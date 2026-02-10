Slušaj vest

Neprijatan miris tela nije samo neprijatnost – on je znak složene hemije između vašeg tela, hrane koju jedete i bakterija na koži. Samznoj je zapravo bez mirisa, ali kada dođe u kontakt sa bakterijama, nastaje miris koji može biti sladak, kiseo, opor...

Kako nastaje miris tela?

Ekrine žlezde: Najčešće se nalaze po celom telu, uključujući dlanove i tabane. One izlučuju znoj koji pomaže telu da se hladi, ali sam znoj nema miris.

Apokrine žlezde: Nalaze se u pazusima i preponama. Njihov znoj može da smrdi kada bakterije počnu da ga razlažu. Zato mala deca skoro i ne mirišu – njihove apokrine žlezde još ne rade.

Ko je skloniji neprijatnom mirisu?

* Muškarci češće imaju problem jer imaju više apokrinih žlezda i dlaka.

* Miris tela postaje izražen nakon puberteta.

* Neki ljudi prirodno proizvode više znoja ili imaju bakterije koje intenzivnije “pretvaraju” znoj u miris.

Faktori koji utiču na miris

Ishrana: beli i crni luk, crveno meso, brokoli i začini poput kari praha mogu učiniti znoj intenzivnijim.

Hormoni: trudnoća, menstruacija, menopauza i hormonske promene mogu promeniti miris tela.

Stres i fizička aktivnost: aktiviraju apokrine žlezde, jačajući miris.

Zdravstvena stanja: dijabetes, bolest jetre ili bubrega mogu dati specifičan miris (voćni ili sličan belilu).

Menopauza i hormonske promene mogu promeniti miris tela Foto: Nicoleta Ionescu/Shutterstock

Kako smanjiti neprijatan miris tela

Higijena: redovno pranje, posebno pazuha i prepona, korišćenje antibakterijskog sapuna.

Depilacija pazuha: dlake zadržavaju bakterije, pa se miris jače razvija.

Odeća: pamuk i materijali koji upijaju vlagu pomažu koži da diše.

Antiperspiranti: smanjuju znojenje i blokiraju žlezde.

Prirodna rešenja: soda bikarbona, limunov sok, jabukovo sirće - mogu pomoći u ubijanju bakterija i neutralisanju mirisa.

Miris znoja kod dijabetesa često poprima specifičan miris na aceton ili voće zbog ketoacidoze, što ukazuje na veoma visok nivo šećera u krvi. Foto: Shutterstock

Kada posetiti lekara

* Prekomerno znojenje koje ometa svakodnevne aktivnosti.

* Voćni miris znoja (može biti znak dijabetesa).

* Miris tela sličan belilu (moguće bolesti jetre ili bubrega).

* Nagla promena mirisa tela ili povećano znojenje bez očiglednog razloga.

