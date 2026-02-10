Zašto neki ljudi neprijatno mirišu, a drugi ne? Evo kako da vam znoj ne smrdi
Neprijatan miris tela nije samo neprijatnost – on je znak složene hemije između vašeg tela, hrane koju jedete i bakterija na koži. Samznoj je zapravo bez mirisa, ali kada dođe u kontakt sa bakterijama, nastaje miris koji može biti sladak, kiseo, opor...
Kako nastaje miris tela?
Ekrine žlezde: Najčešće se nalaze po celom telu, uključujući dlanove i tabane. One izlučuju znoj koji pomaže telu da se hladi, ali sam znoj nema miris.
Apokrine žlezde: Nalaze se u pazusima i preponama. Njihov znoj može da smrdi kada bakterije počnu da ga razlažu. Zato mala deca skoro i ne mirišu – njihove apokrine žlezde još ne rade.
Ko je skloniji neprijatnom mirisu?
* Muškarci češće imaju problem jer imaju više apokrinih žlezda i dlaka.
* Miris tela postaje izražen nakon puberteta.
* Neki ljudi prirodno proizvode više znoja ili imaju bakterije koje intenzivnije “pretvaraju” znoj u miris.
Faktori koji utiču na miris
Ishrana: beli i crni luk, crveno meso, brokoli i začini poput kari praha mogu učiniti znoj intenzivnijim.
Hormoni: trudnoća, menstruacija, menopauza i hormonske promene mogu promeniti miris tela.
Stres i fizička aktivnost: aktiviraju apokrine žlezde, jačajući miris.
Zdravstvena stanja: dijabetes, bolest jetre ili bubrega mogu dati specifičan miris (voćni ili sličan belilu).
Kako smanjiti neprijatan miris tela
Higijena: redovno pranje, posebno pazuha i prepona, korišćenje antibakterijskog sapuna.
Depilacija pazuha: dlake zadržavaju bakterije, pa se miris jače razvija.
Odeća: pamuk i materijali koji upijaju vlagu pomažu koži da diše.
Antiperspiranti: smanjuju znojenje i blokiraju žlezde.
Prirodna rešenja: soda bikarbona, limunov sok, jabukovo sirće - mogu pomoći u ubijanju bakterija i neutralisanju mirisa.
Kada posetiti lekara
* Prekomerno znojenje koje ometa svakodnevne aktivnosti.
* Voćni miris znoja (može biti znak dijabetesa).
* Miris tela sličan belilu (moguće bolesti jetre ili bubrega).
* Nagla promena mirisa tela ili povećano znojenje bez očiglednog razloga.
Zaključak
Miris tela je prirodan i normalan – ali bakterije, genetika, hrana i hormoni mogu ga učiniti intenzivnijim. Pravilna higijena, pametan izbor odeće i antiperspiranti često rešavaju problem. Ako ništa ne pomaže, lekar može preporučiti lekove ili dodatne pretrage.
Izvor: clevelandclinic.org/zdravlje.kurir.rs