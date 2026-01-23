Da li hrkanje može da bude rani znak visokog krvnog pritiska? Kardiolog otkriva ko je u posebnom riziku
Hrkanje se često doživljava kao bezazlena smetnja koja kvari san, naročito supružnicima, ali u pojedinim slučajevima može da ima dublje značenje. Iako ga mnogi ignorišu ili pripisuju umoru, položaju u snu ili godinama, ponekad može da bude razlog da se obratimo lekaru, o čemu na Instagram profilu govori kardiolog dr Svetislav Mališić.
- Hrkanje na prvom mestu može da označava simptom za nešto drugo, ne samo za povišen krvni pritisak. To nešto drugo se zove opstruktivna apneja u snu. Znači, pojava epizoda kratkotrajnog prestanka disanja u toku sna, što je najrasprostranjenije kod gojaznih osoba i ljudi koji hrču - navodi dr Mališić.
Takvi prekidi disanja mogu dovesti do smanjenog snabdevanja mozga kiseonikom i dodatnog opterećenja organizma tokom noći. Vremenom, ovaj poremećaj sna može doprineti razvoju kardiovaskularnih problema, uključujući i hipertenziju.
- Moj odgovor na ovu čestu dilemu je da, hrkanje može da bude jedan od prvih znakova da se pojavljuje hipertenzija - ističe dr Mališić.
Udruženi simptomi
Stručnjaci naglašavaju da bi posebno trebalo obratiti pažnju ako se hrkanje javlja uz dnevni umor, pospanost, jutarnje glavobolje ili osećaj gušenja tokom sna. U takvim situacijama pregled i procena mogućih poremećaja sna mogu da budu važan korak u ranom otkrivanju i prevenciji ozbiljnijih zdravstvenih problema.