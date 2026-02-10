Bolesti srca se mogu manifestovati različitim simptomima, a njihovo pravovremeno prepoznavanje ključno je za efikasno lečenje i prevenciju komplikacija

Kardiolog je upozorio da dva znaka mogu ukazivati na opasan „tihi“ srčani udar. Kao što i samo ime sugeriše, ovi srčani udari mogu se desiti bez ikakvih izdajnih simptoma i možda se ne dijagnostikuju nedeljama, mesecima ili godinama kasnije.

Pišući za Britansku fondaciju za srce (BHF), kardiolog profesor Tim Čiko objasnio je da su tihi srčani udari „česti“. Oni čine oko trećinu svih srčanih udara, rekao je.

Dva „kontinuirana“ simptoma koja bi mogla da ukažu na to da ste imali srčani udar su bol u grudima ili otežano disanje.

- Često se dijagnostikuju tek nedeljama, mesecima ili godinama kasnije, tokom rutinskog pregleda ili zbog kontinuiranih simptoma, poput bola u grudima (angine) ili otežanog disanja - rekao je prof. Čiko.

Dok se neki ljudi ne sećaju da su imali simptome, drugi će posetiti lekara zbog zubobolje, bolova u leđima ili generalno lošeg osećaja, a nakon ispitivanja poput EKG-a (elektrokardiograma) i analiza krvi, utvrdi se da su imali 'tihi' srčani udar.

Ono što ih čini tako opasnim je činjenica da bi vaše lečenje moglo biti odloženo kao rezultat toga. To znači da propuštate tretmane koji smanjuju oštećenje srca i rizik od ponovnog srčanog udara.

- Što brže započnete ove tretmane, to su efikasniji. Neki ljudi tek otkriju da su imali tihi srčani udar nakon što dožive još jedan srčani udar, koji možda ne bi imali da su prvi put dobili lečenje.

Dva simptoma koja bi mogla da ukažu na to da ste imali srčani udar su bol u grudima ili otežano disanje. Foto: Shutterstock

Faktori rizika za tihi srčani udar

Prof. Čiko je upozorio da su neki ljudi više izloženi riziku od tihih srčanih udara nego drugi. To uključuje:

Starije osobe – verovatno zato što žive sa simptomima koji mogu, ali i ne moraju biti povezani sa srčanim problemima

– verovatno zato što žive sa simptomima koji mogu, ali i ne moraju biti povezani sa srčanim problemima Osobe sa dijabetesom – koje možda ne osećaju bol u grudima zbog oštećenja nerava usled dijabetesa

Stručnjaci iz klinike Klivlend kažu da bi tihi srčani udar mogao da vas natera da se osećate kaov da:

imate grip

osećate bol u grudnom mišiću ili u gornjem delu leđa

boli vas vilica, ruke ili gornji deo leđa

veoma ste umorni

imate loše varenje

Da biste smanjili rizik od srčanog udara, profesor Čiko je dodao: - Ključ za sprečavanje srčanog udara je zdrav način života. Ako ste u većem riziku zbog visokog holesterola, dijabetesa ili visokog krvnog pritiska, razgovarajte sa svojim lekarom o lečenju.

Srčani udar se javlja kada je dotok krvi u srce iznenada blokiran, često krvnim ugruškom. Najčešći simptomi srčanog udara mogu uključivati:

Bol u grudima: osećaj pritiska, težine, stezanja ili stezanja u grudima

Bol u drugim delovima tela: može se osećati kao da se bol širi iz grudi u ruke (obično levu ruku, ali može zahvatiti obe ruke), vilicu, vrat, leđa i stomak

osećaj vrtoglavice

znojenje

kratak dah

osećaj mučnine ili povraćanje

ogroman osećaj anksioznosti (slično napadu panike)

kašalj ili hripanje

Tihi srčani udar je posebno opasan jer se simptomi često ne prepoznaju na vreme, pa lečenje može biti odloženo i rizik od ponovnog udara veći Foto: Shutterstock

Međutim Iako je najčešći simptom bol u grudima, simptomi se mogu razlikovati od osobe do osobe. Neki ljudi mogu imati druge simptome kao što su kratak dah, mučnina i bol u leđima ili vilici bez ikakvog bola u grudima, kažu stručnjaci iz Nacionalne zdravstvene službe (NHS).

Ako osetite bilo kakve znake srčanog udara, trebalo bi da pozovete 194. A ako ste zabrinuti za zdravlje svog srca, ali nije u pitanju hitan slučaj, trebalo bi da razgovarate sa svojim lekarom opšte prakse.

Statistika u Srbiji U Srbiji između 165.000 i 200.000 ljudi živi sa srčanom slabošću, koja se najčešće prepoznaje kroz nespecifične tegobe poput umora, nedostatka daha ili smanjene izdržljivosti, a u nekim slučajevima komplikacija može biti infarkt.