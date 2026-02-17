Važno je da znate

Dr Džeremi London otkriva zašto izbegava tečnost za ispiranje usta i jedno piće koje je „toksčno za svaku ćeliju“. Dok u svom radu kao sertifikovani kardiovaskularni hirurg svakodnevno viđa šta bolesti srca mogu učiniti za zdravlje ljudi – on leči oštećene krvne sudove i izvodi bajpas operacije na začepljenim arterijama.

- Kod većine ljudi srčana bolest ne nastaje preko noći - to je postepen proces - upozorava dr London iz Savane. Dodaje da nezdrave navike mogu završiti operacijom, pa je na Instagramu napravio listu pod nazivom „Stvari koje izbegavam kao kardiohirurg".

Šest stvari koje bi trebalo izbegavati kako biste sačuvali zdravo srce Tečnost za ispiranje usta na bazi alkohola

Ovo iznenađuje ljude, ali tečnost za ispiranje usta na bazi alkohola koja obećava da će ubiti gotovo sve klice može uticati na krvni pritisak, kaže dr London.

Dobre bakterije u ustima pomažu telu da proizvodi azotni oksid, koji je uključen u širenje krvnih sudova i održavanje krvnog pritiska pod kontrolom.

Ali antibakterijska tečnost za ispiranje usta takođe ubija korisne mikrobe, prekidajući taj proces. Redovna upotreba tečnosti za ispiranje usta povezana je sa povećanim rizikom od visokog krvnog pritiska, nezavisno od glavnih faktora rizika za hipertenziju.

Postoje dokazi da će narušavanje oralnog mikrobioma upotrebom antiseptičke tečnosti za ispiranje usta suzbiti proizvodnju azotnog oksida i negativno uticati na krvni pritisak.

Redovna upotreba alkoholine tečnosti za ispiranje usta može povećati krvni pritisak jer ubija korisne bakterije koje pomažu njegovu regulaciju Foto: Shuterrstock

- Zapravo možete povećati krvni pritisak jednostavnim ubijanjem bakterija u ustima - kaže dr London. A ako imate sklonost ka visokom pritisku, to može biti još gore.

Korišćenje antiseptičke tečnosti za ispiranje usta koja menja oralni mikrobiom jedna je od najvećih grešaka koje viđa kod pacijenata. Dr Kami Hos, autorka knjige „Ako bi tvoja usta mogla da govore“, preporučuje upotrebu alkalne tečnosti za ispiranje usta, koja ne sadrži alkohol.

Duvan u svim oblicima

Pušenje oštećuje sluznicu krvnih sudova – ne samo u srcu, već i u mozgu, pa povećava rizik od srčanog i moždanog udara, kaže dr London.

Takođe, nikotin je vazokonstriktor, što znači da sužava krvne sudove, što može izazvati porast krvnog pritiska.

- Pušenje je „najgora stvar koju možete sebi učiniti. Ako već imate istoriju srčanih oboljenja i sklonost ka aterosklerozi, ono eksponencijalno ubrzava taj proces - upozorava dr London.

Takođe je izrazio i zabrinutos zbog korišćenja vejpova.

- Ljudi koji vejpuju imaju „zabrinjavajuće promene“ u funkciji srca i krvnih sudova. Korisnici elektronskih cigareta imaju znatno veću verovatnoću da razviju srčanu insuficijenciju u poređenju sa ljudima koji ih ne koriste.

Alkohol

Doktor London je pre tri godine izbačio alkohol i kaže da se definitivno oseća bolje. Doktor to naziva jednom od najtransformativnijih odluka koje je doneo kao odrasla osoba.

- Alkohol je toksičan za svaku ćeliju u vašem telu - kaže on.

Njegov savet je u skladu sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, koja upozorava da nijedna količina konzumiranja alkohola nije bezbedna za zdravlje.

Alkohol je toksičan za svaku ćeliju u telu i njegov unos povećava rizik po zdravlje srca, bez obzira na količinu Foto: Shutterstock

Smernice za ishranu preporučuju potpuno preskakanje alkohola ili njegovo konzumiranje umereno: najviše dva pića dnevno za muškarce, jedno piće ili manje dnevno za žene.

Studija iz 2023. otkrila je da alkohol konzumiran u malim do umerenim količinama može biti zdrav za srce jer smanjuje signale stresa, ali dr London se ne slaže sa tim mišljenjem.

- Bilo da je jedno piće nedeljno ili jedno piće uveče, i dalje unosite toksičnu supstancu u telo - napominje on.

Zaslađena bezalkoholna pića

London ih naziva „tečnom smrću“, mada kaže da je opis možda bio preoštar.

- Konzumiranje visokokaloričnih bezalkoholnih pića i unošenje velike količine šećera za koji ljudi nisu ni svesni da ga unose je velika greška.

Svako dnevno konzumiranje zaslađenih napitaka povezano je sa rizikom od kardiovaskularnih bolesti, bez obzira na nivo fizičke aktivnosti. Dijetetska pića bez šećera su manje štetna, ali najbolji izbor je voda i čaj.

Hrana od rafinisanog brašna

Doktor London nije protiv hleba i testenina, sve dok su od celog zrna. Ali mnogi biraju proizvode od rafinisanog belog brašna, iz kojih su uklonjena dijetetska vlakna, gvožđe i vitamini B.

Američko udruženje za srce napominje da integralne žitarice pomažu u poboljšanju nivoa holesterola i smanjenju rizika od srčanih bolesti.

Ultra-prerađena hrana

To su namirnice poput kolačića, čipsa ili pereca – prethodno upakovana hrana sa dodatim šećerima, solju, nezdravim mastima i konzervansima.

Veća konzumacija ultra-prerađene hrane povezana je sa povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti i smrtnosti.

- Što je rok trajanja namirnica duži, to je vaš životni vek ako ih jedete, kraći. Ograničite te stvari koliko god je moguće - kaže London.

Redovna konzumacija prerađene hrane dugoročno šteti srcu i povećava rizik od bolesti, zbog čega je hirurg izbegava Foto: Shutterstock

- Umesto toga, fokusirajte se na hranu „stvorenu od Boga, a ne od čoveka“, bogatu hranljivim materijama, sastavljenu od jednog sastojka: voće i povrće, nemasno meso i jaja, savetuje dr London.