Zašto je važan test za ukupni kapacitet vezivanja gvožđa? Evo šta znači kada su vrednosti povišene ili snižene
Rezultati mogu ukazivati na ozbiljne poremećaje poput anemije, ali i na opasno preopterećenje gvožđem.
Kada se osećamo umorno i iscrpljeno, često pomislimo na nedostatak gvožđa, ali samo merenje njegovog nivoa u krvi nije uvek dovoljno da bi se dobila potpuna slika. Tu na scenu stupa TIBK (Ukupni kapacitet vezivanja gvožđa), test koji meri maksimalnu količinu gvožđa koju krv može da transportuje. Protein transferin, koji proizvodi jetra, igra ključnu ulogu u ovom procesu.
Transferin deluje kao neka vrsta „autobusa“ za gvožđe, bezbedno ga transportujući do koštane srži radi proizvodnje crvenih krvnih zrnaca ili do skladištenja u jetri. TIBK nam, dakle, ne govori koliko gvožđa trenutno ima u krvi, već ukupni potencijal transporta, ili koliko je „mesta“ dostupno u tom autobusu.
Procena ukupnog metabolizma gvožđa
Ova vrednost se retko posmatra izolovano. To je ključni deo takozvanog panela gvožđa, koji takođe uključuje serumsko gvožđe i feritin, protein koji odražava zalihe gvožđa u telu. Upravo analiza svih ovih parametara zajedno omogućava lekarima da postave preciznu dijagnozu i razlikuju različita stanja.
Na primer, pomaže da se razjasni da li je u pitanju klasična anemija usled nedostatka gvožđa, gde postoji nedostatak gvožđa, ili anemija hronične bolesti, gde ima dovoljno gvožđa u zalihama, ali telo ne može da ga koristi zbog inflamatornih procesa. Zbog toga je TIBC nezaobilazan alat u proceni ukupnog metabolizma gvožđa.
Povišene vrednosti TIBC-a su obično znak da telo očajnički pokušava da nadoknadi nedostatak gvožđa. U takvoj situaciji, jetra povećava proizvodnju transferina, šaljući više „praznih autobusa“ u krvotok u nadi da će „uhvatiti“ svaki raspoloživi molekul gvožđa.
Najčešći uzrok ovog stanja je anemija usled nedostatka gvožđa, uzrokovana nedovoljnim unosom gvožđa, lošom apsorpcijom ili hroničnim gubitkom krvi. Povišene TIBC vrednosti mogu se javiti i prirodno u kasnijim fazama trudnoće zbog povećanih potreba tela, a ponekad su uzrokovane upotrebom oralnih kontraceptiva ili akutnim hepatitisom.
S druge strane, niske vrednosti TIBC signaliziraju da je transportni kapacitet za gvožđe smanjen. To se dešava iz dva glavna razloga: ili je „autobus“ već pun putnika ili „fabrika“ koja ga proizvodi, jetra, ne funkcioniše pravilno. Niske vrednosti su stoga karakteristične za stanja preopterećenja gvožđem, kao što je nasledna hemohromatoza, genetski poremećaj kod kojeg se gvožđe prekomerno akumulira u organima.
Smanjeni TIBC se takođe javlja kod hroničnih inflamatornih bolesti, infekcija i nekih malignih bolesti, gde telo namerno „skriva“ gvožđe od patogena. Oštećenje jetre, kao što je ciroza, direktno smanjuje proizvodnju transferina, dok neuhranjenost i određene bolesti bubrega mogu dovesti do gubitka proteina i samim tim pada TIBC-a.
Kako se pripremiti i šta vrednosti znače?
- Da biste odredili TIBC, potrebno je da dođete u laboratoriju ranije ujutro, pre doručka, na prazan stomak, nakon osam do dvanaest sati bez jela.
- Takođe se preporučuje izbegavanje suplemenata gvožđa najmanje nekoliko dana pre testa kako bi se osiguralo da su rezultati što pouzdaniji.
Referentne vrednosti za odrasle najčešće se kreću od 49 do 75 µmol/L, ali je važno napomenuti da se mogu razlikovati u zavisnosti od laboratorije i metode merenja.
Najvažnija informacija dobijena iz odnosa serumskog gvožđa i TIBC-a je izračunavanje zasićenosti transferina. Ovaj procenat pokazuje koliko je „mesta“ na transferinu popunjeno gvožđem. Normalno je da zasićenost bude između 20% i 50%.
Vrednost ispod 15% je jasan pokazatelj nedostatka gvožđa, dok zasićenost iznad 50% ukazuje na preopterećenje. Upravo je ovaj odnos, a ne jedna vrednost, ključan za postavljanje tačne dijagnoze i određivanje daljeg lečenja, koje uvek mora biti pod nadzorom lekara.
Izvor: ordinacija.hr/zdravlje.kurir.rs
