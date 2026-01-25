Da li imate kortizolski ili insulinski stomak? Evo kako da prepoznate razliku
Nisu sve masne naslage na stomaku iste, a dva najčešća uzroka posle 35. godine su visok kortizol i visok insulin. Pošto je reč o različitim mehanizmima, i pristup rešavanju problema se razlikuje, kaže na Instagramu Jelena Pack, diplomirani naturopata i otkriva znake ove dve vrste masnog tkiva.
Znaci kortizolskog stomaka
Verovatno imate kortizolski stomak ukoliko:
- Rešenje je da prvo smirite telo, pa tek onda sagorevate masti. Jedite na svaka 3-4 sata, dodajte proteine i zdrave masti, smanjite kofein, uključite namirnice bogate magnezijumom. Prioritet dajte snu, a ne kardio treningu - savetuje Jelena Pack.
Znaci insulinskog stomaka
Verovatno imate insulinski stomak ukoliko:
- stomak je mekan i nadut
- imate jaku želju za slatkišima
- energija naglo opada posle obroka
- naduti ste u donjem delu stomaka
- imate istoriju sindroma policističnih jajnika ili predijabetesa
- Rešenje za insulinski stomak je da izbalansirate šećer da biste pokrenuli gubitak masti. Kombinujte ugljene hidrate sa proteinima i jedite ih ranije tokom dana, smanjite rafinisane ugljene hidrate i šećer, šetajte 10 minuta posle obroka i fokusirajte se na trening snage - sugeriše naturopata i podseća da gladovanje, preskakanje večere i previše kardio trenninga samo pogoršavaju stanje u oba slučaja.
- Kada se hormoni dovedu u ravnotežu, telo lakše počinje da troši masne rezerve - poručuje Jelena Pack.
Izvor: Instagram hormonska_veza/Zdravlje.kurir.rs