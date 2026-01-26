Redovni Papa i HPV skrining omogućavaju otkrivanje promena pre pojave simptoma, kada je rak grlića materice najlakše sprečiti i lečiti

Slušaj vest

I Papa i HPV test mogu pomoći u sprečavanju raka grlića materice ili njegovom ranom otkrivanju.

Kada dođe vreme za skrining raka grlića materice, možda se pitate da li vam je potreban Papanikolau test, HPV test ili oba. Oba testa su važna za rano otkrivanje raka grlića materice, ali traže različite stvari.

Papa test traži abnormalne ćelije na grliću materice koje bi mogle dovesti do raka. HPV test proverava visokorizične sojeve humanog papiloma virusa koji mogu izazvati te ćelijske promene.

Oba testa mogu otkriti probleme pre nego što se pojave simptomi, a to je kada lečenje najbolje funkcioniše.

- Skrining spasava živote - kaže dr Marija Muriljo, ginekolog i akušer u Ensinitasu. Rak grlića materice je nekada bio jedan od vodećih uzroka smrti žena u Sjedinjenim Državama, ali je stopa smrtnosti značajno opala poslednjih decenija zbog sve većeg broja žena koje se podvrgavaju skriningu za rak grlića materice.

Statistika u Srbiji Januar se širom sveta obeležava kao mesec podizanja svesti o raku grlića materice, a u Evropi je treća nedelja posvećena prevenciji ove bolesti. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", svake godine se u Srbiji dijagnostikuje oko 1.300 slučajeva raka grlića materice, dok oko 460 žena izgubi bitku s ovom bolešću.

Redovni ginekološki pregledi omogućavaju rano otkrivanje bolesti i veće šanse za uspešno lečenje Foto: Shutterstock

Rano otkrivanje spasava živote

Iako je skrining za rak grlića materice efikasan, mnoge žene u SAD ostaju neskrinirane. Većina slučajeva raka grlića materice javlja se kod žena koje nikada nisu uradile Papanikolau test ili ga nisu uradile nekoliko godina.

- Ljudi koji ne idu redovno na preglede mogu saznati da imaju rak grlića materice tek kada je uznapredovao. U toj fazi je teže lečiti - kaže dr Muriljo.

Ako se otkrije rano, petogodišnja stopa preživljavanja raka grlića materice može biti čak 92 odsto.

Papa test naspram HPV testiranja – ili oba?

Učestalost Papanikolau i HPV testova zavisi od vaših godina, istorije i faktora rizika. Vaš lekar će vas uputiti u vezi sa ovim.

Vaš lekar može preporučiti zajedničko testiranje. To znači da ćete imati Papanikolau test i HPV test. Oba testa koriste isti uzorak ćelija grlića materice. Ova metoda pomaže u ranom otkrivanju abnormalnih ćelija ili HPV infekcija visokog rizika.

Smernice za skrining raka grlića materice

Američko udruženje za borbu protiv raka preporučuje sledeće smernice:

Počnite sa skriningom od 25 godina za žene sa prosečnim rizikom

Primarno testiranje na HPV svakih pet godina je preferirana metoda skrininga za žene od 25 do 65 godina

Ko-testiranje svakih pet godina je prihvatljivo ili Papa test svake tri godine ako primarno HPV testiranje nije dostupno

Skrining može prestati sa 65 godina ako ste imali najmanje 10 godina skrininga bez ozbiljnih abnormalnih rezultata

Žene sa većim rizikom mogu zahtevati češće preglede (istorija raka grlića materice, HIV, transplantacija organa)

Redovni pregledi, uključujući Papa i HPV test, rano otkrivaju rak grlića materice i povećavaju šanse za izlečenje Foto: Shutterstock

Šta očekivati tokom Papanikolau ili HPV testa

I Papa test i HPV test se rade tokom karličnog pregleda, obično u lekarskoj ordinaciji ili klinici.

Tokom pregleda, spekulum se nežno postavlja u vaginu kako bi lekar mogao da vidi grlić materice. Meka četkica ili špatula se koristi za prikupljanje malog uzorka ćelija grlića materice. Postupak traje samo nekoliko minuta. Može izazvati blagu nelagodnost, ali je brz i obično jednostavan za izvođenje.

Šta znači pozitivan test? Pozitivan HPV test

Pozitivan test znači da je otkriven visokorizični tip HPV-a. Međutim, to ne znači da imate rak. U većini slučajeva, posebno kod mlađih žena, telo samo eliminiše virus bez lečenja.

- Vaš lekar će verovatno pratiti infekciju kako bi se uverio da se ne nastavlja ili ne izaziva abnormalne promene - kaže dr Muriljo.

Pozitivan Papa test

Pozitivan Papa test ukazuje na abnormalne ćelije grlića materice, često zbog visokorizičnog HPV-a ili drugih faktora poput upale.

- Pozitivan Papa test ne znači da imate rak grlića materice - kaže dr Muriljo. To znači da smo pronašli abnormalne ili neuobičajene ćelije, a to može biti zbog nekoliko razloga. Obično je prvi korak ponavljanje testa. Ako je rezultat i dalje pozitivan, razmatramo dalje testiranje.

Papa test otkriva abnormalne ćelije na grliću materice koje mogu ukazivati na rani stadijum raka Foto: Shuttesrstock

Simptomi raka grlića materice Rak grlića materice može početi bez jasnih simptoma, ali najčešći rani znaci uključuju neuredno vaginalno krvarenje van menstruacije, krvarenje posle seksualnog odnosa, pojačan ili krvav sekret i bol tokom odnosa, dok se bolovi u donjem delu stomaka obično javljaju tek u odmakloj fazi bolesti.

Kako se leči rak grlića materice?

Ako lekari pronađu prekancerozne ćelije, mogu ih ukloniti koristeći:

krioterapiju

lasersku terapiju

elektroh hiruršku eksciziju petlje (LEEP)

Ako se dijagnostikuje rak grlića materice, lečenje može uključivati:

hirurgiju

radioterapiju

hemoterapiju

Ili kombinaciju, u zavisnosti od faze i tipa Smanjite rizik vakcinom protiv HPV-a

HPV vakcina štiti od uobičajenih visokorizičnih sojeva HPV-a. Najbolje deluje kada se primeni pre izlaganja virusu, idealno između 9. i 12. godine, ali se preporučuje do 26. godine, a u nekim slučajevima i do 45. godine.

- Rak grlića materice se uglavnom može sprečiti skriningom i HPV vakcinom - kaže dr Muriljo. Razgovarajte sa svojim lekarom o najboljem rasporedu skrininga za vas.