Ako umor traje duže i ne prolazi ni nakon odmora, a uz to su prisutni problemi sa telesnom težinom, koncentracijom, snom ili raspoloženjem, važno je ne ignorisati simptome i proveriti hormonski status.

Hormonski disbalansi nisu retkost savremenog doba, ali uz adekvatnu dijagnostiku i pravovremeni pristup, mogu se uspešno držati pod kontrolom. Prvi korak je obraćanje pažnje na signale koje telo šalje.