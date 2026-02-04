Rizik zavisi od količine, trajanja izloženosti i kombinacije sa drugim faktorima

Kada se govori o kancerogenima, u javnosti često vlada utisak da "sve izaziva rak". Međutim, naučna procena rizika daleko je preciznija i stroža. Svetska zdravstvena organizacija, kroz rad Međunarodne agencije za istraživanje raka (IARC), već decenijamasistematski procenjuje koje supstance, navike i izloženosti imaju dokazanu ili verovatnu vezu sa nastankom malignih bolesti.

IARC ne pravi liste na osnovu pretpostavki ili pojedinačnih studija, već analizira celokupnu dostupnu naučnu literaturu iz epidemiologije, eksperimentalnih istraživanja i biologije raka. Na osnovu jačine dokaza, agensi se svrstavaju u nekoliko kategorija, od onih za koje je potvrđeno da izazivaju rak kod ljudi, do onih za koje dokazi ne postoje ili su nedovoljni.

Dokazano kancerogeno

U ovu grupu, prema klasifikaciji IARC-a, spadaju faktori za koje postoji čvrst dokaz da izazivaju rak kod ljudi. Osim duvana (aktivno i pasivno pušenje) i alkohola, tu su i zagađenje vazduha (PM2.5 čestice), azbest, ultraljubičasto zračenje iz sunca i solarijuma, kao i prerađeno meso poput kobasica, slanine i viršli. Na listi se nalaze i infekcije poput HPV-a i hepatitisa B i C, koje su direktno povezane sa rakom grlića materice i jetre.

Prvi na listi su alkohol i cigarete Foto: Shutterstock

Dokazano kancerogeni su i radon u zatvorenim prostorima i jonizujuće zračenje, ali se ovi rizici najčešće vezuju za specifične uslove okruženja ili izloženosti.

Verovatno kancerogeno

U grupu verovatno kancerogenih agenasa spadaju izloženosti kod kojih su dokazi jaki, ali ne i apsolutni. Među njima su crveno meso, dugotrajan noćni rad u smenama koji remeti biološki ritam, dizel izduvni gasovi, kao i ispijanje veoma toplih napitaka iznad 65 stepeni. Ovi faktori mogu dugoročno da povećaju rizik, naročito u kombinaciji sa drugim nepovoljnim navikama.

Pečeno do zagorevanja Način pripreme hrane takođe ima značaj - pečenje mesa na veoma visokim temperaturama, naročito do zagorevanja, kao i često konzumiranje dimljenih proizvoda, dovode do stvaranja supstanci koje se svrstavaju među verovatno ili moguće kancerogene.

Moguće kancerogeno

Najviše dilema u javnosti izaziva kategorija mogućih kancerogena. U nju spadaju, između ostalog, aspartam, radiofrekventno zračenje mobilnih telefona, ekstrakt aloe vere kada se uzima oralno, kao i pojedina industrijska hemijska jedinjenja, poput takozvanih "večnih hemikalija" (PFAS), mada su neke od njih u grupi verovatno kancerogeno.IARC naglašava da ova klasifikacija znači da su dokazi ograničeni i da ne postoji jasan zaključak o riziku u realnim uslovima svakodnevnog života.

Pojedine večne hemikalije svrstane su u verovatno kancerogene, a druge u moguće Foto: Shutterstock

Stručnjaci Svetske zdravstvene organizacije naglašavaju da je važno razlikovati postojanje opasnosti od stvarnog rizika u svakodnevnom životu. Rizik zavisi od količine, trajanja izloženostii kombinacije sa drugim faktorima, uključujući genetiku, način života i opšte zdravstveno stanje.