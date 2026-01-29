Slušaj vest

Bol u zglobovima retko počinje naglo ili posle ozbiljne povrede. Češće se javlja tiho, kroz blagu nelagodnost, povremeni bol ili osećaj ukočenosti, koji se lako zanemari. Međutim, kako upozoravaju stručnjaci, upravo ti „bezazleni“ simptomi kod mnogih ljudi vremenom prerastu u ozbiljna oštećenja koja zahtevaju artroskopsku operaciju. Reč je o standardnoj, minimalno invazivnoj metodi u ortopediji, koja se posebno koristi za koleno, rame, skočni zglob i kuk.

Od bola do pucketanja

Kako za objašnjava dr M. S. Somana, specijalista ortopedije i artroskokpske hirurgije u bolnici Aster CMI u Bangaloru (Indija), brojni pacijenti koji se na kraju podvrgnu operaciji priznaju da su prve znakove problema osećali mesecima, pa čak i godinama ranije.

- Problemi sa zglobovima često počinju bolom posle fizičke aktivnosti, koji prolazi nakon odmora. Mnogi to doživljavaju kao normalno opterećenje, ali kada bol postaje učestaliji, intenzivniji i dugotrajniji, to može da ukazuje na oštećenje hrskavice, početak artritisa ili povredu meniskusa - objašnjava dr Somana.

Najčešće se operišu koleno, rame, skočni zglob i kuk Foto: Shutterstock

Rani znak može da bude i jutarnja ukočenost ili osećaj ukočenosti posle dužeg sedenja. Iako se isprva povlači nakon pokreta, s vremenom može da postane trajna i da ukaže na početne degenerativne promene ili unutrašnje oštećenje zgloba, uz smanjenje pokretljivosti i otežano obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

Pucketanje ili „škljocanje“ u zglobovima, ukoliko nije praćeno bolom, često se ignoriše. Ipak, doktorka upozorava da takvi zvuci mogu da budu posledica labave hrskavice, oštećenja ligamenata ili neravnih zglobnih površina.

- Kada se zvuci javljaju zajedno sa bolom ili nelagodom, to obično znači da se unutrašnje oštećenje pogoršava - navodi ona.

Ozbiljna upozorenja

Još jedan znak na koji bi trebalo obratiti pažnju jeste ponavljano blago oticanje zgloba. Iako se ponekad povlači samo od sebe, učestalo oticanje najčešće ukazuje na hroničnu upalu, nakupljanje tečnosti ili postepeno trošenje struktura unutar zgloba. Dugotrajno oticanje može da znači da telo više ne uspeva samostalno da sanira oštećenje.

Osećaj slabosti ili nestabilnosti u zglobu, poput utiska da će „popustiti“, predstavlja ozbiljno upozorenje.

Osećaj slabosti ili nestabilnosti u zglobu predstavlja ozbiljno upozorenje Foto: Profimedia/Andriy Popov/Panthermedia

- Takvi simptomi često vode ka dijagnozi povrede prednjeg ukrštenog ligamenta kolena ili povreda hrskavičavog prstena (labruma) ramena. Bez pravovremene terapije, nestabilnost se pogoršava i značajno povećava rizik od operacije - kaže dr Somana.

Smanjen obim pokreta, otežano savijanje, ispravljanje ili rotacija zgloba takođe mogu da budu znak unutrašnjeg oštećenja, ožiljnog tkiva ili mehaničke blokade. Manje kretanja dodatno ubrzava degeneraciju i doprinosi gubitku funkcije, upozorava doktorka.

Kada je operacija neizbežna?

Prema rečima doktorke, artroskopska operacija postaje neophodna kada se simptomi zanemaruju i prerastu u stalne bolove, ponavljana oticanja i mehaničke smetnje koje ne reaguju na lekove ili fizikalnu terapiju.