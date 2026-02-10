Slušaj vest

Neprijatan miris tela nije samo neprijatnost – on je znak složene hemije između vašeg tela, hrane koju jedete i bakterija na koži. Samznoj je zapravo bez mirisa, ali kada dođe u kontakt sa bakterijama, nastaje miris koji može biti sladak, kiseo, opor...

Kako nastaje miris tela?

Ekrine žlezde: Najčešće se nalaze po celom telu, uključujući dlanove i tabane. One izlučuju znoj koji pomaže telu da se hladi, ali sam znoj nema miris.

Apokrine žlezde: Nalaze se u pazusima i preponama. Njihov znoj može da smrdi kada bakterije počnu da ga razlažu. Zato mala deca skoro i ne mirišu – njihove apokrine žlezde još ne rade.

Ko je skloniji neprijatnom mirisu?

* Muškarci češće imaju problem jer imaju više apokrinih žlezda i dlaka.

* Miris tela postaje izražen nakon puberteta.

* Neki ljudi prirodno proizvode više znoja ili imaju bakterije koje intenzivnije “pretvaraju” znoj u miris.

Faktori koji utiču na miris

Ishrana: beli i crni luk, crveno meso, brokoli i začini poput kari praha mogu učiniti znoj intenzivnijim.

Hormoni: trudnoća, menstruacija, menopauza i hormonske promene mogu promeniti miris tela.

Stres i fizička aktivnost: aktiviraju apokrine žlezde, jačajući miris.

Zdravstvena stanja: dijabetes, bolest jetre ili bubrega mogu dati specifičan miris (voćni ili sličan belilu).

shutterstock_2551318581.jpg
Menopauza i hormonske promene mogu promeniti miris tela Foto: Nicoleta Ionescu/Shutterstock

Kako smanjiti neprijatan miris tela

Higijena: redovno pranje, posebno pazuha i prepona, korišćenje antibakterijskog sapuna.

Depilacija pazuha: dlake zadržavaju bakterije, pa se miris jače razvija.

Odeća: pamuk i materijali koji upijaju vlagu pomažu koži da diše.

Antiperspiranti: smanjuju znojenje i blokiraju žlezde.

Prirodna rešenja: soda bikarbona, limunov sok, jabukovo sirće - mogu pomoći u ubijanju bakterija i neutralisanju mirisa.

Žena proverava pazuh na kojem se pojavio trag znoja
Miris znoja kod dijabetesa često poprima specifičan miris na aceton ili voće zbog ketoacidoze, što ukazuje na veoma visok nivo šećera u krvi. Foto: Shutterstock

Kada posetiti lekara

* Prekomerno znojenje koje ometa svakodnevne aktivnosti.

* Voćni miris znoja (može biti znak dijabetesa).

* Miris tela sličan belilu (moguće bolesti jetre ili bubrega).

* Nagla promena mirisa tela ili povećano znojenje bez očiglednog razloga.

Pročitajte:

Veštačka inteligencija sada "čita" znoj i otkriva prve znake bolesti: Senzori bi uskoro mogli da zamene vađenje krvi

Zaključak

Miris tela je prirodan i normalan – ali bakterije, genetika, hrana i hormoni mogu ga učiniti intenzivnijim. Pravilna higijena, pametan izbor odeće i antiperspiranti često rešavaju problem. Ako ništa ne pomaže, lekar može preporučiti lekove ili dodatne pretrage.

Izvor: clevelandclinic.org/zdravlje.kurir.rs

Vaš znoj otkriva bolest godinama pre simptoma: Pametni senzori čitaju signale koje telo skriva

Ne propustiteZdravljeZašto neki ljudi i dalje mirišu neprijatno, iako se redovno tuširaju? Evo šta kažu lekari
tusiranje-vrucom-vodom-shutterstock-1689489118.jpg
Tvoja pričaIvana je čekala 6 godina na dijagnozu, 15 na terapiju: “Od gnojnih rana koje zaudaraju me je bilo sramota da izađem iz kuće"
HS - konferencija za medije 1810 2024-9.jpg
ZdravljeNedostatak ova tri nutrijenta pojačava neprijatan miris znoja: Saznajte kako ishrana može pomoći
Žena proverava pazuh na kojem se pojavio trag znoja
ZdravljeNoćno znojenje kao upozorenje: Koja ozbiljna zdravstvena stanja krije ovaj simptom
Žena leži u krevetu i vidno joj je vruće
ZdravljeOsip ispod pazuha nije samo neprijatnost: Ovo su znaci da hitno morate da se javite lekaru
osip-ispod-pazuha-shutterstock-2214387893.jpg