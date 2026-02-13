Slušaj vest

Tamna čokolada za mnoge je samo mala svakodnevna poslastica, ali prema rečima američkog neurohirurgadr Dejvida Perlmutera, ona može da ima i sasvim drugačiju ulogu. Ako se bira pažljivo i jede umereno, ovaj slatkiš može da doprinese zdravlju mozga, raspoloženju i koncentraciji.

- Tamna čokolada nije samo poslastica, već i hrana za mozak. Istraživanja pokazuju da flavanoli, podgrupa flavonoida iz kakaa, mogu pozitivno da utiču kognitivne funkcije, uključujući pamćenje, da smanje upalu i čak poboljšaju raspoloženje - navodi dr Perlmuter.

On objašnjava da je ključ u kvalitetu i procentu kakaa. Što je udeo kakaa veći, to je čokolada bogatija korisnim biljnim jedinjenjima, a sadrži i manje šećera.

izlomljena tamna čokolada na stolu sa kašičicom
Birajte tamnu čokoladu sa najmanje 70 odsto kakaa Foto: Shutterstock

- Preporučujem tamnu čokoladu sa najmanje 70 odsto kakaa, jer tako možete da iskoristite njene prednosti, a da pritom ne unosite previše šećera. Dovoljna je mala porcija, oko 20 do 30 grama dnevno, kako bi se uneli korisni flavanoli bez viška kalorija - savetuje on.

Svaki zalogaj je važan

Prema njegovim rečima, ono što jedemo direktno utiče na rad mozga. Svaki obrok može da doprinese boljem pamćenju i koncentraciji, ali i da pogorša upalne procese koji dugoročno utiču na zdravlje nervnog sistema.

- Svaki zalogaj šalje poruku vašem mozgu. Prave namirnice ne hrane samo telo, već štite pamćenje, pozitivno utiču na kognitivne funkcije i smanjuju upalu koja stoji iza neurološkog propadanja - objašnjava dr Perlmuter.

mlada žena sa paprinatim modelom mozga okružena namirnicama za zdravlje moza
Orašasti plodovi i semenke bogate su omega-3 masnim kiselinama, dobrim za zdravlje mozga Foto: Shutterstock

Zbog toga u svakodnevnoj ishrani prednost daje namirnicama bogatim hranljivim materijama, sa manje šećera i sa sastojcima koji pomažu stabilan nivo glukoze u krvi.

- Među njima su zeleno lisnato povrće poput spanaća i blitve, kupusnjače kao što su brokoli i karfiol, proteini bogati omega-3 masnim kiselinama poput masne ribe, orašastih plodova i semenki, zdrave masnoće iz maslinovog ulja i avokada, ali i voće bogato antioksidansima, naročito bobičasto poput borovnica i kupina - poručuje doktor.

