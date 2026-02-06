Ne ignorišite simptome poput dvostrukog vida, slabosti, problema sa govorom i jakih glavobolja jer mogu ukazivati na ozbiljna neurološka stanja

Mnogi ljudi imaju tendenciju da ignorišu neobične telesne signale i pripisuju ih starenju, stresu ili umoru. Međutim, neurologi su, govoreći za časopis Time, upozorili na osam simptoma koje ne bi trebalo da ignorišete jer mogu ukazivati na ozbiljnije zdravstvene probleme.

Dvostruki vid (posebno ako je na jednom oku)

Dr Luis Cruz-Saavedra, neurolog, kaže da ovaj simptom treba shvatiti ozbiljno i odmah mu posvetiti pažnju. Uzroci mogu biti različiti, ali je važno što pre se pregledati. Osnovni uzrok može biti multipla skleroza, moždani udar, aneurizma, mijastenija gravis, tumor na mozgu ili infekcija.

Slabost u jednoj ruci ili nozi

Ovo je obično lakše primetiti i razlog je za zabrinutost ako nema jasnog objašnjenja. Ako vučete nogu, hramljete ili iznenada imate problema sa podizanjem predmeta ili pisanjem dominantnom rukom, važno je da posetite lekara.

Kratke „pauze“ ili epizode odsustva

Dr Cruz-Saavedra takođe upozorava na epizode koje su često primetnije spoljašnjem svetu nego samoj osobi. Neko može da „luta“ nekoliko sekundi, a zatim se odmah vrati u normalu, a da se toga uopšte ne seća. Ovo, kaže on, često je povezano sa napadima koji potiču iz temporalnog režnja – dela mozga važnog za pamćenje i emocionalnu obradu.

Kratke epizode odsustva ili ‘lutanja’ mogu ukazivati na napade iz temporalnog režnja mozga Foto: Shutterstock

Iznenadni problemi sa govorom

Ako nikada ranije niste imali problema sa govorom, a oni se iznenada pojave, to bi mogao biti znak upozorenja. Dr Enrique Leira, direktor odeljenja za cerebrovaskularne bolesti na Univerzitetu u Ajovi, naglašava da treba odmah potražiti pomoć ako imate problema kao što su nejasan ili usporen govor ili teškoće u pronalaženju reči. Ovo bi mogao biti znak moždanog udara, koji se često javlja iznenada.

Iznenadna, neobično jaka glavobolja tokom napora

Dr Leira napominje da je glavobolje teško dijagnostikovati jer mogu imati mnogo uzroka. Iako većina nije opasna, neke zahtevaju hitnu pažnju. Posebno je zabrinjavajuće ako je glavobolja iznenadna, neobično jaka i ne pojačava se postepeno ili ako se javlja tokom fizičkog napora – tada bi trebalo odmah posetiti lekara.

Peckanje ili utrnulost u stopalima i prstima

Dr Endru Dorš sa Univerziteta Raš naglašava da osećaj peckanja nije isto što i utrnulost. Kod utrnulosti je važno utvrditi koji živci ne funkcionišu pravilno i zašto. On preporučuje lekarski pregled jer uzrok može biti nešto relativno uobičajeno, poput dijabetesa, ili složenija stanja, kao što je kada imuni sistem napada živce.

Teškoće pri ustajanju sa stolice

Ukoćenost može biti normalna kako starite, ali ponekad može ukazivati i na neurološki problem. Dr Dorš kaže da je vredno pregledati se ako redovno imate poteškoća sa ustajanjem. Pored zglobova, lekari će takođe želeti da provere probleme sa mišićima, živcima ili kičmenom moždinom. Takođe je važno da obavestite svog lekara ako imate porodičnu istoriju stanja poput Parkinsonove bolesti ili amiotrofne lateralne skleroze (ALS).

Teškoće pri ustajanju sa stolice mogu ukazivati na neurološke probleme, a ne samo na starenje Foto: Shutterstock

Čest osećaj deža vi (osećaj „već viđenog“)

Deža vi se dešava mnogim ljudima s vremena na vreme, ali ako se javlja često, to bi mogao biti još jedan mogući znak napada koji potiče iz temporalnog režnja. Dr Dorš preporučuje pregled ako se takve epizode ponavljaju neuobičajeno često – na primer svake nedelje ili svakih nekoliko nedelja.