili hranom bogatom kalijumom.