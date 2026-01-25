Slušaj vest

Nisu sve masne naslage na stomaku iste, a dva najčešća uzroka posle 35. godine su visok kortizol i visok insulin. Pošto je reč o različitim mehanizmima, i pristup rešavanju problema se razlikuje, kaže na Instagramu Jelena Pack, diplomirani naturopata i otkriva znake ove dve vrste masnog tkiva. 

Znaci kortizolskog stomaka

Verovatno imate kortizolski stomak ukoliko:

  • stomak je tvrd i zategnut
  • dobijate na težini nakon stresa ili lošeg sna
  • imate potrebu za hranom kasno uveče
  • osećate umor i anksioznost
  • jedete malo, ali i dalje dobijate na težini

- Rešenje je da prvo smirite telo, pa tek onda sagorevate masti. Jedite na svaka 3-4 sata, dodajte proteine i zdrave masti, smanjite kofein, uključite namirnice bogate magnezijumom. Prioritet dajte snu, a ne kardio treningu - savetuje Jelena Pack.

Znaci insulinskog stomaka

Verovatno imate insulinski stomak ukoliko:

shutterstock_1509073481.jpg
Jaka žlja za slatkišima je jedan od simptoma insulinskog stomaka Foto: Shutterstock

  • stomak je mekan i nadut
  • imate jaku želju za slatkišima
  • energija naglo opada posle obroka
  • naduti ste u donjem delu stomaka
  • imate istoriju sindroma policističnih jajnika ili predijabetesa

- Rešenje za insulinski stomak je da izbalansirate šećer da biste pokrenuli gubitak masti. Kombinujte ugljene hidrate sa proteinima i jedite ih ranije tokom dana, smanjite rafinisane ugljene hidrate i šećer, šetajte 10 minuta posle obroka i fokusirajte se na trening snage - sugeriše naturopata i podseća da gladovanje, preskakanje večere i previše kardio trenninga samo pogoršavaju stanje u oba slučaja.

- Kada se hormoni dovedu u ravnotežu, telo lakše počinje da troši masne rezerve - poručuje Jelena Pack. 

Izvor: Instagram hormonska_veza/Zdravlje.kurir.rs

