Da li ste znali?

Pucketanje, šuštanje i zviždanje u telu u nekim slučajevima ukazuju na zdravstveni problem i tada je najbolje potražiti medicinski savet

Ljudsko telo proizvodi razne zvukove, ali većina njih je svima poznata. Od kijanja, preko gasova do grgoljanja, obično ne razmišljamo mnogo o njima.

Magazin Best Health je opisao nekoliko uobičajenih zvukova koje telo proizvodi. Većinom su to normalni zvuci i ne bi trebalo da budu razlog za zabrinutost. Međutim, u nekim slučajevima ukazuju na zdravstveni problem i tada je najbolje potražiti medicinski savet.

Šuštanje u ušima

Možda ste položili glavu na jastuk posle dugog dana i čuli zujanje u ušima. Ovaj čudan zvuk je zvuk krvi koja teče kroz vratne sudove iza uha. Zujanje postaje čujno kada jastuk blokira spoljašnju buku.

Ako je zvuk prisutan tokom dana, odnosno kada ne ležite, mogu biti krive alergije ili infekcije. Obično će nestati samo od sebe, ali dekongestiv može pomoći.

Pucketanje u vratu je potpuno normalno, ali ako je praćeno jakim bolom, posebno ako se širi niz ruku, vreme je da posetite lekara Foto: Shutterstock

Pucketanje u vratu

Kada okrenete glavu i osetite i čujete zvuk pucketanja, možda ste zabrinuti da nešto nije u redu, ali to je normalno. Vrat se sastoji od nekoliko zglobova, svaki ispunjen tečnošću i membranom. Pritisak na tečnost se smanjuje kako se ovi zglobovi savijaju, što uzrokuje oslobađanje sitnih mehurića vazduha, što je zvuk koji čujete.

Ovo je potpuno normalno, ali ako je praćeno jakim bolom, posebno ako se širi niz ruku, vreme je da posetite lekara jer može biti reč o nervnom poremećaju.

Krkljanje u stomaku

Taj čudan zvuk koji čujete posle večere je samo vazduh i tečnost koji se kreću kroz digestivni trakt. Ako čujete krkljanje na prazan stomak, vaša creva možda čiste ostatke hrane i tečnosti od prethodnih obroka ili signaliziraju da je vreme za jelo.

Ovakav zvuk praćen grčevima, bolom ili mučninom,ali ne i pražnjenjem creva, zahteva medicinsku intervenciju. U ovom slučaju, zvuk bi mogao ukazivati na delimičnu opstrukciju creva koja ponekad zahteva operaciju.

Ako čujete krkljanje na prazan stomak, vaša creva možda čiste ostatke hrane i tečnosti od prethodnih obroka ili signaliziraju da je vreme za jelo Foto: Shutterstock

Čudan zvuk disanja tokom vežbanja

Da li ste ikada imali osećaj izlaska vazduha iz usta praćen čudnim zvukom dok ste se istezali ili vežbali jogu? Ovo je sasvim normalna reakcija tela. U određenim pozama, disajni putevi se sužavaju, a prolazak vazduha kroz njih proizvodi drugačiji zvuk od normalnog disanja.

Međutim, ako čujete sličan zvuk dok mirujete ili ste u uspravnom položaju i prati ga otežano disanje, bilo bi dobro da proverite da li imate posla sa alergijama ili nekim drugim ozbiljnim stanjem.

Vaginalni gasovi

Obično se javlja tokom vežbanja ili odnosa kada u vagini ostane vazduha, koji se izbacuje uz zvuk sličan nadimanju. Vaginalni gasovi su česta pojava i ne postoji štetan ili opasan uzrok ili posledica.

Ako je pucketanje u ramenu praćeno bolom, može ukazivati na pucanje hrskavice duž ramene čašice Foto: Shutterstock

Pucketanje u ramenu

Ako vaše rame proizvodi zvuk pucketanja kada posegnete za visokom policom, to može ukazivati na upaljen zglob. Ponavljajući pokreti pružanja ruke iznad glave, poput brisanja prašine sa visokih polica, mogu dovesti do upale burze, male kesice ispunjene tečnošću koja se nalazi u ramenu, što rezultira zvukom pucketanja.

Zvuk obično nestaje sam od sebe, ali ako je praćen bolom, može ukazivati na pucanje hrskavice duž ramene čašice. U tomm slučaju bi trebalo da posetite ortopeda.

Zujanje ušima

Skoro svi dožive tinitus, ili zujanje u ušima, u nekom trenutku svog života. Infekcije, izloženost velikoj buci i starenje mogu oštetiti dlačice u uhu koje stimulišu kohleju da šalje signale u mozak čak i kada nema zvuka.

Problem se obično rešava sam od sebe, ali ako fantomski zvuk traje duže od dva dana ili ako takođe osećate bol, obratite se lekaru da biste testirali infekciju ili neurološke probleme.

Dekongestiv za prehladu ili antihistaminik za alergije mogu pomoći u čišćenju nosnih prolaza i ublažavanju zviždanja Foto: Shutterstock

Zviždanje u nosu

Zviždanje u nosu može biti prava smetnja, posebno ako se zvuci počnu javljati pre spavanja. Obično je znak opstrukcije protoka vazduha, što može značiti da višak sluzi blokira nosne prolaze. Dekongestiv za prehladu ili antihistaminik za alergije mogu pomoći u čišćenju nosnih prolaza i ublažavanju zviždanja.

Obratite se lekaru ako čujete ovaj zvuk nakon povrede nosa, jer bi to mogao biti znak pucanja hrskavice između nozdrva.