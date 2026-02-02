Mnoge kožne promene koje liče na ekcem mogu biti zapravo druga oboljenja, pa je precizna dijagnoza ključna za pravilno lečenje

Ekcem je grupa stanja koja mogu učiniti vašu kožu iritiranom, upaljenom i svrabljivom. Vaš lekar to može nazvati atopijskim dermatitisom, što je takođe najčešći tip ekcema. Veća je verovatnoća da ćete dobiti ekcem kada ste dete, ali i odrasli ga mogu dobiti.

Simptomi koje imate i gde se pojavljuju na vašem telu variraju od osobe do osobe. Možda imate jedan ili više ovih znakova:

svrab

suva, osetljiva koža

gruba ili ljuskava područja

crvene mrlje na beloj koži

sive ili ljubičasto-smeđe mrlje na tamnoj koži

curenje ili krasta kože od grebanja

otok

Nekoliko uobičajenih kožnih stanja može izgledati kao ekcem, pa je važno da razgovarate sa svojim lekarom opšte prakse, dermatologom ili alergologom kako biste saznali šta se dešava sa vašom kožom. Možda će biti potrebno da urade testove, kao što su:

Biopsije kože – uzimanje male uzorke kože za analizu

– uzimanje male uzorke kože za analizu Kulture kože – testiranje na bakterije ili gljivice

– testiranje na bakterije ili gljivice Strugači – skidanje površinskog sloja kože za laboratorijske analize

– skidanje površinskog sloja kože za laboratorijske analize Testovi na flasterima (patch testovi) – provera alergija na koži

Struganje kože je brz i jednostavan pregled kojim se skida tanak površinski sloj kože radi otkrivanja infekcija ili drugih kožnih oboljenja Foto: Shutterstock

Možda će vam reći da imate jedno od ovih stanja koje izgleda slično ekcemu, ali nije: Psorijaza

Ovo dugoročno stanje je delimično posledica toga što vaš imuni sistem greškom napada vašu kožu. I psorijaza i ekcem mogu izazvati simptome kao što su:

Crvene, ljuskave mrlje

Suva, ispucala koža

Svrab

Ekcemske fleke su obično tanje od fleka psorijaze. Još jedna razlika je u tome što tečnost može da curi iz kože kod ekcema.

Šuga

Ovo zarazno stanje, šuga se javlja kada se sićušne bubice zvane grinje ukopaju u gornji sloj vaše kože i polože jaja. Možda ćete imati simptome kao što su jak svrab i osip koji izgleda kao bubuljice. Kao i kod ekcema, možete dobiti i ljuskave mrlje.

Za razliku od ekcema, svrab kod šuge ima tendenciju da se pogoršava noću. Takođe možete videti nekoliko sitnih podignutih i iskrivljenih linija koje izgledaju sivo-belo ili boje kože na delovima kože gde se grinje ukopavaju.

Koprivnjača

Ovi crveni ili ružičasti osipi mogu biti veliki ili mali. Mogu se pojaviti sami ili u velikoj grupi. Kao i ekcem, obično svrabe.

Koprivnjača je osip koji svrbi, brzo se pojavljuje i najčešće nestaje u roku od 24 sata, ali se može ponavljati Foto: Shutterstock

Za razliku od ekcema, imaju tendenciju da nestanu u roku od 24 sata – iako se novi mogu brzo pojaviti i mogu nastaviti da se pojavljuju nedeljama ili duže. Još jedna razlika je u tome štokoprivnjača može dovesti do otoka usana, kapaka i grla.

Alergije

Ekcem kod nekih ljudi se pogoršava zbog alergena kao što su perut kućnih ljubimaca i grinje iz prašine. Ali mnogo stvari može izazvati ekcem, uključujući određene tkanine, sapune i deterdžente. To znači da alergije možda nisu razlog pogoršanja vaših simptoma.

I ekcem i alergije mogu dovesti do suve, ispucale, crvenkaste kože i svraba. Ali alergije vam takođe mogu dati simptome kao što su:

Kijanje i curenje iz nosa ili začepljen nos

Svrab ili suzne oči

Kašalj

Oticanje jezika, usana ili lica Lišaj

Ova zarazna infekcija, koju izaziva gljivica, može izazvati postepeno pojavu prstenastih mrlja na bilo kom delu kože. Na svetloj koži, ove svrbеžne mrlje mogu izgledati ružičasto ili crveno. Na tamnoj koži mogu izgledati smeđe ili sivo. Međutim, mrlje od lišajeva su obično okruglog oblika sa talasastim podignutim rubom, a uz lečenje, njihovi centri se prvo čiste.

Lišaj je gljivična infekcija kože koja stvara prstenaste, svrbежne mrlje koje mogu biti crvene, ružičaste ili smeđe, zavisno od tipa kože Foto: Shutterstock

Akne

Ovo stanje kože može imati nekoliko oblika, uključujući:

Bele tačke: Bele ili mrlje boje kože

Bele ili mrlje boje kože Crne tačke: Sitne crne mrlje koje izgledaju kao čestice prljavštine

Sitne crne mrlje koje izgledaju kao čestice prljavštine Bubuljice: Male, otečene izbočine koje mogu biti ispunjene gnojem

Male, otečene izbočine koje mogu biti ispunjene gnojem Ciste ili naduli: Duboko na koži izbijaju bubuljice koje mogu biti osetljive ili bolne na dodir. Ciste sadrže gnoj; noduli ne. Kontaktni dermatitis i seboroični dermatitis

Ovo su druge vrste ekcema. Kao i najčešća vrsta, atopijski dermatitis, oni takođe mogu iritirati i upaliti kožu i izazvati svrab. Kontaktni dermatitis takođe može izazvati peckanje, bol i plikove. Moguće je da istovremeno imate atopijski dermatitis i kontaktni dermatitis.

Seboroični dermatitis često izaziva crvenilo, otok i masno ljuštenje.

Polimorfna svetlosna erupcija (PMLE)

U ovom stanju, sunčeva svetlost izaziva svrab. Najčešće se javlja na licu, nadlaktici, podlakticama ili vratu. Obično se pojavljuje u roku od nekoliko sati nakon boravka napolju na suncu i traje nekoliko dana. Ako stalno izlazite na sunce, može se zadržati duže.

Infekcije kože

Bakterijske infekcije na vašoj koži, kao što je stafilokokova infekcija, takođe mogu izgledati kao ekcem. Vaš lekar može da uradi testove da bi utvrdio da li imate bakterijsku infekciju. Možda će vam biti potreban antibiotik da biste je se rešili.

Infekcije kože, bakterijske ili gljivične, mogu izazvati crvenilo, otok i svrab, a dijagnoza se postavlja laboratorijskim testovima Foto: Shutterstock

Otkrivanje da li je u pitanju ekcem ili nešto drugo

Ako imate kožno oboljenje i niste sigurni da li je u pitanju ekcem ili nešto drugo, obratite se lekaru. Dobro je da se pripremite sa: