Svakodnevne navike imaju veći uticaj na pluća nego što se obično misli

U vreme kada kvalitet vazduha postaje sve veći javnozdravstveni problem, izraz „detoks pluća“ sve češće se pojavljuje na društvenim mrežama. Razni biljni čajevi, suplementi i kućni trikovi promovišu se kao načini da sedisajni sistem „očisti“, ali ljudski organizam funkcioniše daleko složenije nego što sugerišu marketinške poruke, objašnjava pulmolog dr Sunil Kumar K, vodeći konsultant za interventnu pulmologiju u bolnici Aster CMI u Bangaloru (Indija). Dodaje da pluća imaju sopstveni, prirodni mehanizam samoočišćenja, zbog čega posebni proizvodi za detoks u suštini nisu neophodni.

- Sitne dlačice, takozvane cilije ili treplje, u disajnim putevima pomeraju sluz, prašinu i mikroorganizme ka spolja. Sluz zadržava štetne čestice, a kašalj pomaže njihovom izbacivanju. Udisanje čistog vazduha, odsustvo pušenja i redovna fizička aktivnost doprinose ovom prirodnom procesu. Iako neki proizvodi tvrde da detoksikuju pluća, telo već poseduje sistem koji to efikasno obavlja samo - ističe dr Kumar.

Zagađivači koji najviše oštećuju pluća

Iako se pluća sama čiste, dugotrajna izloženost toksinima može da preoptereti ovaj sistem. Štetne materije prisutne su i u zatvorenim prostorima i na otvorenom.

- Među najopasnijim zagađivačima u kući su dim cigareta, isparenja tokom kuvanja, prašina, buđ, dlake kućnih ljubimaca i jake hemikalije poput sredstava za čišćenje ili farbi - navodi dr Kumar.

Na otvorenom, dodatni problem predstavljaju izduvni gasovi vozila, industrijski dim i sitne čestice poznate kao PM2.5, koje mogu prodreti duboko u pluća.

Dugotrajna izloženost zagađenju može da dovede do problema sa disanjem, astme, HOBP-a... Foto: Shutterstock

- Dugotrajna izloženost može da dovede do problema sa disanjem, astme, hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP), pa čak i raka pluća - upozorava pulmolog.

Rani znaci da nešto nije u redu

Rano prepoznavanje simptoma ključno je za očuvanje zdravlja. Prema rečima dr Kumara, prvi upozoravajući znaci mogu da budu kratak dah, naročito tokom fizičke aktivnosti, uporan kašalj, osećaj stezanja ili težine u grudima, kao i sviranje u plućima.

- Povećana količina sluzi ili promene u njenoj boji, kao i brže zamaranje tokom svakodnevnih aktivnosti, takođe mogu da ukazuju na to da pluća ne funkcionišu optimalno - dodaje on.

Mogu li vežbe disanja da pomognu?

Za prirodnu podršku funkciji pluća korisne su određene promene životnog stila i tehnike disanja, navodi doktor.

- Duboko disanje, disanje dijafragmom i vežbe poput disanja kroz blago stisnute usne pomažu boljem protoku vazduha i olakšavaju izbacivanje sluzi. Redovna fizička aktivnost jača pluća i poboljšava ventilaciju. Ove metode ne "čiste" pluća preko noći, ali pomažu prirodnim mehanizmima organizma - objašnjava dr Kumar.

Namirnice koje doprinose oporavku pluća

Ishrana ima važnu ulogu u očuvanju zdravlja disajnog sistema. Dr Kumar izdvaja namirnice bogate antioksidansima, poput bobičastog voća, pomorandži i zelenog lisnatog povrća, koje štite ćelije pluća od oštećenja. Omega-3 masne kiseline iz ribe, lana i oraha mogu da smanje zapaljenje u disajnim putevima, dok beli luk, crni luk i kurkuma imaju protivupalna svojstva.

Namirnice bogate antioksidansima čuvaju pluća Foto: Shutterstock

- Dovoljan unos tečnosti pomaže da sluz ostane ređa i lakše se izbacuje. Vitamini C i E, kao i beta-karoten, doprinose jačanju tkiva pluća, kao i imuniteta, dok integralne žitarice, orašasti plodovi i semenke obezbeđuju važne nutrijente za celokupno zdravlje pluća - navodi pulmolog.

Kada bi trebalo potražiti pomoć

Iako prirodni pristupi mogu da budu korisni, određeni simptomi zahtevaju pregled lekara, upozorava dr Kumar.