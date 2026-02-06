Slušaj vest

Gasovi su prirodan deo varenja, ali o njima se retko govori bez nelagodnosti. Još u detinjstvu postaju ili izvor šala ili tema o kojoj se ćuti, a mnogi i kao odrasli osećaju neprijatnost kada se jave često, glasno ili sa neprijatnim mirisom. Ipak, stručnjaci podsećaju da gasovi nisu znak slabog zdravlja, već normalan deo rada creva, a miris, zvuk, učestalost ili osećaj u stomaku može ponekad da ukaže na to šta se dešava u digestivnom sistemu, objašnjava nutricionista dr Šaj Višnumohan.

- Većina gasova zapravo nema miris. On potiče od malih količina jedinjenja koja sadrže sumpor, a nastaju tokom varenja. Crevne bakterije razgrađuju hranu i pri tom stvaraju gas kao nusproizvod. Njegov miris može da bude jedva primetan ili vrlo neprijatan, u zavisnosti od hrane koju ste jeli i sastava bakterija u crevima - objašnjava dr Višnumohan.

Povremene promene mirisa su normalne, ali ako se javi uporan, neobičan miris uz nadutost, zatvor ili dijareju, to može da ukazuje na poremećaj varenja ili neravnotežu crevne mikrobiote, dodaje dijetetičar Ava Safir.

- Jak i dugotrajan neprijatan miris može da bude znak loše apsorpcije ugljenih hidrata, bakterijskog prerastanja u tankom crevu (stanja u kojem se bakterije prekomerno razmnože tamo gde ih inače ima vrlo malo, pa remete varenje) ili drugih digestivnih problema - navodi.

Zvuk nema veze sa zdravljem

Da li će gas izaći tiho ili uz zvuk ne može se uvek predvideti, ali to nema veze sa zdravljem creva.

- Zvuk prilikom ispuštanja gasova uglavnom je mehanički i zavisi od količine gasa, brzine njegovog kretanja i tonusa mišića kroz koje prolazi - kaže Safir.

Zatvor, napetost mišića karličnog dna i hemoroidi mogu da utiču na zvuk ispuštanja gasova Foto: Shutterstock

Zatvor, napetost mišića karličnog dna i hemoroidi mogu da promene tonus mišića u rektumu, što utiče na način oslobađanja gasova.

Koliko gasova je normalno

Ispuštanje gasova od nekoliko puta dnevno pa do oko 20 puta smatra se normalnim, navodi Safir.

Normalno je i da jednog dana gotovo da nemate gasove, a sledećeg ih ima znatno više, a uzrok je najčešće u ishrani.

- Veća učestalost gasova obično prati unos fermentabilnih ugljenih hidrata, poput mahunarki, šećernih alkohola, hrane bogate FODMAP supstancama ili intolerancije na laktozu i fruktozu - objašnjava Višnumohan.

Povećanje unosa vlakana takođe može privremeno da dovede do više gasova, ali to je prolazna pojava. Kod većine ljudi učestalost se vraća u normalu u roku od dve do šest nedelja.

Osećaj u stomaku kao važan signal

Blaga nelagodnost pre ili tokom ispuštanja gasova obično je normalna, ali jak bol ne bi trebalo da se javlja niti da traje.

Grčevi i osećaj da su gasovi "zarobljeni" mogu da ukazuju na usporeno varenje ili osetljivost creva Foto: Shutterstock

- Grčevi, intenzivan bol ili osećaj da su gasovi "zarobljeni" mogu da ukazuju na usporeno varenje, zatvor, povećanu osetljivost creva ili poteškoće u razgradnji pojedinih ugljenih hidrata - objašnjava Safir.

Kada bi trebalo potražiti pomoć lekara

Povremene promene u gasovima su normalne, ali stručnjaci upozoravaju na znakove koji zahtevaju pregled.

Prisustvo krvi u stolici , bilo svetlocrvene ili tamne, može ukazivati na hemoroide, zapaljensku bolest creva, krvarenje ili čak rak debelog creva i zahteva hitnu procenu.

, bilo svetlocrvene ili tamne, može ukazivati na hemoroide, zapaljensku bolest creva, krvarenje ili čak rak debelog creva i zahteva hitnu procenu. Simptomi koji traju nedeljama , poput uporne nadutosti ili bolova, mogu ukazivati na poremećaj varenja ili apsorpcije hrane.

, poput uporne nadutosti ili bolova, mogu ukazivati na poremećaj varenja ili apsorpcije hrane. Bol koji se redovno javlja prilikom ispuštanja gasova nije normalan i može biti znak bakterijskog prerastanja u tankom crevu ili intolerancije na hranu.

i može biti znak bakterijskog prerastanja u tankom crevu ili intolerancije na hranu. Neplaniran gubitak težine ili nagli gubitak apetita takođe mogu ukazivati na problem sa varenjem i zahtevaju pregled.