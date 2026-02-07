Slušaj vest

Vitamin D je esencijalni nutrijent koji igra ključnu ulogu u zdravlju kostiju, imunitetu i metabolizmu. On se pretežno stvara u koži pod uticajem sunčeve svetlosti, ali se može unositi i kroz hranu ili suplemente. Međutim, brojna istraživanja pokazuju da osobe sa viškom masnog tkiva imaju značajno niži nivo vitamina D u krvi u odnosu na osobe normalne telesne težine.

„Skladištenje“ vitamina D u masnom tkivu

Vitamin D je rastvorljiv u mastima, što znači da se po ulasku u organizam lako vezuje i skladišti u masnim ćelijama. Kod osoba sa većim procentom masnog tkiva, veći deo vitamina D može biti „zarobljen“ u masnim depoima i nije dovoljno dostupan krvi i organima koji ga koriste. Ovaj fenomen smanjuje bioraspoloživost vitamina D, odnosno njegovu sposobnost da obavlja funkcije u telu.

Razređivanje vitamina D u većem telu

Kod ljudi sa gojaznošću vitamin D se razređuje u znatno većem volumenu telesne mase, posebno masnog tkiva. Ovaj efekat, poznat kao volumetric dilution, znači da je koncentracija vitamina D u krvi niža čak i kada ukupna količina vitamina u telu nije drastično različita.

Koncentracija vitamina D u krvi određuje se laboratorijskom analizom uzorka venske krvi, Foto: Shutterstock

Manje dostupnog vitamina D za upotrebu

Istraživanja ukazuju da masne ćelije ne samo da skladište vitamin D, već mogu uticati i na njegov metabolizam — aktivni oblici vitamina D se manje oslobađaju u krv i teže dopiru do tkiva kojima su potrebni.

Dodatni faktori koji doprinose deficitu

Pored skladištenja u masnom tkivu, gojazne osobe često imaju i dodatne faktore koji pogoršavaju status vitamina D:

* manje vremena provode na otvorenom i manje su izložene sunčevoj svetlosti

* njihova ishrana i fizička aktivnost mogu biti manje podržavajući za metabolizam vitamina D

* hronične metaboličke i upalne promene povezane sa gojaznošću mogu dodatno otežati iskorišćavanje vitamina D u organizmu

Ako je manjak vitamina D izražen, lekar može da preporuči suplementaciju Foto: Shutterstock

Ukratko — šta iz svega toga sledi?

Gojaznost utiče na vitamin D tako što:

* vitamin D se vezuje i skladišti u masnom tkivu

* manja količina vitamina postaje dostupna za krv i organe