Naučna istraživanja pokazuju da jetra funkcioniše po sopstvenom cirkadijalnom ritmu, što znači da različite funkcije obavlja u različito doba dana i noći. U tom ritmu smenjuju se faze razgradnje masti, proizvodnje glukoze i detoksikacije, pa se njen rad menja tokom 24 sata.

Tokom noći, kada organizam miruje i ne unosi hranu, pojačava se razgradnja masnih kiselina i procesi obnove ćelija. U ranim jutarnjim satima aktivira se proizvodnja glukoze, kako bi telo imalo energiju za početak dana. Istovremeno, enzimi zaduženi za razgradnju toksina ne rade ravnomerno, već u talasima, u zavisnosti od doba dana.

Ovaj ritam nije slučajan. On je usklađen sa ciklusom svetla i tame, ali i sa vremenom obroka, snom i nivoom fizičke aktivnosti. Kada se navike poremete, dolazi do nesklada između biološkog sata i načina života, što može da utiče na rad jetre.

Šta se dešava kada se ritam poremeti

Ako se kasno večera, preskače san ili se spava u nepravilnim intervalima, jetra mora da menja svoje planirane procese. Umesto da se noću bavi razgradnjom masti i obnavljanjem ćelija, ona prelazi na obradu hrane koja je tek uneta.

Kada se to ponavlja iz dana u dan, dolazi do nakupljanja masti u jetri, poremećaja nivoa šećera u krvi i smanjene osetljivosti na insulin. Zato se kod osoba koje rade u smenama, često jedu kasno ili imaju neredovan san, češće javlja masna jetra i metabolički sindrom.

Zašto je važno kada jedete, a ne samo šta

Jetra je u jutarnjim i prepodnevnim satima spremnija da obradi glukozu i pretvori je u energiju. Kako dan odmiče, ta sposobnost opada, pa se kasni obroci lakše pretvaraju u masne naslage.

Drugim rečima, isti obrok neće imati isti efekat ujutru i kasno uveče. Kada se najveći deo kalorija unese u prvoj polovini dana, jetra ih lakše koristi kao energiju. Kada se jedu obilne večere, veća je verovatnoća da će se višak skladištiti kao mast.

Kako da uskladite navike sa biološkim satom jetre

Dobra vest je da se ritam jetre relativno brzo prilagođava zdravijim navikama. Nekoliko jednostavnih koraka može značajno da olakša njen rad.

Najpre je važno da odlazite na spavanje u približno isto vreme i da spavate dovoljno dugo. Stabilan ritam sna pomaže jetri da održi prirodne cikluse metabolizma.

Večeru bi trebalo završiti najmanje dva do tri sata pre odlaska u krevet, kako bi noć bila rezervisana za procese razgradnje masti i regeneracije. Tokom dana, korisno je imati redovne obroke u približno isto vreme, bez dugih razmaka između obroka i bez prejedanja.

Redovna fizička aktivnost dodatno poboljšava osetljivost na insulin i pomaže jetri da efikasnije koristi masti i šećere.