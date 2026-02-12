Milije nastaju kada se ljuspice kože zadrže ispod površine kože ili kada se keratin nagomila i ostane zarobljen u koži

Milije kod beba često nestaju same od sebe bez ikakvog lečenja, ali se kod odraslih najčešće uklanjaju. Određeni proizvodi mogu pomoći da se brže uklone i spreče nastanak novih.

Milije nastaju kada se ljuspice kože zadrže ispod površine kože ili kada se keratin nagomila i ostane zarobljen u koži.

Najčešće se javljaju kod novorođenčadi. Oko 40–50% terminski rođenih beba ima milije na koži u prvom mesecu nakon rođenja. Međutim, milije se mogu javiti i kod dece, adolescenata i odraslih.

Kod novorođenčadi milije se gotovo uvek povlače same od sebe, bez ikakvog tretmana. Kod odraslih je to mnogo ređe i obično se uklanjaju mehanički ili na neki drugi način.

Postoji nekoliko stvari koje možete učiniti kako biste ubrzali proces zarastanja i sprečili pojavu novih milija. U nastavku saznajte više.

Razlika u izgledu milije u odnosu na zapušenu poru Foto: Shutterstock

Nemojte ih dirati, bosti ili pokušavati da ih uklonite

Ako vas milije na licu ili licu vašeg deteta iritiraju, nemojte dirati zahvaćeno područje. Pokušaji uklanjanja milija mogu dovesti do krvarenja, stvaranja krastica i ožiljaka. Grebanje kože takođe može uneti bakterije u to područje, što može izazvati infekciju.

Kod beba mlađih od 6 meseci, najbolje je milije ostaviti na miru. Ako vas izbočine brinu, obratite se pedijatru.

Očistite područje

Obavezno svakodnevno perite lice blagim sapunom bez parabena. Sapun koji nije blag može ukloniti prirodna ulja koja su koži potrebna kako bi ostala zdrava i u ravnoteži.

Nakon umivanja, nežno tapkajte kožu peškirom umesto da je ostavljate da se sama osuši. To pomaže u sprečavanju iritacije i isušivanja kože.

Otvorite pore parom

Nakon čišćenja, može biti korisno da parom otvorite pore kako biste dodatno uklonili iritanse.

Jedan od načina da to uradite:

Sednite u kupatilo dok je tuš uključen na najtopliju temperaturu. Prostorija će se postepeno ispuniti toplom parom.

Ostanite u pari pet do osam minuta. Para će nežno otvoriti pore i osloboditi ljuspice kože ili druge iritanse koji su možda zarobljeni ispod površine kože.

Nakon toga isključite tuš i sačekajte nekoliko minuta. Nežno osušite lice i isperite ga mlakom vodom kako biste uklonili sve nečistoće pre nego što izađete iz parne prostorije.

Blagi piling kože može pomoći da se koža oslobodi iritansa koji dovode do nastanka milija Foto: Shutterstock

Nežno uradite piling

Blagi piling kože može pomoći da se koža oslobodi iritansa koji dovode do nastanka milija. Neki sastojci za piling sprečavaju prekomernu proizvodnju keratina u koži. Potražite proizvode za čišćenje koji sadrže salicilnu, limunsku ili glikolnu kiselinu.

Preteran piling može iritirati kožu, zato ga nemojte raditi svakodnevno. Počnite sa pilingom jednom nedeljno i pratite da li dolazi do poboljšanja.

Probajte hemijski piling za lice

Piling preparati za lice koji sadrže eksfolijativne sastojke takođe mogu pomoći, ali ih treba koristiti oprezno. Prejak piling može izazvati pojavu još većeg broja milija.

Ako već koristite hemijski piling kao deo rutine nege kože, verovatno je bezbedno da nastavite. Može čak pomoći u uklanjanju milija. Ako možete, birajte preparate sa salicilnom ili glikolnom kiselinom.

Ako tek počinjete sa hemijskim pilingom, nemojte ga uvoditi samo zbog milija. Vaša koža može biti osetljiva na sastojke, što može pogoršati stanje.

Kremu za sunčanje bi već trebalo da koristite svakodnevno kako biste zaštitili kožu lica od UV zračenja Foto: Shuterstock

Koristite kremu sa retinoidima

Neki istraživači preporučuju topikalne kreme sa retinoidima za uklanjanje milija. Retinoidi sadrže vitamin A, koji je ključan za zdravlje kože.

Proizvode koji sadrže retinoide — ili njihov blaži oblik, retinol - koristite samo jednom dnevno. Nanosite ih na čisto i suvo lice.

Tokom upotrebe retinoida ili retinola neophodno je svakodnevno koristiti kremu sa zaštitnim faktorom, jer ovi preparati čine kožu osetljivijom na oštećenja izazvana sunčevim zracima.

Izaberite laganu kremu za sunčanje namenjenu licu

Kremu za sunčanje bi već trebalo da koristite svakodnevno kako biste zaštitili kožu lica od UV zračenja. Dodatna prednost odgovarajuće kreme za sunčanje jeste smanjenje iritacije kože koja dovodi do nastanka milija.

Birajte preparate namenjene posebno za lice, sa SPF faktorom 30 ili višim. Ako vam je koža izuzetno osetljiva na sunce, razmislite o proizvodima sa SPF 100.

Dermatolog ponekad koristi veoma tanku iglu kako bi ručno uklonio milije Foto: Shutterstock

Kreme za sunčanje koje su najblaže za kožu obično imaju mineralnu bazu, za razliku od drugih ulja koja mogu zapušiti pore. Pažljivo čitajte sastav kako biste bili sigurni da proizvod ne sadrži supstance na koje ste alergični ili osetljivi.

Kada se obratiti dermatologu?

Većina milija će zaista nestati sama od sebe u roku od nekoliko nedelja, naročito kod beba. Međutim, kod odraslih to često nije slučaj.

Ako vaša beba ima česte epizode pojave milija ili ako se one ne povlače, obratite se dermatologu.

Dermatolog ponekad koristi veoma tanku iglu kako bi ručno uklonio milije. Ovaj postupak omogućava brzo zarastanje zahvaćenog područja.

Ako vaša beba ima česte epizode pojave milija ili ako se one ne povlače, obratite se dermatologu. Foto: Shutterstock

Šta izaziva nastanak milija?

Uzrok nastanka milija kod novorođenčadi nije poznat. Kod starije dece i odraslih, smatra se da milije nastaju kao posledica oštećenja kože usled različitih kožnih oboljenja, opekotina ili oštećenja od sunca. Određeni lekovi takođe mogu biti okidač.

Da li milije nestaju same od sebe?

Kod beba milije obično nestaju same u roku od nekoliko nedelja ili meseci. Mogu se povući i kod odraslih, ali ako se to ne dogodi, obratite se dermatologu za savet.

Kako se milije uklanjaju?

Najčešći postupak uklanjanja milija je krioterapija, pri kojoj se milije zamrzavaju tečnim azotom. Ostale opcije uključuju uklanjanje toplotom ili laserom, kao i mehaničko uklanjanje iglom.