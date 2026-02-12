Slušaj vest

Sezonske promene, boravak u zatvorenim prostorima i svakodnevni izazovi mogu da opterete organizam i zato je važno imati jasnu, konkretnu podršku za imunitet. U danima kada su obaveze brojne i fokus lako ode na sve osim na nas same, telo često suptilno šalje signale da mu je potrebna dodatna snaga iznutra. Zato je korisno na vreme razmišljati o imunitetu i obezbediti mu dodatnu podršku onda kada je najpotrebnija.

Imunitet se najčešće opisuje kroz dve glavne “linije odbrane” koje rade zajedno: urođeni (prirodni) i stečeni (adaptivni) imunitet. Urođeni imunitet je naša prva, brza zaštita. “Startuje” odmah kada organizam prepozna da je izložen nečemu što mu ne prija. U njega spadaju fizičke barijere (koža i sluzokoža nosa i grla), kao i ćelije i mehanizmi koji reaguju nespecifično, ali brzo. To je onaj deo odbrane koji radi 24/7 i najviše zavisi od osnovne kondicije organizma: sna, stresa, ishrane, hidratacije i opšteg oporavka. Stečeni imunitet je “pametan” i precizan i razvija se kroz iskustvo. Kada se organizam susretne sa određenim uzročnikom, stečeni imunitet uči da ga prepozna i naredni put reaguje brže i ciljanije.

Foto: Promo

Zato briga o imunitetu sve češće postaje deo lifestyle rutine: mali, praktični koraci koji se uklapaju u svakodnevicu, bez komplikovanja i velikih promena. Kada obaveze pritisnu, najviše znači rešenje koje je jednostavno, jasno i dostupno baš onda kada ti je potrebno, i tu počinje priča o Fortacell odbrani. Onda kada organizam traži dodatnu podršku, Hemofarm vam šalje jasnu poruku: „Fortacell radi“.

Fortacell Immuno i Fortacell Immuno Junior su proizvodi koji su osmišljeni da se jednostavno uključe u svakodnevnu rutinu i pruže nutritivnu podršku imunitetu u periodima pojačanih izazova.

Foto: Promo

Fortacell Immuno je dijetetski suplement, koji kombinuje 24 nutrijenta – vitamine, minerale i aminokiseline za sveobuhvatnu podršku tokom dana. Jedna kesica dnevno rastvorena u čaši vode, uz prijatan ukus pomorandže, čini ga praktičnim izborom za zaposlene ljude koji balansiraju posao i porodične obaveze i žele pouzdanu podršku kada su izloženi sezonskim prehladama ili pojačanom psihofizičkom naporu.

Za roditelje koji žele da ojačaju rutinu brige o zdravlju mališana, tu je Fortacell Immuno Junior – dodatak ishrani za decu stariju od 4 godine, sa kombinacijom vitamina i minerala i dodatnim sastojcima kao što su beta-glukan, acerola i inulin. Prijatnog ukusa pomorandže i jednostavne primene (jedna kesica dnevno), Fortacell Immuno Junior pomaže da se navike podrške imunitetu lakše održe i onda kada dani postanu najdinamičniji.

Foto: Promo

Fortacell proizvodi pripadaju segmentu CHC (Consumer Healthcare) i dostupni su bez recepta, kao deo Hemofarmovog portfolija vitamina i minerala.