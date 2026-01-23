Hrkanje može biti znak problema sa disajnim putevima i povećava rizik od srčanih i metaboličkih bolesti

Slušaj vest

Hrkanje se često doživljava kao bezazlena smetnja koja kvari san, naročito supružnicima, ali u pojedinim slučajevima može da ima dublje značenje. Iako ga mnogi ignorišu ili pripisuju umoru, položaju u snu ili godinama, ponekad može da bude razlog da se obratimo lekaru, o čemu na Instagram profilu govori kardiolog dr Svetislav Mališić.

- Hrkanje na prvom mestu može da označava simptom za nešto drugo, ne samo za povišen krvni pritisak. To nešto drugo se zove opstruktivna apneja u snu. Znači, pojava epizoda kratkotrajnog prestanka disanja u toku sna, što je najrasprostranjenije kod gojaznih osoba i ljudi koji hrču - navodi dr Mališić.

Takvi prekidi disanja mogu dovesti do smanjenog snabdevanja mozga kiseonikom i dodatnog opterećenja organizma tokom noći. Vremenom, ovaj poremećaj sna može doprineti razvoju kardiovaskularnih problema, uključujući i hipertenziju.

Hrkanje može biti znak problema sa disajnim putevima i povećava rizik od srčanih i metaboličkih bolesti Foto: Shutterstock

- Moj odgovor na ovu čestu dilemu je da, hrkanje može da bude jedan od prvih znakova da se pojavljuje hipertenzija - ističe dr Mališić.

Udruženi simptomi