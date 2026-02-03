Bradavice na glavi obično nisu opasne, ali je važno biti oprezan i konsultovati dermatologa ako se menjaju, bole ili krvare

U većini slučajeva, bradavice na glavi nestaju same od sebe i ne izazivaju ozbiljne probleme. Jedino što izazivaju jeste nelagodnost jer ponekad mogu biti veoma primetne.

Bradavice na glavi su obično benigne kvržice, ali je uvek najbolje biti oprezan. Ponekad mogu biti simptom drugog stanja, pa se ne preporučuje da ih ignorišete. Ako ne nestanu nakon nekog vremena, najbolje je da posetite dermatologa, a postoji nekoliko tretmana za njihovo uklanjanje.

Bradavice na glavi su relativno čest problem, iako su ove lezije češće na prstima i rukama. Okruglog su oblika i skoro uvek su smeđe boje, ali mogu biti i bež ili ružičaste. Ponekad ove bradavice imaju crne tačke i grube su ili ljuskave na dodir, ali su bezbolne. Mogu biti veličine od jednog milimetra do nekoliko centimetara.

Pored običnih bradavica, mogu se pojaviti i druge vrste:

Ravne bradavice: manje su hrapave i manje veličine. Ponekad su žućkaste boje, ponekad smeđe. Može se pojaviti nekoliko njih odjednom.

manje su hrapave i manje veličine. Ponekad su žućkaste boje, ponekad smeđe. Može se pojaviti nekoliko njih odjednom. Filiformne bradavice: izgledaju kao niti ili resice i rastu veoma brzo.

Ponekad se bradavice na glavi mešaju sa drugim zdravstvenim problemima kao što su:

Seboroična keratoza – benigni hrapavi ili voskasti čvorići, neopasni

– benigni hrapavi ili voskasti čvorići, neopasni Aktinična keratoza – ljuskave mrlje od sunca, mogu biti predkancerogene

– ljuskave mrlje od sunca, mogu biti predkancerogene Lojni nevus – žućkasta ili svetlosmeđa izraslina od lojnih žlezda

– žućkasta ili svetlosmeđa izraslina od lojnih žlezda Krtice (nevi) – pigmentne tačkice, obično bezopasne, pratiti promene

Bradavice na glavi mogu se preneti na druge delove tela ako osoba dotakne bradavicu, a zatim svoju kožu ili kosu, što izaziva samoinfekciju Foto: Shutterstock

Zašto se bradavice pojavljuju na glavi?

Bradavice na glavi uzrokuje humani papiloma virus (HPV). Postoji više od 100 vrsta ovog virusnog agensa, ali ako se pojavi na glavi, obično je u pitanju podtip koji se razlikuje od onih koji uzrokuju genitalne bradavice. HPV je veoma zarazan, pa se bradavice na glavi javljaju direktnim ili indirektnim kontaktom.

Prvi je kontakt koža na kožu sa drugom osobom. Indirektni kontakt je putem ličnih predmeta, kao što su četke za kosu ili šeširi. Takođe, zaražena osoba može biti samoinfektivna, pa se bradavice mogu pojaviti na drugim delovima tela. Na primer, ako osoba dodirne bradavicu, a zatim i kožu glave, može preneti virus na nju.

Mogući rizici bradavica na glavi

Bradavice na glavi obično ne predstavljaju ozbiljan rizik i nestaju same nakon što HPV završi svoj ciklus, što traje od nekoliko meseci do više od godinu dana. Glavna neprijatnost je estetska. Ipak, važno je biti oprezan i posetiti dermatologa ako primetite: intenzivan svrab, gnojni iscedak, krvarenje u leziji, dijabetes, povećanje veličine bradavice, promene u teksturi ili boji, ili nelagodnost prilikom češljanja ili pranja kose.

Lečenje bradavica na glavi

Ako bradavice ne izazivaju nelagodnost i ne menjaju se, često je dovoljno sačekati da same nestanu. Ako želite ubrzati uklanjanje ili bradavice stvaraju problem, postoje različiti tretmani:

Kreme protiv bradavica: stimulišu imuni sistem da eliminiše ćelije zaražene HPV-om.

stimulišu imuni sistem da eliminiše ćelije zaražene HPV-om. Salicilna kiselina: nanosi se direktno na bradavicu svakodnevno i postepeno rastvara izraslinu, obično nekoliko nedelja.

nanosi se direktno na bradavicu svakodnevno i postepeno rastvara izraslinu, obično nekoliko nedelja. Krioterapija (terapija ledom): zamrzavanje tečnim azotom, tretman koji sprovodi lekar, vrlo efikasan.

zamrzavanje tečnim azotom, tretman koji sprovodi lekar, vrlo efikasan. Elektrokauterizacija: spaljivanje električnom strujom i struganje bradavice, efikasno za trenutno uklanjanje.

spaljivanje električnom strujom i struganje bradavice, efikasno za trenutno uklanjanje. Laserski tretman: koristi se kod tvrdokornih bradavica, bezbedan i često daje dobre rezultate.

koristi se kod tvrdokornih bradavica, bezbedan i često daje dobre rezultate. Hirurška ekscizija: isecanje skalpelom, zarastanje do tri nedelje, može ostati ožiljak.

Kreme protiv bradavica stimulišu imuni sistem da eliminiše ćelije zaražene HPV-om Foto: Shutterstock

Kućni lekovi Jabukovo sirće koje možete nanaeti pred spavanje i ostaviti do ujutru

Gel od aloe vere za regeneraciju kože

Razblaženo ulje čajevca naneto direktno na bradavicu

Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.

Važno je: Ne uklanjati bradavice sami sečenjem ili čupanjem jer to može izazvati infekciju i samoinfekciju. Održavajte kosu suvom, perite ruke nakon dodira s bradavicama i ne delite lične predmete poput češljeva, peškira i kapa.