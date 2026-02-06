Slika koja dolazi do mozga mora biti jasna i precizno fokusirana

Za većinu ljudi naočare su jednostavno pomagalo, stavimo ih i vidimo jasnije. Međutim, ukoliko dioptrija nije odgovarajuća ili nije usklađena sa promenama vida, problem ne ostaje samo na zamućenom vidu. Kako upozoravaju stručnjaci, pogrešne naočare mogu neprimetno da opterete vezu između očiju i mozga, što vremenom dovodi do različitih telesnih i kognitivnih tegoba koje se često pogrešno pripisuju stresu ili iscrpljnosti.

Kako objašnjava oftalmolog dr Šubnav Džejn, oči i mozak funkcionišu kao jedinstven sistem. Oči prikupljaju vizuelne informacije, ali je mozak taj koji ih tumači. Da bi taj proces tekao nesmetano, slika koja dolazi do mozga mora biti jasna i precizno fokusirana. Kada je dioptrija pogrešna, bilo da su naočare preslabe, prejake ili jednostavno više ne odgovaraju stvarnim potrebama oka, mozak mora stalno da "ispravlja" sliku.

- Taj stalni napor da se kompenzuje nejasan ili iskrivljen vid dodatno opterećuje vizuelni sistem. Posledica mogu biti učestale glavobolje, zamor očiju, vrtoglavica, poteškoće s koncentracijom, zamagljen ili dupli vid, pa čak i mučnina, naročito tokom dužeg rada pred ekranom. Mnogi ove simptome ne povezuju s vidom, već ih pripisuju lošem snu, stresu ili drugim zdravstvenim problemima - navodi dr Džejn.

Posledice kod dece i odraslih

Uticaj pogrešnih naočara razlikuje se u zavisnosti od uzrasta. Kod dece i mladih, neadekvatna korekcija vida može da utiče na razvoj vida i proces učenja. Problemi s čitanjem i razumevanjem gradiva ponekad se pogrešno tumače kao manjak pažnje ili poremećaj učenja, iako je uzrok zapravo u lošoj saradnji očiju i mozga.

Kod odraslih se posledice često ogledaju u gubitku osećaja za dubinu i ravnotežu, što može da utiče na svakodnevne aktivnosti poput vožnje, kretanja po neravnom terenu ili sportskih aktivnosti. Osobe koje nose pogrešnu dioptriju ili koriste tuđe naočare često se žale i na brži zamor i pad produktivnosti, naročito tokom dugotrajnog rada za računarom.

Ekrani pogoršavaju stvar

Dodatni problem predstavlja i produženo vreme pred ekranima, koje samo po sebi zahteva intenzivnu koordinaciju između očiju i mozga. Ako se pritom koriste neodgovarajuće naočare, napor se dodatno pojačava, što dovodi do glavobolja, naprezanja očiju i mentalne iscrpljenosti.

- Često menjamo radne navike i tehnologiju, ali zaboravljamo da proverimo vid, iako i najmanja promena dioptrije može značajno da utiče na komfor i učinak - upozorava dr Džejn.