Slušaj vest

Mnogi ljudi anemiju povezuju isključivo sa lošom ishranom i nedovoljnim unosom gvožđa, ali problem često leži dublje, odnosno u zdravlju digestivnog sistema. I pored toga što se hrane pravilno i uzimaju suplemente, veliki broj osoba i dalje ima nizak hemoglobin, jer organizam ne uspeva da apsorbuje hranljive materije na odgovarajući način, objašnjava dr Anupama N. K., specijalista gastroenterologije u bolnici Aster CMI u Bangaloru (Indija), ključna karika u ovom procesu jesu creva.

- Gvožđe se zapravo apsorbuje u digestivnom traktu. Ako su creva u lošem stanju, čak ni ishrana bogata gvožđem neće ispraviti anemiju - ističe ona.

Razumevanje anemije

Anemija nastaje kada organizam nema dovoljno zdravih crvenih krvnih zrnaca ili hemoglobina, koji su neophodni za prenos kiseonika kroz telo. Iako je manjak gvožđa jedan od najčešćih uzroka, sam unos ovog minerala ne garantuje njegovu pravilnu iskorišćenost. Upale i oštećenja sluzokože creva, kakve se javljaju kod gastritisa, sindroma iritabilnog creva, celijakije ili inflamatornih bolesti creva, mogu značajno da smanje sposobnost organizma da preuzme gvožđe i druge važne nutrijente.

Poseban problem predstavlja i smanjena kiselost želuca, što se često javlja kod starijih osoba ili onih koji dugotrajno koriste lekove za smanjenje želudačne kiseline.

Najčešći problemi koji utiču na gvožđe su gastritis, sindrom iritabilnog creva, celijakija i inflamatorne bolesti creva Foto: Shutterstock

- Želudačna kiselina pomaže da se gvožđe prevede u oblik koji telo može da apsorbuje. Kada je njen nivo nizak, smanjuje se i apsorpcija gvožđa i vitamina B12, što povećava rizik od anemije - upozorava dr Anupama.

Važnu ulogu ima i crevna mikrobiota, složen sistem korisnih i potencijalno štetnih bakterija koje utiču na varenje i upotrebu hranljivih materija. Kada je ravnoteža poremećena, dolazi do hronične upale, što može da spreči organizam da pravilno koristi gvožđe, čak i kada su njegove vrednosti u krvi naizgled normalne. Ovakvo stanje poznato je kao anemija usled hronične upale, navodi doktorka.

U oba smera

Veza između anemije i creva ide u oba smera. Nizak nivo hemoglobina znači manje kiseonika za tkiva digestivnog trakta, što može da uspori varenje i dovede do nadutosti, zatvora i nelagodnosti. Umor i slabost povezani sa anemijom često utiču na slab apetit i izbor nutritivno siromašne hrane, što dodatno narušava zdravlje creva.

- Mnogi pacijenti sa anemijom žale se na probavne smetnje, nizak nivo energije i gubitak apetita. Tako nastaje začarani krug u kome se zdravlje krvi i creva međusobno pogoršavaju - navodi gastroenterolog.

Preporučuje se ishrana bogata gvožđem i vlaknima, fermentisana hrana i probiotici Foto: Profimedia

Zbog toga lečenje anemije ne bi trebalo da se svodi samo na suplemente. Poboljšanje funkcije digestivnog sistema može da doprinese boljoj apsorpciji nutrijenata i efikasnijem oporavku. Uravnotežena ishrana bogata gvožđem i vlaknima, fermentisana hrana i probiotici, lečenje eventualnih infekcija i smanjenje hronične upale, kao i kontrola stresa, predstavljaju važne korake ka oporavku.