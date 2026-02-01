Slušaj vest

Američki istraživač i autor Den Bitner, koji godinama proučava Pave zone, delove sveta u kojima ljudi žive najduže i najzdravije, često ističe da dugovečnost nema mnogo veze sa odricanjem, a mnogo više sa navikama koje život čine prijatnijim. Jedna od njih je i jednostavna, ali potcenjena praksa, a to je kratak popodnevni odmor.

- Dremka u trajanju od oko 20 minuta, praktikovana nekoliko puta nedeljno, može da smanji rizik od kardiovaskularnih bolesti za gotovo trećinu. Ova navika posebno je ukorenjena u mediteranskim zemljama, poput Grčke, gde se popodnevni odmor ne doživljava kao lenjost, već kao deo zdravog ritma dana - napominje na svom Instagram nalogu.

Bitner, međutim, naglašava da dug život ne zavisi samo od jedne navike. I loše raspoloženje i loša ishrana mogu da skrate životni vek.

Zadovoljstvo je lekovito i produžava životni vek gotovo kao i zdrava ishrana Foto: Shutterstock

- Podaci pokazuju da ishrana zasnovana na visoko prerađenoj hrani može da skrati očekivani životni vek i do deset godina u poređenju sa načinom ishrane kakav se praktikuje u Plavim zonama, koji se oslanja na celovite, prirodne namirnice. S druge strane, ljudi koji spadaju među najzadovoljnije žive, u proseku, i do šest godina duže od onih koji su hronično nezadovoljni - sugeriše.

Manje vožnje, više druženja

Plave zone nisu samo priča o tome šta ljudi jedu, već i o onome što su iz svakodnevice svesno izostavili, dodaje autor.